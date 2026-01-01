생산성 및 협업

메시지 및 파일 내역 사람, 채널, 파일 전체를 검색해 필요한 맥락을 찾고, 신규 팀원이 더 빠르게 업무에 적응할 수 있도록 도울 수 있습니다. 90일 제한 포함 포함 포함

채널 채널은 작업에 질서와 명확성을 제시합니다. 모든 프로젝트, 주제 또는 팀에 대해 채널을 생성하세요. 포함 포함 포함 포함

검색 조직의 메시지를 검색할 수 있으므로, 필요한 답변을 검색 한 번으로 빠르게 찾을 수 있습니다. 포함 포함 포함 포함

오디오 및 비디오 클립 음성 메시지나 화면 녹화를 클립으로 공유할 수 있으며, Slack을 벗어나지 않고 이 모든 작업을 할 수 있습니다. 포함 포함 포함 포함

Slack Connect Slack Connect를 사용하여 공급업체, 고객 및 파트너와 안전하게 협업할 수 있습니다. 1:1만 포함 포함 포함

허들 Slack 허들을 사용해 오디오 및 비디오 미팅(화면 공유 포함)을 통해 실시간으로 협력하세요. 1:1만 포함 포함 포함

캔버스 텍스트, 파일, 이미지, 동영상과 같은 콘텐츠를 Slack 캔버스에서 바로 만들 수 있습니다. 포함 포함 포함

리스트 Slack 리스트에서 함께 프로젝트를 관리하고 작업을 구성하세요. 포함 포함 포함

사용자 지정 가능 섹션 프로젝트와 팀을 체계적으로 유지할 수 있습니다. 채널과 대화를 사용자 지정 사이드바 섹션으로 그룹화할 수 있습니다. 포함 포함 포함

템플릿 자동화 기능이 포함된 즉시 사용 가능한 템플릿을 활용할 수 있습니다. Enterprise+에 회사를 위한 사용자 지정 템플릿을 게시할 수 있습니다. 사용자 생성 사용자 생성 관리자 생성

AI 기반 업무

스레드 및 채널 요약 한 번의 클릭으로 채널 및 스레드를 따라잡으세요. 포함 포함 포함

허들 노트 스크립트, 주요 요점, 실행 항목이 포함된 미팅 요약을 확인할 수 있습니다. 포함 포함 포함

AI 어시스턴트 앱 타사 앱 에이전트 및 최신 AI 앱을 포함시켜 Slack에서 함께 작업하세요. 포함 포함 포함

매일 한 눈에 정리 팀과 프로젝트에서 일어나는 일들에 대한 일일 요약을 확인하세요. 포함 포함

파일 요약 공유 파일의 AI 기반 요약 기능으로 문서를 빠르게 파악할 수 있습니다. 포함 포함

AI 언어 번역 메시지를 번역하고 Slack AI 결과를 원하는 언어로 확인하세요. 포함 포함

AI 워크플로 생성 Slack AI 및 워크플로 빌더의 강력한 기능으로 단일 프롬프트에서 워크플로를 구축하세요. 포함 포함

워크플로 빌더의 AI 단계 채널 요약과 같은 AI 기반 단계를 활용해 워크플로를 개선하고, 일간 또는 주간 요약을 확인할 수 있습니다. 포함 포함

AI 메시지 설명 팀 대화에서 추출한 명확한 설명으로 약어, 프로젝트 또는 전문 용어를 바로 이해할 수 있습니다. 포함 포함

캔버스에서 문서 작성 AI 지원 AI가 콘텐츠를 만들고 틀을 잡고 다듬는 과정을 도와줍니다. 포함 포함

AI 검색 검색창에 질문을 입력하기만 하면 대화와 공유 파일에서 명확한 답변을 도출할 수 있습니다. 나머지는 AI가 알아서 처리합니다. 포함 포함

엔터프라이즈 검색 엔터프라이즈 검색을 통해 연결된 앱, 데이터베이스, 시스템 전체에서 검색할 수 있습니다. 포함

자동화 도구

다른 앱과의 통합 Slack 앱 디렉터리에 있는 2,600개 이상의 앱(Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT 등) 중에서 선택하세요. 10 포함 포함 포함

Slack 인프라에 앱 배포 Slack의 보안 인프라에서 실행되는 사용자 지정 기능을 추가 비용 없이 배포할 수 있습니다. 포함 포함 포함

워크플로 빌더 코드 없이도 Slack에서 바로 일상적인 작업과 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 포함 포함 포함

사용자 지정 워크플로 단계 사용자 지정 워크플로 단계를 통해 개발자는 Slack API를 이용하여 조직별 시스템을 워크플로로 가져올 수 있습니다. 포함 포함 포함

워크플로 빌더의 조건부 분기 코딩 필요 없이 Slack에서 조건부 로직을 사용하여 워크플로를 만드세요. 포함 포함

보안

미사용 및 전송 중인 데이터 암호화 Slack은 보안 통제의 일환으로, 저장 데이터와 전송 데이터 모두를 기본적으로 암호화합니다. 포함 포함 포함 포함

2단계 인증 비밀번호가 유출될 걱정 없이 안심할 수 있도록 보안을 한층 강화할 수 있습니다. 포함 포함 포함 포함

세션기간 멤버는 Slack을 닫거나 설정된 시간이 지나면 다시 로그인해야 합니다. 포함 포함 포함 포함

기본 기기 관리 모바일과 데스크톱에서 탈옥된 기기 차단이나 파일 다운로드 제한과 같은 정책을 적용할 수 있습니다. 포함 포함 포함 포함

액세스 로그 액세스 로그는 로그인, 날짜, 기기, IP를 추적하여 의심스러운 활동을 감지합니다. 포함 포함 포함

SSO(Single Sign-On) 원하는 IDP로 로그인하세요. Okta, Google, Azure를 포함한 12가지 SSO 옵션이 지원됩니다. Google OAuth SAML 기반 여러 SAML 지원

Slack Enterprise Key Management Slack EKM은 자체 암호화 키와 AWS KMS 활동 로그를 이용해 민감한 데이터를 보호합니다. 애드온

Enterprise Mobility Management와 통합 VMware AirWatch 또는 Ivanti MobileIron과 같은 Enterprise Mobility Management 솔루션으로 모바일 데이터를 제어하세요. 포함

이상 증후 이벤트 응답 비정상적인 이벤트가 발생하면 사용자 세션을 자동으로 종료하여 위험을 방지할 수 있습니다. 포함

규정 준수

데이터 보존 정책 무료 Slack은 1년 후에 데이터를 삭제합니다. 유료 플랜은 기본적으로 데이터를 영구 보존하며, 설정을 통해 조정할 수 있습니다. 최대 1년 포함 포함 포함

데이터 저장 위치 글로벌 팀의 경우 특정 유형의 저장 데이터가 보관될 지역을 선택하세요. 포함 포함

모든 메시지에 대해 데이터 내보내기 워크스페이스 소유자와 관리자는 비공개 채널과 다이렉트 메시지를 포함한 모든 워크스페이스 데이터를 내보낼 수 있습니다. 포함 포함

단일 사용자의 모든 메시지에 대해 데이터 내보내기 워크스페이스 소유자 및 관리자는 단일 사용자가 참여한 모든 대화에서 데이터를 내보낼 수 있습니다. 포함

기본 데이터 손실 방지 외부 메시지와 파일을 스캔하여 데이터 손실이나 유출을 방지할 수 있습니다. 포함

정보 장벽 IDP 그룹 간에 정보 장벽을 만들어 특정 DM이나 허들을 차단해 이해 상충을 방지할 수 있습니다. 포함

법적 자료 보존 편집, 삭제 또는 유지와 상관없이 멤버의 Slack 데이터를 보존하기 위해 법적 보존 조치를 적용할 수 있습니다. 포함

Discovery API 승인된 타사 앱을 사용하여 Slack에서 메시지와 파일을 내보내거나 이에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 포함

감사 로그 감사 로그는 변경 사항과 사용량을 추적합니다. Slack에서 확인하거나, CSV를 내보내거나, 감사 로그 API를 사용하세요. 포함

HIPAA 규정 준수 지원 Slack은 파일과 메시지 콘텐츠에서 보호대상 건강정보(PHI)를 지원하도록 구성할 수 있습니다. 포함

관리

워크스페이스 가상 사무실처럼, 워크스페이스는 업무가 이루어지는 공간으로 모든 채널, DM, 도구가 이곳에 모여 있습니다. 1 1 1 무제한

채널 포스트 권한 관리 채널에 게시물을 포스트하거나 모두를 @멘션할 수 있는 사용자를 관리할 수 있습니다. 이렇게 하면 대규모 알림 채널을 방해 요소 없이 유지할 수 있습니다. #일반 채널로 제한 #일반 채널로 제한 모든 채널의 포스트 권한 모든 채널의 포스트 권한

관리자 분석 대시보드 분석 대시보드는 조직에서 Slack을 어떻게 사용하고 있는지 보여줍니다. 데이터를 정렬하여 메시지, 채널, 멤버를 파악할 수 있습니다. 포함 포함 포함

SCIM 사용자 관리 Slack은 System for Cross-domain Identity Management를 통해 멤버 프로비저닝을 지원합니다. 커넥터 앱과 지원되는 ID 공급자를 사용하세요. 포함 게스트 지원

관리자 분석 API 지정된 날짜에 대한 분석 데이터를 압축된 JSON 파일로 검색할 수 있습니다. 포함 포함

메시지 활동 분석 소유자, 관리자 또는 멤버는 메시지 활동을 확인하여 커뮤니케이션의 영향력을 측정할 수 있습니다. 포함 포함

사용자 지정 사용자 그룹 하나의 사용자 그룹 @멘션에 여러 사람을 추가하여 팀 전체의 커뮤니케이션을 간소화하세요. 포함 포함 포함

도메인 요청 Slack은 기업이 여러 웹 도메인을 이용할 수 있도록 지원합니다. 포함

사용자 지정 서비스 약관 조직 소유자와 관리자는 Slack 조직 참여 및 사용을 위한 사용자 지정 규칙을 설정할 수 있습니다. 포함

세분화된 역할 멤버 또는 IDP 그룹에 시스템 역할을 할당할 수 있습니다. 관리자 작업을 조직 전체적으로 관리할지 아니면 워크스페이스별로 관리할지 선택할 수 있습니다. 포함

플래그가 지정된 콘텐츠 관리 Enterprise+ 멤버는 검토를 위해 메시지에 플래그를 지정할 수 있습니다. 소유자와 관리자는 조치를 취하고 플래그 기록을 확인할 수 있습니다. 포함

지원