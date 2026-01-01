가장 혁신적인 기업들이 신뢰합니다
안녕하세요, 저는 Slackbot입니다. 👋
저는 Slack 안에서 바로 활용할 수 있는 업무용 퍼스널 AI 에이전트입니다! 다른 곳에서 접했을 수도 있는 일반적인 챗봇과 달리, 저는 접근 권한이 부여된 모든 대화, 파일 및 프로젝트를 포함한 워크스페이스 전체의 맥락을 이해합니다.
이러한 지식을 활용해 업무를 체계적으로 관리하고, 필요한 정보를 매우 빠르게 찾을 수 있도록 도우며, 어투와 스타일에 맞는 콘텐츠를 만들어 드립니다. 꽤 괜찮지 않나요?
무엇이든 저에게 물어보세요!
다음 단계는 제가 처리할게요.
Value Pillars
업무 공간에서 바로 이용할 수 있죠.
사용자의 업무를 잘 알며, 안전하게 보호합니다.
Slackbot은 사용자의 역할과 워크스페이스 구조를 이해하고, 액세스 권한이 있는 정보만 제공합니다. 사용자와의 상호 작용은 비공개로 유지되며 다른 사람에게 노출되지 않습니다. 또한 사용자의 데이터는 대규모 언어 모델을 학습시키는 데 사용되지 않으며, 모든 요청은 Slack의 보안 관행과 규정 준수 기준에 따라 처리됩니다.
Slackbot은 MrBeast의 바이럴 동영상 제작을 도와 줍니다.
세계에서 가장 혁신적인 기업들은 Slackbot을 사용하고 있습니다.
“저희 팀은 간단한 분석 작업부터 캔버스 생성까지 다양한 업무에 Slackbot을 활용합니다. 요약 기능만으로도 한 번 사용할 때마다 약 15~20분을 절약해 업무가 누락되는 걸 막을 수 있습니다.”
“Slackbot은 최소한 하루에 90분을 절약해 줍니다. 내일 회의를 위한 캔버스를 만들어 달라고 요청했더니, 17초 만에 제가 직접 만든 것보다 훨씬 나은 결과를 내놓았습니다. 다음 단계까지 제시해 줘서 시간과 비용까지 아낄 수 있죠.”
“여러 애플리케이션과 창을 오가느라 업무의 흐름이 끊기는 일 없이, Slackbot에 질문하고 연구와 콘텐츠 생성을 맡길 수 있어 온종일 사용하는 Slack을 벗어날 필요가 없습니다. 업무 맥락을 바꾸거나 불필요한 마찰 없이 하루를 훨씬 효율적으로 운영할 수 있게 되었죠.”
“업무의 상당 부분이 Slack에서 이루어지기 때문에 Slackbot은 이미 저희 업무 환경을 이해하고 있습니다. 어떤 업무를 해왔는지, 팀이 어떻게 운영되는지 설명하기 위해 긴 브리프를 작성할 필요가 없고, 첫날부터 바로 업무 맥락을 파악하죠.”
“저희 팀은 간단한 분석 작업부터 캔버스 생성까지 다양한 업무에 Slackbot을 활용합니다. 요약 기능만으로도 한 번 사용할 때마다 약 15~20분을 절약해 업무가 누락되는 걸 막을 수 있습니다.”
“Slackbot은 최소한 하루에 90분을 절약해 줍니다. 내일 회의를 위한 캔버스를 만들어 달라고 요청했더니, 17초 만에 제가 직접 만든 것보다 훨씬 나은 결과를 내놓았습니다. 다음 단계까지 제시해 줘서 시간과 비용까지 아낄 수 있죠.”
“여러 애플리케이션과 창을 오가느라 업무의 흐름이 끊기는 일 없이, Slackbot에 질문하고 연구와 콘텐츠 생성을 맡길 수 있어 온종일 사용하는 Slack을 벗어날 필요가 없습니다. 업무 맥락을 바꾸거나 불필요한 마찰 없이 하루를 훨씬 효율적으로 운영할 수 있게 되었죠.”
“업무의 상당 부분이 Slack에서 이루어지기 때문에 Slackbot은 이미 저희 업무 환경을 이해하고 있습니다. 어떤 업무를 해왔는지, 팀이 어떻게 운영되는지 설명하기 위해 긴 브리프를 작성할 필요가 없고, 첫날부터 바로 업무 맥락을 파악하죠.”
자주 묻는 질문
Slackbot은 또 하나의 독립형 에이전트가 아니라, 팀이 이미 협업하고 있는 공간에서 작동합니다. Slack 안에 직접 내장되어 있기 때문에 앱을 전환하거나 업무 맥락을 잃지 않고 조직의 공유된 이력, 파일 및 대화를 활용해 관련성 높고 우수한 답변을 제공합니다. Slackbot은 자연스러운 업무 흐름 속에 AI를 적용해 팀이 즉시 효과를 체감할 수 있습니다.
Slackbot은 Slack에서 이미 액세스 권한이 있는 정보를 기반으로 파일과 스레드를 요약하고, 인사이트를 도출하며, 콘텐츠 초안을 작성하고, 질문에 답변할 수 있습니다. 프로젝트 현황 파악, 브리프나 제안서 준비, 긴 논의에서 다음 단계를 도출, 복잡한 문서를 명확한 핵심 내용으로 정리하는 등 일상적인 업무 흐름을 지원하도록 설계되었습니다.
Slackbot은 채널, 팀, 역할, 그리고 사용자가 수행하는 업무 유형 등 워크스페이스의 구조를 이해합니다. 응답은 사용자의 맥락과 톤, 그리고 열람할 수 있는 권한이 있는 정보를 바탕으로 개인화됩니다. 이를 통해 답변은 상황에 꼭 맞고 관련성이 높으며 즉시 실행 가능한 형태로 제공됩니다.
Slackbot은 전적으로 Slack의 신뢰된 경계 내에서 작동하며, 고객이 Slack에 기대하는 것과 동일한 보안 관행과 규정 준수 기준을 따릅니다. 또한 조직의 접근 권한 및 액세스 제어를 준수하므로, 사용자가 이미 열람 권한을 가진 정보만 제공합니다.
아니요. 대규모 언어 모델을 학습시키는 데 절대 고객 데이터를 사용하지 않습니다. LLM 공급자는 고객 데이터에 액세스할 수 없으며, 모델은 Slack의 가상 비공개 클라우드 인프라 내에서 실행되어 데이터가 Slack의 안전한 환경을 벗어나지 않도록 합니다.
Slackbot은 사용자가 이미 열람할 수 있는 권한을 가진 정보, 즉 참여 중인 채널, 읽을 수 있는 메시지, 열 수 있는 파일 등에 대해 액세스하고 참조할 수 있습니다. 액세스 권한이 없는 비공개 대화, 파일 또는 채널은 볼 수 없습니다.
네. Slackbot은 Slack을 이용할 수 있는 모든 곳에서 이용할 수 있습니다. 또한 Slack의 언어 설정을 따르며, Slack에서 사용하는 언어로 응답을 생성합니다.
- 1“두려움 없는 미래: 2025 글로벌 AI 일자리 바로미터”, PwC 2025
- 2“험난한 기술 전선 탐색: AI가 지식 노동자의 생산성과 품질에 미치는 영향을 분석한 현장 실험 증거”, 하버드 비즈니스 스쿨, 2024년
- 3“AI는 일자리, 기술, 임금 및 생산성에 어떤 영향을 미칠까?”, PwC 2024