지능적으로 다시 설계된 완전히 새로운 Slackbot을 만나보세요.

Slackbot이 사용자와 팀을 속속들이 이해하는 업무용 퍼스널 AI 에이전트로 새롭게 탈바꿈했습니다. 사용자의 스타일에 맞게 적응하고, 필요한 정보를 찾아주며, 업무를 더 빠르게 처리하도록 도와줍니다.

오늘은 어떻게 도와드릴까요?
Slackbot
다시 한번 제 소개를 해드릴게요 ✨

가장 혁신적인 기업들이 신뢰합니다

Slackbot이란?

안녕하세요, 저는 Slackbot입니다. 👋

저는 Slack 안에서 바로 활용할 수 있는 업무용 퍼스널 AI 에이전트입니다! 다른 곳에서 접했을 수도 있는 일반적인 챗봇과 달리, 저는 접근 권한이 부여된 모든 대화, 파일 및 프로젝트를 포함한 워크스페이스 전체의 맥락을 이해합니다.

이러한 지식을 활용해 업무를 체계적으로 관리하고, 필요한 정보를 매우 빠르게 찾을 수 있도록 도우며, 어투와 스타일에 맞는 콘텐츠를 만들어 드립니다. 꽤 괜찮지 않나요?

무엇이든 저에게 물어보세요!
다음 단계는 제가 처리할게요.

Slackbot
제가 도움을 드릴 수 있는 방법을 모두 확인해 보세요!
제품 출시 계획에 관한 최신 논의 내용을 검색해 줘. 결정 사항, 지연 사항, 그리고 특히 내가 주의해야 하는 항목을 강조해 줘.
매니저와 1:1 회의를 준비하도록 도와줘. 최근 대화, 프로젝트 업데이트, 그리고 장애 요인이나 성과에 대한 언급을 요약해 캔버스로 정리해 줘.
@화윤 님과 @성준 님이 일정상 참석할 수 있는 시간대를 확인해 줘. 안건을 작성하고 논의 항목에 4분기 계획도 포함해 줘.
이 파일에 담긴 최신 시장 연구 결과를 분석하고, 세 가지 주요 요점을 도출해 줘. 이러한 인사이트가 우리의 경쟁력 있는 차별화 전략을 어떻게 강화하는지도 포함해 줘.
상위 5대 주요 계정을 대상으로 한 핵심 전략을 요약한 경영진 브리핑을 작성해 줘.
Slackbot
어떤 놀라운 기능이 있는지 확인해 보세요!

Value Pillars

저는 개인화된 AI입니다.
업무 공간에서 바로 이용할 수 있죠.
Slack에서 대화, 파일, 프로젝트의 맥락을 기반으로 무엇이든 질문하고 즉시 답변을 받아보세요. 팀의 업무에서 빠르게 인사이트가 필요하신가요? 필요할 때 바로 도움을 드립니다.
맥락에 기반한 인텔리전스
저는 획일적인 답변을 드리지 않습니다. 해당 팀과 프로젝트, 그리고 커뮤니케이션 스타일을 파악하여 사용자의 업무와 상황에 따른 맞춤형 답변을 제공합니다.
답변에 그치지 않고 실행까지
다른 AI 에이전트와 달리, 저는 Slack 안에서 바로 메시지를 작성하고, 문서 초안을 작성하며, 워크플로를 빠르게 구축해 업무를 진행시킬 수 있습니다.
수월한 도입
별도의 설정 없이 바로 팀 전체를 지원할 준비가 되어 있습니다. 시작에 필요한 것은 프롬프트 하나뿐입니다.
3x
AI 활용을 통한 직원당 매출 증가율1
25%
AI를 통한 작업 완료 속도 향상률2
4.8x
AI 활용을 통한 생산성 증가율3
Slackbot은 Slack에서 검색 쿼리에 응답합니다.
Slackbot은 Slack에서 새 캔버스를 생성합니다.
Slackbot은 Slack의 파일을 분석하여 경영진을 위한 주요 위험 요소와 요약을 제공합니다.
Slackbot searches permissioned files and messages
개인화된 설계, 보호는 기본 사항

사용자의 업무를 잘 알며, 안전하게 보호합니다.

Slackbot은 사용자의 역할과 워크스페이스 구조를 이해하고, 액세스 권한이 있는 정보만 제공합니다. 사용자와의 상호 작용은 비공개로 유지되며 다른 사람에게 노출되지 않습니다. 또한 사용자의 데이터는 대규모 언어 모델을 학습시키는 데 사용되지 않으며, 모든 요청은 Slack의 보안 관행과 규정 준수 기준에 따라 처리됩니다.

    주목할 만한 고객

    Slackbot은 MrBeast의 바이럴 동영상 제작을 도와 줍니다.

    Slackbot
    제가 아이디어를 실행화하는 과정을 지켜보세요 🍿
    영상 시청하기
    Slackbot
    고객들의 만족도가 매우 높아요!

    세계에서 가장 혁신적인 기업들은 Slackbot을 사용하고 있습니다.

    “저희 팀은 간단한 분석 작업부터 캔버스 생성까지 다양한 업무에 Slackbot을 활용합니다. 요약 기능만으로도 한 번 사용할 때마다 약 15~20분을 절약해 업무가 누락되는 걸 막을 수 있습니다.”

    운영 담당 수석 부사장, EngineMollie Bodensteiner

    “Slackbot은 최소한 하루에 90분을 절약해 줍니다. 내일 회의를 위한 캔버스를 만들어 달라고 요청했더니, 17초 만에 제가 직접 만든 것보다 훨씬 나은 결과를 내놓았습니다. 다음 단계까지 제시해 줘서 시간과 비용까지 아낄 수 있죠.”

    Beast Games 마케팅 부문 총괄, MrBeastSinan

    “여러 애플리케이션과 창을 오가느라 업무의 흐름이 끊기는 일 없이, Slackbot에 질문하고 연구와 콘텐츠 생성을 맡길 수 있어 온종일 사용하는 Slack을 벗어날 필요가 없습니다. 업무 맥락을 바꾸거나 불필요한 마찰 없이 하루를 훨씬 효율적으로 운영할 수 있게 되었죠.”

    글로벌 엔터프라이즈 TMT 리더, SlalomChristine McHone

    “업무의 상당 부분이 Slack에서 이루어지기 때문에 Slackbot은 이미 저희 업무 환경을 이해하고 있습니다. 어떤 업무를 해왔는지, 팀이 어떻게 운영되는지 설명하기 위해 긴 브리프를 작성할 필요가 없고, 첫날부터 바로 업무 맥락을 파악하죠.”

    Xero의 글로벌 CX 프로젝트 및 준비 부문 이사Megan Harrigan

    자주 묻는 질문

    Slackbot은 또 하나의 독립형 에이전트가 아니라, 팀이 이미 협업하고 있는 공간에서 작동합니다. Slack 안에 직접 내장되어 있기 때문에 앱을 전환하거나 업무 맥락을 잃지 않고 조직의 공유된 이력, 파일 및 대화를 활용해 관련성 높고 우수한 답변을 제공합니다. Slackbot은 자연스러운 업무 흐름 속에 AI를 적용해 팀이 즉시 효과를 체감할 수 있습니다.

    Slackbot은 Slack에서 이미 액세스 권한이 있는 정보를 기반으로 파일과 스레드를 요약하고, 인사이트를 도출하며, 콘텐츠 초안을 작성하고, 질문에 답변할 수 있습니다. 프로젝트 현황 파악, 브리프나 제안서 준비, 긴 논의에서 다음 단계를 도출, 복잡한 문서를 명확한 핵심 내용으로 정리하는 등 일상적인 업무 흐름을 지원하도록 설계되었습니다.

    Slackbot은 채널, 팀, 역할, 그리고 사용자가 수행하는 업무 유형 등 워크스페이스의 구조를 이해합니다. 응답은 사용자의 맥락과 톤, 그리고 열람할 수 있는 권한이 있는 정보를 바탕으로 개인화됩니다. 이를 통해 답변은 상황에 꼭 맞고 관련성이 높으며 즉시 실행 가능한 형태로 제공됩니다.

    Slackbot은 전적으로 Slack의 신뢰된 경계 내에서 작동하며, 고객이 Slack에 기대하는 것과 동일한 보안 관행과 규정 준수 기준을 따릅니다. 또한 조직의 접근 권한 및 액세스 제어를 준수하므로, 사용자가 이미 열람 권한을 가진 정보만 제공합니다.

    아니요. 대규모 언어 모델을 학습시키는 데 절대 고객 데이터를 사용하지 않습니다. LLM 공급자는 고객 데이터에 액세스할 수 없으며, 모델은 Slack의 가상 비공개 클라우드 인프라 내에서 실행되어 데이터가 Slack의 안전한 환경을 벗어나지 않도록 합니다.

    Slackbot은 사용자가 이미 열람할 수 있는 권한을 가진 정보, 즉 참여 중인 채널, 읽을 수 있는 메시지, 열 수 있는 파일 등에 대해 액세스하고 참조할 수 있습니다. 액세스 권한이 없는 비공개 대화, 파일 또는 채널은 볼 수 없습니다.

    네. Slackbot은 Slack을 이용할 수 있는 모든 곳에서 이용할 수 있습니다. 또한 Slack의 언어 설정을 따르며, Slack에서 사용하는 언어로 응답을 생성합니다.

    Slack에서 이룰 수 있는 모든 것을 확인하세요.

