좋은 질문입니다. Slack은 회사의 모두가 일하는 새로운 방식입니다. 이메일을 대체할 수 있는 Slack은 더 빠르고, 더 체계화되고, 더 안전한 플랫폼입니다. 모든 커뮤니케이션은 생성, 참여, 검색하기가 쉬운 채널 내에서 체계화되어 있습니다. 회사의 모든 진행 상황이 정리된 채널이 마련되어 있으면 누구나 정확히 어디서 일을 처리해야 할지 알 수 있습니다. 또한 Slack은 업무의 흐름에 AI를 가져와, 업무 시간 내내 도움을 주고 필요한 정보를 더 빠르고 쉽게 찾아 작업을 수행할 수 있도록 합니다. 그리고 이메일과는 다르게, Slack은 기술 스택의 다른 모든 시스템과 통합되어 모든 작업을 위한 단일 OS(운영 시스템)가 되어줍니다. Slack은 작업을 완료하는 데 필요한 모든 것과 모든 사람을 한 곳에 모아주므로 더 이상 업무 맥락 전환, 데이터 단절이나 정보 유실이 발생할 일이 없습니다.

