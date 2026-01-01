Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Principi di privacy: ricerca, apprendimento e intelligenza artificiale

La nostra missione è creare un prodotto che renda la vita lavorativa più semplice, più piacevole e più produttiva. Il nostro principio guida nella realizzazione di questo prodotto è che la privacy e la sicurezza dei Dati del cliente sono sacrosante, come specificato all’interno delle nostre Informativa sulla privacy, documentazione sulla sicurezza, SPARC e Condizioni di Slack.

L’apprendimento automatico (Machine Learning, ML) e l’intelligenza artificiale (IA) sono strumenti utili che usiamo per migliorare la missione dei nostri prodotti. Non sviluppiamo modelli di IA generativa utilizzando i Dati del cliente. Per sviluppare modelli predittivi per funzioni come consigli su canali ed emoji, i nostri sistemi analizzano i Dati del cliente (ad esempio messaggi, contenuti e file) inviati a Slack nonché le Altre informazioni (comprese le informazioni sull’utilizzo) come definito nella nostra Informativa sulla privacy e nel nostro accordo con il cliente. Per garantire la privacy e la sicurezza dei Dati del cliente in questo particolare contesto, abbiamo alcuni principi guida:

I dati non verranno diffusi nelle aree di lavoro. Per tutti i modelli che verranno utilizzati diffusamente per tutti i nostri clienti, non creiamo né addestriamo tali modelli in modo tale che possano riprodurre alcuna parte dei Dati dei clienti.

Per tutti i modelli che verranno utilizzati diffusamente per tutti i nostri clienti, non creiamo né addestriamo tali modelli in modo tale che possano riprodurre alcuna parte dei Dati dei clienti. Disponiamo di controlli tecnici messi in atto per impedire l’accesso. Durante lo sviluppo dei modelli di IA/ML o l’analisi dei Dati del cliente, i dipendenti di Slack non possono accedere al contenuto sottostante. Evitiamo che ciò accada applicando varie misure tecniche. Consulta Sicurezza in Slack per ulteriori informazioni sui controlli che proteggono la riservatezza e la sicurezza dei Dati del cliente.

Durante lo sviluppo dei modelli di IA/ML o l’analisi dei Dati del cliente, i dipendenti di Slack non possono accedere al contenuto sottostante. Evitiamo che ciò accada applicando varie misure tecniche. Consulta Sicurezza in Slack per ulteriori informazioni sui controlli che proteggono la riservatezza e la sicurezza dei Dati del cliente. Offriamo ai clienti una scelta relativamente a tali pratiche. Se desideri escludere i tuoi Dati del cliente dall’uso per l’addestramento dei modelli globali di Slack, puoi decidere di rifiutare. Se rifiuti, i Dati del cliente nella tua area di lavoro verranno utilizzati solo per migliorare l’esperienza all’interno della tua area di lavoro e continuerai a godere di tutti i vantaggi dei nostri modelli di apprendimento automatico addestrati globalmente, senza contribuire ai modelli sottostanti.

Contattaci per negare il consenso Se desideri escludere i tuoi Dati del cliente dai modelli globali Slack, puoi decidere di negare il consenso. Per negare il consenso, chiedi ai proprietari dell’organizzazione o dell’area di lavoro o al proprietario primario di contattare il team di Customer Experience all’indirizzo feedback@slack.com, indicando l’URL dell’area di lavoro/organizzazione e usando come oggetto “Richiesta di negazione del consenso per il modello globale di Slack”. Elaboreremo la richiesta e risponderemo una volta completata la revoca del consenso.

Dati del cliente e Altre informazioni

Utilizzo dei Dati del cliente (per esempio, i messaggi, i contenuti e i file) e delle Altre informazioni da parte di Slack per aggiornare i propri servizi

Tenendo presente i principi succitati, ecco alcuni esempi delle tecniche di miglioramento e di tutela della privacy utilizzate dai nostri team del prodotto e delle statistiche per sviluppare, aggiornare e migliorare Slack:

Consigli sui canali: Potremmo utilizzare le informazioni per suggerire a un utente di entrare in un nuovo canale pubblico all’interno dell’azienda. Tali suggerimenti si basano sull’iscrizione al canale, sull’attività e sulla sovrapposizione degli argomenti. Il nostro modello apprende dai suggerimenti precedenti e dall’eventuale iscrizione da parte dell’utente al canale suggerito. Proteggiamo la privacy separando il nostro modello dai Dati del cliente. Utilizziamo modelli esterni (non addestrati sui messaggi di Slack) per valutare la somiglianza tra argomenti, generando punteggi numerici. Il nostro modello globale fornisce suggerimenti solo sulla base di tali punteggi numerici e dati non legati al cliente.

Potremmo utilizzare le informazioni per suggerire a un utente di entrare in un nuovo canale pubblico all’interno dell’azienda. Tali suggerimenti si basano sull’iscrizione al canale, sull’attività e sulla sovrapposizione degli argomenti. Il nostro modello apprende dai suggerimenti precedenti e dall’eventuale iscrizione da parte dell’utente al canale suggerito. Proteggiamo la privacy separando il nostro modello dai Dati del cliente. Utilizziamo modelli esterni (non addestrati sui messaggi di Slack) per valutare la somiglianza tra argomenti, generando punteggi numerici. Il nostro modello globale fornisce suggerimenti solo sulla base di tali punteggi numerici e dati non legati al cliente. Risultati di ricerca: I nostri modelli di apprendimento automatico di ricerca consentono agli utenti di individuare ciò che cercano identificando i risultati corretti per una query specifica. Lo facciamo sulla base dei risultati di ricerca storici e delle interazioni precedenti, assicurandoci al contempo che il nostro modello non possa riprodurre né la query di ricerca né il risultato.

I nostri modelli di apprendimento automatico di ricerca consentono agli utenti di individuare ciò che cercano identificando i risultati corretti per una query specifica. Lo facciamo sulla base dei risultati di ricerca storici e delle interazioni precedenti, assicurandoci al contempo che il nostro modello non possa riprodurre né la query di ricerca né il risultato. Completamento automatico: Slack potrebbe fornire dei suggerimenti per il completamento delle query di ricerca o altro testo, ad esempio il completamento automatico della frase "Assistenza clienti" quando un utente digita le prime lettere della frase. Tali suggerimenti sono locali e vengono originati da frasi di messaggi pubblici comuni nell’area di lavoro dell’utente. Il nostro algoritmo che seleziona dai suggerimenti potenziali viene allenato globalmente sui completamenti suggeriti e accettati in precedenza. Proteggiamo la privacy dei dati utilizzando regole che classificano la somiglianza tra il testo immesso e il suggerimento in vari modi, compreso il solo utilizzo di classificazione e conteggio numerico delle interazioni passate nell’algoritmo.

Slack potrebbe fornire dei suggerimenti per il completamento delle query di ricerca o altro testo, ad esempio il completamento automatico della frase "Assistenza clienti" quando un utente digita le prime lettere della frase. Tali suggerimenti sono locali e vengono originati da frasi di messaggi pubblici comuni nell’area di lavoro dell’utente. Il nostro algoritmo che seleziona dai suggerimenti potenziali viene allenato globalmente sui completamenti suggeriti e accettati in precedenza. Proteggiamo la privacy dei dati utilizzando regole che classificano la somiglianza tra il testo immesso e il suggerimento in vari modi, compreso il solo utilizzo di classificazione e conteggio numerico delle interazioni passate nell’algoritmo. Suggerimento emoji: Slack può suggerire reazioni con emoji ai messaggi utilizzando il contenuto e il sentiment del messaggio, la cronologia di utilizzo dell’emoji e la frequenza di utilizzo dell’emoji da parte del team in vari contesti. Ad esempio, se 🎉 è una reazione comune ai messaggi celebrativi in ​un particolare canale, suggeriremo agli utenti di reagire ai nuovi messaggi positivi con 🎉. Per fare ciò e continuare a proteggere i Dati del cliente, potremmo utilizzare un modello esterno (non addestrato sui messaggi Slack) per classificare il sentiment del messaggio. Il nostro modello suggerirà quindi un emoji solo tenendo conto della frequenza con cui un emoji specifico è stato associato ai messaggi con tale sentiment nell’area di lavoro specifica.

Questi tipi di personalizzazioni e miglioramenti ponderati sono possibili soltanto se studiamo e comprendiamo il modo in cui i nostri utenti interagiscono con Slack.

Slack prende molto seriamente la privacy e si attiene agli obblighi di riservatezza descritti nei nostri accordi con i clienti e nell’Informativa sulla privacy in ciascuno di questi scenari. I clienti possiedono i propri Dati del cliente. Slack associa e dissocia i Dati del cliente in modo tale che l’utilizzo da parte di Slack dei Dati del cliente ai fini dell’aggiornamento dei servizi non identifichi mai nessuno dei suoi clienti o singoli utenti come fonte di tali aggiornamenti a eventuali parti terze, ad eccezione delle aziende consociate o subincaricate di Slack.

IA generativa

L'IA generativa è una categoria di sistemi di IA in grado di generare contenuti, ad esempio testo, in risposta alle richieste inserite dall'utente. Questa categoria di IA include modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). L'IA in Slack utilizza l'IA generativa, sfruttando LLM di terze parti.

Slack non utilizzerà i Dati del cliente per addestrare modelli di IA generativa a meno che il cliente non fornisca il suo consenso esplicito. L’IA in Slack utilizza LLM predefiniti che non vengono aggiornati con i Dati del Cliente né li conservano in alcun modo dopo aver elaborato una richiesta. L’IA in Slack ospita questi modelli sull'infrastruttura del proprio provider cloud (ad esempio AWS), i Dati del cliente rimangono nei confini di fiducia di Slack e i fornitori di LLM non hanno accesso a tali dati. Per ricevere notifiche sulle modifiche ai responsabili del trattamento, registrati agli aggiornamenti sulla pagina web Fiducia e conformità.

Risposte di ricerca generativa dell’IA in Slack

La funzionalità di ricerca dell’IA in Slack attinge dalle seguenti fonti: funzioni di Slack (canvas, note in canvas di incontri, trascrizioni di clip e frammenti di testo); file caricati su Slack (PDF, e-mail, docx, pptx e Keynote); documenti collegati da Google Drive (documenti, presentazioni); Sharepoint/OnDrive (Word, Powerpoint) e app partner per l'archiviazione di file come Box (se installate). L'utente deve essere autenticato tramite l'integrazione con Slack per accedere a questi file. Sono disponibili impostazioni di amministrazione per disabilitare tutti i risultati dei file o disabilitare il sourcing da file ospitati esternamente. Scopri di più nel Centro assistenza.