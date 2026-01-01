대형 계약 성사, 그 어느 때보다 빠르게
보다 효율적으로 수익을 높여 보세요. Slack은 직원들을 고객, 도구, 데이터와 통합하여 거래 체결의 속도를 높이도록 도와줍니다.
영업 주기를 단축하고 더 많은 거래를 체결하세요
담당자, 파트너, 전문가 및 매출 데이터를 중앙화된 한 계정 채널 내에 통합
영업 도구를 Slack에 직접 연결하여 CRM, 계약, 프로젝트 관리 등을 단 한 번의 클릭만으로 수행
27%
향상된 평균 거래 성사율*
26%
높아진 평균 영업 생산성*
업무 시간은 줄이고 영업에 더 많은 시간을 할애하세요
온보딩 프로세스를 자동화하고 문서에 즉시 액세스할 수 있도록 지원하여 신규 영업 사원의 적응 속도 향상
보다 정확한 예측을 위해 Salesforce Sales Cloud의 거래 인사이트를 기반으로 영업 활동 전개
워크플로를 사용한 일상 업무의 자동화를 통해 빠른 거래 주기 달성
“저희는 Salesforce에서 잠재 고객을 발굴하는 데 투자하는 시간은 늘리고, 거래를 업데이트하는 관리 업무에 할애하는 시간은 줄이고 있습니다. 담당자가 더 많은 비즈니스 기회를 확보하고 거래를 더 빠르게 완료할 수 있다는 점에는 의심할 여지가 없죠.”
Slack Connect를 사용해 관계를 강화하세요
안전한 Slack Connect 채널에서 고객과 더 긴밀하고 차별화된 관계 구축
외부 영업 팀을 채널로 초대하여 Slack의 기능을 파트너에게까지 확장
업무를 진행하는 바로 그 채널에서 실시간 데이터를 통해 고객 관계 강화
“오래전부터 영업 팀이 고객과 긴밀한 관계를 형성하는 최고의 방법은 문자 메시지를 주고받는 것이었죠. 하지만 지금은 Slack 채널에 초대하는 것입니다.”
생산성은 즐겨 찾는 도구들로부터 시작됩니다
Salesforce, DocuSign, Highspot과 같은 플랫폼에서 계정 데이터와 문서를 가져와 업무의 맥락 전환을 줄이고, 이러한 도구들을 워크플로와 연결하여 일상적인 작업을 자동화할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
예. Slack은 어떤 조직에서도 다기능 팀과 의사 결정자 사이의 원활하고 신속한 협업을 촉진하여 영업을 팀 플레이로 만드는 데 도움이 됩니다. 방법은 다음과 같습니다:
- 실시간으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 동료, 파트너 및 전문가를 빠르게 참여시킵니다.
- Slack 내 조직의 모든 멤버가 주요 계정의 세부 정보를 확인할 수 있도록 CRM과 통합합니다.
- 협업을 촉진하고 전문가를 불러 모아 거래를 더욱 빠르게 성사할 수 있도록 키워드 알림을 설정합니다.
- 멤버가 아닌 채널의 대화를 참조하여 거래를 성사시키는 통찰력과 지식을 얻으세요.
아닙니다. 하지만 Salesforce, HubSpot 및 Zoho를 비롯한 CRM과 통합됩니다.
Slack과 CRM을 함께 사용하면 팀이 Slack에서 리드, 계정 세부 정보 등 최신 정보를 쉽게 확인할 수 있어 새로운 기회에 신속히 대응하고 조직 전반에서 동료와 원활하게 협업할 수 있습니다.
Salesforce는 Slack의 초기 파트너 중 하나로, 팀에서 Slack 내 Salesforce 레코드를 쉽게 최신 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.
Salesforce와 Slack을 연계하는 두 가지 앱이 있습니다. Slack용 Salesforce 앱을 사용하려면 Salesforce 시스템 관리자는 Salesforce에 Slack 앱을 설치하고 설정해야 합니다. 각 앱은 서로 다른 기능을 제공합니다.
Salesforce용 Slack 앱
- 레코드와 연결된 Slack 메시지 확인
- Slack에 Salesforce 레코드 전송
- Slack 채널에서 레코드 알림 설정
Slack용 Salesforce 앱
- Slack Marketplace에서 사용 가능
- 모든 표준 개체에 대한 Salesforce 레코드 검색 및 미리보기
- 관련 알림을 채널로 라우팅
- Salesforce 레코드에 Slack 메시지 추가
Slack + Salesforce 통합을 활용하여 영업 팀을 강력하게 지원하는 방법과 작동 방식에 대해 자세히 알아보세요.
채널은 Slack에서 일이 이뤄지는 곳입니다. 채널은 팀이 메시지, 도구, 파일을 모두 공유할 수 있는 하나의 공간입니다. 회사 공지, 고객 지원 심사, IT 또는 HR 도움 요청, 사회적 관심 공유 등을 위해 채널을 생성할 수 있습니다.
채널은 공개(조직의 모든 사람에게 공개)이거나 비공개(초대 전용)일 수 있습니다. 또한 유료 Slack 플랜을 이용하는 조직은 Slack Connect를 통해 대행사, 클라이언트, 공급업체 등 외부 파트너와 채널을 공유할 수 있습니다. 채널을 이용해 일상 업무의 속도를 높이는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
Slack은 조직의 사람과 도구를 한 곳에 모아 어디에서나 생산성을 유지하고 최신 정보를 파악하도록 지원합니다. 750,000개 이상의 비즈니스가 팀 메시지, 파일 공유, 비디오/음성 통화를 위해 매일 Slack을 사용합니다. Google 드라이브, Zoom, Salesforce 등 수천 개의 도구를 통합하거나 여러분의 조직만을 위해 사용자 지정 봇이나 앱을 제작할 수 있습니다. Slack 기능의 작동 방식을 자세히 알아보세요.