채널은 Slack에서 일이 이뤄지는 곳입니다. 채널은 팀이 메시지, 도구, 파일을 모두 공유할 수 있는 하나의 공간입니다. 회사 공지, 고객 지원 심사, IT 또는 HR 도움 요청, 사회적 관심 공유 등을 위해 채널을 생성할 수 있습니다.

채널은 공개(조직의 모든 사람에게 공개)이거나 비공개(초대 전용)일 수 있습니다. 또한 유료 Slack 플랜을 이용하는 조직은 Slack Connect를 통해 대행사, 클라이언트, 공급업체 등 외부 파트너와 채널을 공유할 수 있습니다. 채널을 이용해 일상 업무의 속도를 높이는 방법에 대해 자세히 알아보세요.