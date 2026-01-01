Slackbot potenzia la nuova velocità del lavoro.
Slack è dove si lavora. Slackbot è il modo in cui si lavora più velocemente. Il nuovo vantaggio competitivo del tuo team è già qui.
Utilizzato dalle aziende più innovative
Che cos’è Slackbot
Ciao, sono Slackbot. 👋
La maggior parte degli agenti di IA sa solo ciò che gli dici. Io so come funziona realmente la tua azienda. Sono Slackbot, il tuo agente di IA integrato in Slack, con il contesto completo delle tue conversazioni, dei tuoi file, delle tue decisioni e dei dati connessi. Questo significa che non mi limito a rispondere alle domande: agisco. Lavoro in tutte le app e con ogni agente di IA specializzato già connesso a Slack, quindi non dovrai mai preoccuparti di quale strumento faccia cosa. Dimmi solo cosa deve succedere e troverò il percorso giusto per farlo.
Chiedimi qualsiasi cosa!
Mi occuperò io dei prossimi passi.
Trova le risposte con Slackbot. Chiedi con parole tue e Slackbot troverà ciò di cui hai bisogno tra messaggi, canali, file e app connesse.
Preparati per le riunioni con Slackbot. Riepiloga l'attività dei canali con contenuti ricchi di contesto tratti da messaggi, calendari, file e molto altro.
Trova e pianifica gli orari per le riunioni con Slackbot. Ricevi suggerimenti automatici basati sulle disponibilità nei calendari Google o Outlook di tutti i partecipanti.
Analizza i documenti con Slackbot. Riepiloga PDF, analizza fogli di calcolo, interpreta grafici ed estrai le azioni da intraprendere dalle presentazioni.
Redigi bozze di contenuti con Slackbot. Crea documenti e brief professionali (con il tuo tono di voce) in pochi secondi, il tutto con un semplice prompt.
Descrivi il risultato.
Io mi occuperò del resto.
Pensami come la torre di controllo per ogni app e agente della tua organizzazione. Chiedimi informazioni sui rischi della pipeline, sul lancio di un prodotto o su un problema IT e troverò lo specialista giusto, instraderò il lavoro e riporterò tutto nella stessa conversazione. Nessun cambio di strumento. Nessun bisogno di rispiegare il contesto. Nessuna ricerca per capire quale agente si occupa di cosa.
Scopri di più sugli agenti in Slack
Sono la tua IA personalizzata,
proprio qui, dove lavori tu.
Gestisci i clienti con Slack CRM
Aiuto le piccole imprese a gestire i clienti con facilità. Chiedimi di creare account, aggiornare record, preparare riunioni, registrare chiamate e note, generare riepiloghi o redigere follow-up. Gestire i tuoi account è semplice quanto inviare un messaggio a un membro del team.Scopri di più
Insegna nuove abilità a Slackbot
Trasforma i tuoi flussi di lavoro migliori in strumenti conversazionali ripetibili, senza bisogno di codice o di altri strumenti. Con poche semplici istruzioni, recupererò i dati corretti e formatterò il risultato secondo le tue specifiche.
Intelligenza in tempo reale
Cercherò sul web per combinare il contesto interno della tua azienda con informazioni in tempo reale provenienti da fonti di dati pubbliche. Quando una domanda richiede ulteriori informazioni rispetto a quelle disponibili in Slack, le integrerò automaticamente.
Ogni riunione. Copertura completa.
Qualsiasi strumento può prendere appunti. Io conosco il tuo lavoro. Sono connesso ai tuoi dati e all’intero ecosistema che utilizzi, quindi ogni informazione, attività da svolgere e follow‑up è già inserito nel giusto contesto.
Sempre presente. Sempre pronto.
Mi estendo su tutto il desktop, intervenendo nelle tue app e nel browser. Basato su autorizzazioni e sicurezza di livello enterprise, sei tu a controllare esattamente cosa posso vedere, toccare e fare.
Pensalo, dillo, portalo a termine.
Sono pronto ad aiutarti anche quando sei in movimento, tra una riunione e l’altra o in auto con il telefono in mano. Ti basta parlarmi per far avanzare il lavoro. Registra un’idea, invia un messaggio o attiva un’azione usando solo la voce, senza digitare, senza fermarti e senza attriti.
Conosco il tuo lavoro e lo tengo al sicuro.
Capisco il tuo ruolo e la struttura della tua area di lavoro, accedendo solo alle informazioni a cui hai accesso anche tu. Le tue interazioni rimangono private e non sono visibili a nessun altro. I tuoi dati non vengono mai usati per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni e le richieste vengono gestite secondo le pratiche di sicurezza e gli standard di conformità di Slack.
Slackbot aiuta MrBeast a creare video virali.
Le aziende più innovative del mondo utilizzano Slackbot.
“I nostri team usano Slackbot per tutto: dalle analisi veloci alla creazione di canvas. Il solo utilizzo della funzione riassumi ci fa risparmiare tra i 15 e i 20 minuti per uso, riducendo la possibilità di errore.”
“A Beast Industries, trasformiamo le idee improbabili in realtà, il che significa che dobbiamo creare alla velocità della luce, in scala e rispettando il marchio. Slackbot permette al team di risparmiare tempo durante le attività operative così da potersi concentrare sulla creazione di esperienze fantastiche per i fan di MrBeast in tutto il mondo. Che si tratti di coordinare una produzione con 1.000 persone coinvolte o di costruire scuole in Ghana, Slackbot trasforma rapidamente dati sparsi in un piano d'azione chiaro, permettendoci di rispettare le scadenze e di rimanere nei limiti del budget senza dover rallentare il ritmo.”
"Invece rischiare di perdere il filo passando da un’app all’altra e da una finestra all’altra, posso fare domande a Slackbot, chiedergli di fare ricerche e creare contenuti senza mai uscire da Slack, il posto in cui lavoro tutto il giorno. Ha reso più efficiente il modo in cui affronto la mia giornata: niente interruzioni, niente attriti.”
“Poiché gran parte del nostro lavoro avviene su Slack, Slackbot conosce già il nostro mondo. Non devo scrivere un lungo briefing per aggiornarlo su ciò su cui stiamo lavorando o su come funziona il team: capisce il contesto fin dal primo giorno.”
“I nostri team usano Slackbot per tutto: dalle analisi veloci alla creazione di canvas. Il solo utilizzo della funzione riassumi ci fa risparmiare tra i 15 e i 20 minuti per uso, riducendo la possibilità di errore.”
“A Beast Industries, trasformiamo le idee improbabili in realtà, il che significa che dobbiamo creare alla velocità della luce, in scala e rispettando il marchio. Slackbot permette al team di risparmiare tempo durante le attività operative così da potersi concentrare sulla creazione di esperienze fantastiche per i fan di MrBeast in tutto il mondo. Che si tratti di coordinare una produzione con 1.000 persone coinvolte o di costruire scuole in Ghana, Slackbot trasforma rapidamente dati sparsi in un piano d'azione chiaro, permettendoci di rispettare le scadenze e di rimanere nei limiti del budget senza dover rallentare il ritmo.”
"Invece rischiare di perdere il filo passando da un’app all’altra e da una finestra all’altra, posso fare domande a Slackbot, chiedergli di fare ricerche e creare contenuti senza mai uscire da Slack, il posto in cui lavoro tutto il giorno. Ha reso più efficiente il modo in cui affronto la mia giornata: niente interruzioni, niente attriti.”
“Poiché gran parte del nostro lavoro avviene su Slack, Slackbot conosce già il nostro mondo. Non devo scrivere un lungo briefing per aggiornarlo su ciò su cui stiamo lavorando o su come funziona il team: capisce il contesto fin dal primo giorno.”
Domande frequenti
Slackbot non è un agente qualsiasi: agisce dove il tuo team collabora ogni giorno. Essendo integrato direttamente in Slack, può sfruttare la cronologia, i file e le conversazioni condivise della tua organizzazione per fornire risposte pertinenti e di alta qualità, senza cambiare app o perdere il contesto. Slackbot unisce l’IA al naturale flusso di lavoro, così che i team possano immediatamente beneficiarne.
Slackbot è ora il tuo unico agente per ogni attività in Slack. Può riassumere file e conversazioni, fornire informazioni dettagliate, redigere contenuti e rispondere alle domande basandosi sulle informazioni a cui hai già accesso in Slack e nell’ecosistema connesso di app e agenti. È progettato per supportare i flussi di lavoro quotidiani in ogni ambito: che tu stia aggiornando record di Salesforce o eseguendo azioni nei sistemi connessi, Slackbot gestisce tutto da un'unica conversazione.
Slackbot opera nei confini di fiducia di Slack e segue le stesse procedure per la sicurezza e gli standard di conformità che i clienti si aspettano da Slack stesso. Rispetta i permessi della tua organizzazione e i limiti di accesso, il che significa che accede solo alle informazioni per cui hai già l'autorizzazione. I dati dei clienti non vengono mai utilizzati per addestrare modelli linguistici di grandi dimensioni. I fornitori di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) non hanno accesso ai dati dei clienti e i modelli vengono eseguiti all’interno dell’infrastruttura cloud privata virtuale di Slack, garantendo che i tuoi dati restino nell’ambiente sicuro di Slack.
Sì. Slackbot può essere usato ovunque Slack sia disponibile. Inoltre rispetta le impostazioni della lingua in Slack e può generare risposte nella lingua che utilizzi in Slack.
Slackbot rende la gestione clienti un'esperienza conversazionale grazie a Slack CRM. Invece di passare a uno strumento separato, chiedi semplicemente a Slackbot di aggiungere contatti, aggiornare trattative, registrare note da una chiamata, preparare riunioni o redigere e-mail di follow-up. Slackbot trasforma le conversazioni quotidiane in record clienti organizzati, così il tuo team può concentrarsi sulle relazioni e non sulle attività ripetitive. Scopri di più.
Slackbot può trovare risposte in pochi secondi, aiutarti a preparare le riunioni, allineare i calendari per individuare gli orari disponibili, analizzare file e creare contenuti strutturati come brief di progetto, ordini del giorno e molto altro. Grazie all'orchestrazione di app e agenti, Slackbot può coordinare il lavoro tra vendite, assistenza clienti, marketing, IT, engineering, legale e molto altro.
A breve, gli utenti Slack di tutti i piani potranno provare Slackbot. La richiesta è stata straordinaria e stiamo ampliando l'accesso in modo che ogni team possa sperimentare un agente integrato direttamente nel proprio flusso di lavoro. Gli utenti di Slack Free e Pro avranno l’opportunità di esplorare in prima persona le funzionalità di Slackbot tramite un’esperienza di prova limitata. L’accesso continuativo a Slackbot rimarrà disponibile per i clienti Business+ ed Enterprise+ e, a breve, anche i clienti di Salesforce CRM che connetteranno i propri account a Slack otterranno l’accesso continuativo a Slackbot!