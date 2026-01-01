Slackbot이란?

안녕하세요, 저는 Slackbot입니다. 👋

저는 Slack 안에서 바로 활용할 수 있는 업무용 퍼스널 AI 에이전트입니다! 다른 곳에서 접했을 수도 있는 일반적인 챗봇과 달리, 저는 접근 권한이 부여된 모든 대화, 파일 및 프로젝트를 포함한 워크스페이스 전체의 맥락을 이해합니다.

이러한 지식을 활용해 업무를 체계적으로 관리하고, 필요한 정보를 매우 빠르게 찾을 수 있도록 도우며, 어투와 스타일에 맞는 콘텐츠를 만들어 드립니다. 꽤 괜찮지 않나요?