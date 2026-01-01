Slackbot è ora il tuo unico agente per ogni attività in Slack. Può riassumere file e conversazioni, fornire informazioni dettagliate, redigere contenuti e rispondere alle domande basandosi sulle informazioni a cui hai già accesso in Slack e nell’ecosistema connesso di app e agenti. È progettato per supportare i flussi di lavoro quotidiani in ogni ambito: che tu stia aggiornando record di Salesforce o eseguendo azioni nei sistemi connessi, Slackbot gestisce tutto da un'unica conversazione.