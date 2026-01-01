워크플로 구축

모두에게 참 쉬운 자동화

단 한 줄의 코드 작성 없이도 일상적인 업무 프로세스를 자동화된 워크플로로 전환해 보세요.

AI 자동화

AI로 몇 분 만에 워크플로를 구축하세요

전문 기술이 없다고요? 전혀 문제 없습니다. 워크플로 빌더는 AI를 사용하여 클릭 몇 번만으로 코드 없이 자동화된 프로세스를 생성합니다. 이제 AI에게 필요한 사항을 알려주기만 하면 워크플로가 자동으로 구축되어 더 많은 작업을 처리할 시간을 확보할 수 있습니다.

    “워크플로 빌더는 프로세스를 간소화하고 협업을 강화해 주죠. 자동화된 작업 덕분에 관리 업무보다는 고객과 공급업체 경험에 더 집중할 수 있습니다.”

    Wayfair Logo
    직원 기술 담당 이사, Wayfair Asad Rahman
    조건부 분기

    간단한 작업부터 복잡한 작업까지 무엇이든 자동화하세요

    문제 분류, 요청 라우팅, 승인 등의 작업을 수행하세요. 단계가 하나뿐인 작업부터 여러 분기 프로세스에 이르기까지 Slack의 워크플로에는 최대 10개의 조건을 지원하는 조건부 로직이 포함될 수 있습니다.

      워크플로 커넥터

      클릭 한 번으로 자주 쓰는 도구를 연결하세요

      즐겨 사용하는 도구를 Slack으로 가져오면 워크플로 빌더가 나머지를 알아서 처리합니다. 여기에는 플러그 앤 플레이 커넥터를 통해 업무 흐름을 유지하고 업무 맥락 전환을 줄일 수 있는 Salesforce 및 70개 이상의 앱이 포함됩니다.

        28%

        자동화로 단축된 업무 시간 증가율1

        80%

        Slack 워크플로를 구축하는 사용자 중 비기술 직군 비율2

        1출처: FY23 고객 성공 지표, Salesforce, 115~755명의 Slack 및 Salesforce 이중 사용자를 대상으로 한 설문 조사, 2022년 7월
        2출처: Slack 내부 데이터
        통합된 워크플로

        워크플로 빌더는 팀이 어디서든 사용할 수 있어요

        메시지로 워크플로를 전송하고 캔버스에 삽입하고 채널 내에서 책갈피에 추가하는 등 다양하게 사용해 보세요. 워크플로 빌더는 업무 흐름에 맞게 조정할 수 있어 팀 전체가 쉽게 참여할 수 있습니다.

          업무 흐름을 원하는 대로 맞춤화하세요

          Slack API 내 사용자 지정 코드를 통해 자동화의 수준을 더욱 높이세요. Slack 내 작업을 자주 사용하는 타사 도구 내에서 즉시 결과를 만들어 내는 커넥터를 활용해 보세요.

          사용자 지정 단계 구축해 보기

          자주 묻는 질문

          좋은 질문입니다. Slack은 회사의 모두가 일하는 새로운 방식입니다. 이메일을 대체할 수 있는 Slack은 더 빠르고, 더 체계화되고, 더 안전한 플랫폼입니다. 모든 커뮤니케이션은 생성, 참여, 검색하기가 쉬운 채널 내에서 체계화되어 있습니다. 회사의 모든 진행 상황이 정리된 채널이 마련되어 있으면 누구나 정확히 어디서 일을 처리해야 할지 알 수 있습니다. 또한 Slack은 업무의 흐름에 AI를 가져와, 업무 시간 내내 도움을 주고 필요한 정보를 더 빠르고 쉽게 찾아 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 그리고 이메일과는 다르게, Slack은 기술 스택의 다른 모든 시스템과 통합되어 모든 작업을 위한 단일 OS(운영 시스템)가 되어줍니다. Slack은 작업을 완료하는 데 필요한 모든 것과 모든 사람을 한 곳에 모아주므로 더 이상 업무 맥락 전환, 데이터 단절이나 정보 유실이 발생할 일이 없습니다.

          이 주제에 대해 계속 읽어보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.

          워크플로 빌더는 Slack Pro, Business+, Enterprise 플랜 구독에 포함된 유료 기능입니다. 무료 및 유료 구독에 대해 자세히 알아보려면 요금 책정 페이지를 살펴보세요.

          워크플로 빌더의 유연성 덕분에 다양한 작업 유형에 맞춰 워크플로를 만들 수 있습니다. 많은 사람들이 새로운 팀원에게 정보를 공유하거나, 휴가 승인 요청서를 제출하거나, 지원 티켓을 제기하거나, 직장 동료에게 피드백을 요청하거나, Q&A 세션을 진행하는 등 다양한 작업을 위한 워크플로를 생성하고 있습니다. 거의 모든 작업이 가능한 셈이죠. 이 워크플로 견본을 통해 새로운 영감을 얻어보세요.

          워크플로를 일련의 행동과 반응이라고 생각해 보세요. Slack의 모든 워크플로는 트리거로 작동됩니다. 트리거는 지정된 날짜와 시간에 워크플로를 자동으로 실행시키거나, 바로가기 메뉴에서 특정 항목을 선택하는 등 누군가 특정한 행동을 했을 때에도 실행시킵니다.

           

          이들 중 하나가 행해지면 트리거가 자동으로 워크플로 단계를 시작합니다. 바로 이런 방식으로 사용자가 워크플로와 상호 작용합니다. 메시지 또는 사용자 지정 양식을 보내는 단계를 추가하거나 워크플로를 다른 도구와 연결하는 커넥터 단계를 사용하세요.

          사용해 볼 준비가 되셨나요? 워크플로 빌더 열기를 눌러 시작해 보세요!

          네! 커넥터를 사용하여 Jira, Salesforce, Google Sheets 같은 도구로 정보를 자동으로 전송하는 워크플로를 만들 수 있습니다. 자세히 알아보기를 통해 커넥터로 새 워크플로를 생성하는 방법을 살펴보세요.