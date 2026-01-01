모두에게 참 쉬운 자동화
단 한 줄의 코드 작성 없이도 일상적인 업무 프로세스를 자동화된 워크플로로 전환해 보세요.
AI로 몇 분 만에 워크플로를 구축하세요
전문 기술이 없다고요? 전혀 문제 없습니다. 워크플로 빌더는 AI를 사용하여 클릭 몇 번만으로 코드 없이 자동화된 프로세스를 생성합니다. 이제 AI에게 필요한 사항을 알려주기만 하면 워크플로가 자동으로 구축되어 더 많은 작업을 처리할 시간을 확보할 수 있습니다.
“워크플로 빌더는 프로세스를 간소화하고 협업을 강화해 주죠. 자동화된 작업 덕분에 관리 업무보다는 고객과 공급업체 경험에 더 집중할 수 있습니다.”
간단한 작업부터 복잡한 작업까지 무엇이든 자동화하세요
문제 분류, 요청 라우팅, 승인 등의 작업을 수행하세요. 단계가 하나뿐인 작업부터 여러 분기 프로세스에 이르기까지 Slack의 워크플로에는 최대 10개의 조건을 지원하는 조건부 로직이 포함될 수 있습니다.
클릭 한 번으로 자주 쓰는 도구를 연결하세요
즐겨 사용하는 도구를 Slack으로 가져오면 워크플로 빌더가 나머지를 알아서 처리합니다. 여기에는 플러그 앤 플레이 커넥터를 통해 업무 흐름을 유지하고 업무 맥락 전환을 줄일 수 있는 Salesforce 및 70개 이상의 앱이 포함됩니다.
28%
자동화로 단축된 업무 시간 증가율1
80%
Slack 워크플로를 구축하는 사용자 중 비기술 직군 비율2
워크플로 빌더는 팀이 어디서든 사용할 수 있어요
메시지로 워크플로를 전송하고 캔버스에 삽입하고 채널 내에서 책갈피에 추가하는 등 다양하게 사용해 보세요. 워크플로 빌더는 업무 흐름에 맞게 조정할 수 있어 팀 전체가 쉽게 참여할 수 있습니다.
업무 흐름을 원하는 대로 맞춤화하세요
Slack API 내 사용자 지정 코드를 통해 자동화의 수준을 더욱 높이세요. Slack 내 작업을 자주 사용하는 타사 도구 내에서 즉시 결과를 만들어 내는 커넥터를 활용해 보세요.사용자 지정 단계 구축해 보기
자주 묻는 질문
좋은 질문입니다. Slack은 회사의 모두가 일하는 새로운 방식입니다. 이메일을 대체할 수 있는 Slack은 더 빠르고, 더 체계화되고, 더 안전한 플랫폼입니다. 모든 커뮤니케이션은 생성, 참여, 검색하기가 쉬운 채널 내에서 체계화되어 있습니다. 회사의 모든 진행 상황이 정리된 채널이 마련되어 있으면 누구나 정확히 어디서 일을 처리해야 할지 알 수 있습니다. 또한 Slack은 업무의 흐름에 AI를 가져와, 업무 시간 내내 도움을 주고 필요한 정보를 더 빠르고 쉽게 찾아 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 그리고 이메일과는 다르게, Slack은 기술 스택의 다른 모든 시스템과 통합되어 모든 작업을 위한 단일 OS(운영 시스템)가 되어줍니다. Slack은 작업을 완료하는 데 필요한 모든 것과 모든 사람을 한 곳에 모아주므로 더 이상 업무 맥락 전환, 데이터 단절이나 정보 유실이 발생할 일이 없습니다.
이 주제에 대해 계속 읽어보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.
워크플로 빌더는 Slack Pro, Business+, Enterprise 플랜 구독에 포함된 유료 기능입니다. 무료 및 유료 구독에 대해 자세히 알아보려면 요금 책정 페이지를 살펴보세요.
워크플로 빌더의 유연성 덕분에 다양한 작업 유형에 맞춰 워크플로를 만들 수 있습니다. 많은 사람들이 새로운 팀원에게 정보를 공유하거나, 휴가 승인 요청서를 제출하거나, 지원 티켓을 제기하거나, 직장 동료에게 피드백을 요청하거나, Q&A 세션을 진행하는 등 다양한 작업을 위한 워크플로를 생성하고 있습니다. 거의 모든 작업이 가능한 셈이죠. 이 워크플로 견본을 통해 새로운 영감을 얻어보세요.
워크플로를 일련의 행동과 반응이라고 생각해 보세요. Slack의 모든 워크플로는 트리거로 작동됩니다. 트리거는 지정된 날짜와 시간에 워크플로를 자동으로 실행시키거나, 바로가기 메뉴에서 특정 항목을 선택하는 등 누군가 특정한 행동을 했을 때에도 실행시킵니다.
이들 중 하나가 행해지면 트리거가 자동으로 워크플로 단계를 시작합니다. 바로 이런 방식으로 사용자가 워크플로와 상호 작용합니다. 메시지 또는 사용자 지정 양식을 보내는 단계를 추가하거나 워크플로를 다른 도구와 연결하는 커넥터 단계를 사용하세요.
사용해 볼 준비가 되셨나요? 워크플로 빌더 열기를 눌러 시작해 보세요!
네! 커넥터를 사용하여 Jira, Salesforce, Google Sheets 같은 도구로 정보를 자동으로 전송하는 워크플로를 만들 수 있습니다. 자세히 알아보기를 통해 커넥터로 새 워크플로를 생성하는 방법을 살펴보세요.