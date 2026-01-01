Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In Slack, crediamo nella trasparenza sulle modalità di raccolta e di utilizzo dei dati. La presente Informativa fornisce informazioni su come e quando utilizziamo i cookie per questi scopi. I termini in maiuscolo utilizzati nella presente Informativa, ma non definiti, hanno il significato stabilito nella Informativa sulla privacy, che include anche dettagli aggiuntivi sulla raccolta e sull’utilizzo delle informazioni in Slack.

Cos’è un cookie?

I cookie sono piccoli file di testo inviati da noi al computer o dispositivo mobile dell’utente, che abilitano le funzioni di Slack. I cookie sono univoci per l’account o il browser dell’utente. I cookie di sessione durano solo fino a quando il browser è aperto e vengono eliminati automaticamente quando il browser viene chiuso. I cookie persistenti durano fino a quando non vengono eliminati dal browser o dall’utente o fino a quando non scadono.

Per scoprire di più sui cookie, visitare questo sito.

Slack utilizza i cookie?

Sì. Slack utilizza cookie e tecnologie simili, ad esempio gif a pixel singolo e web beacon. Vengono utilizzati sia cookie basati su sessione che persistenti. Slack imposta i propri cookie e vi accede sui domini gestiti da Slack e dalle sue consociate (collettivamente, “Siti”). Slack utilizza inoltre cookie di terze parti, come Google Analytics.

In che modo Slack utilizza i cookie?

Alcuni cookie sono associati all’account e alle informazioni personali dell’utente per ricordare che ha eseguito l’accesso e a quali aree di lavoro. Altri cookie non sono collegati all’account dell’utente, ma sono unici e ci consentono di eseguire analisi e personalizzazione, oltre ad altre operazioni simili.

I cookie possono essere utilizzati per riconoscere l’utente quando visita un Sito o utilizza i Servizi di Slack per ricordarne le preferenze e per offrirgli un’esperienza personalizzata coerente con le sue impostazioni. I cookie rendono anche più veloci e sicure le interazione dell’utente. Per scoprire di più, consultare le tabelle sui cookie.

Categorie di utilizzo Descrizione Autenticazione Se l’utente ha eseguito l’accesso ai Servizi di Slack, i cookie ci aiutano a mostrargli le informazioni giuste e a personalizzare la sua esperienza. Sicurezza Slack utilizza i cookie per abilitare e supportare le proprie funzioni di sicurezza e come aiuto per rilevare le attività dannose. Preferenze, funzioni e servizi I cookie possono indicarci la lingua preferita e le preferenze di comunicazione dell’utente. Possono inoltre consentire all’utente di compilare i moduli nei Siti di Slack più facilmente, nonché fornirgli funzioni, approfondimenti e contenuto personalizzato. Marketing Slack può utilizzare i cookie per mettere in atto campagne di marketing e monitorarne le prestazioni (ad esempio per verificare se un utente ha effettuato un acquisto dopo aver visitato il Centro assistenza). In modo analogo, i partner di Slack possono utilizzare i cookie per fornire informazioni sulle interazioni dell’utente con i loro servizi, ma l’uso di tali cookie di terze parti è soggetto ai criteri del provider di servizi. I cookie di marketing sono limitati ai nostri Siti e non sono presenti nei nostri Servizi. Prestazioni, statistiche e ricerca I cookie ci consentono di conoscere il rendimento dei nostri Siti e Servizi. Slack utilizza i cookie anche per comprendere, migliorare e ricercare prodotti, funzioni e servizi, ad esempio per creare registri in cui memorizzare gli accessi dell’utente ai propri Siti e Servizi da diversi dispositivi, come il computer di lavoro o il dispositivo mobile. Questi cookie sono limitati ai nostri Siti e non sono presenti nei nostri Servizi.

Quali cookie di terze parti utilizza Slack?

Un elenco dei cookie di terze parti utilizzati da Slack nei propri Siti e altre informazioni rilevanti sono disponibili nelle nostre tabelle sui cookie. Sebbene Slack si impegni al massimo per mantenere aggiornata questa tabella, è bene tenere presente che il numero e i nomi di cookie, pixel e altre tecnologie possono cambiare di volta in volta. I cookie di terze parti sono limitati ai nostri Siti e non sono presenti nei nostri Servizi.

In che modo i cookie vengono utilizzati per scopi pubblicitari?

I cookie e altre tecnologie pubblicitarie come beacon, pixel e tag consentono a Slack di eseguire attività di marketing in modo più efficace nei confronti degli utenti che Slack e i suoi partner ritengono possano essere interessati a Slack. Ci consentono anche di ottenere controlli, ricerche e report aggregati e di sapere quando il contenuto è stato mostrato all’utente. Questi cookie sono limitati ai nostri Siti e non sono presenti nei nostri Servizi.

Quali sono le opzioni dell’utente se desidera che i cookie non vengano impostati o che vengano rimossi oppure se desidera disattivare il targeting basato sugli interessi?

Alcune persone preferiscono non consentire i cookie, pertanto la maggior parte dei browser offre la possibilità di gestire i cookie in base alle esigenze dell’utente. Alcuni browser consentono di impostare regole per gestire i cookie sito per sito, offrendo in tal modo un controllo più dettagliato sulla privacy. Ciò significa che è possibile disabilitare i cookie in tutti i siti ad eccezione di quelli ritenuti affidabili. Inoltre, è possibile modificare le impostazioni e le preferenze per i cookie in qualsiasi momento cliccando sul pulsante Gestisci le impostazioni in basso.

I produttori dei browser forniscono pagine di assistenza per la gestione dei cookie nei propri prodotti. Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.

Per altri browser, consultare la documentazione fornita dal produttore del browser.

È possibile disattivare il targeting basato sugli interessi fornito dai server di annunci partecipanti tramite la Digital Advertising Alliance (http://optout.aboutads.info/). Sui dispositivi iPhone, iPad o Android, è possibile inoltre modificare le impostazioni per controllare la visualizzazione degli annunci online basati sugli interessi.

Se si limita la capacità dei siti web e delle applicazioni di impostare i cookie, l’esperienza utente complessiva può peggiorare e si può perdere la possibilità di accedere ai servizi perché non saranno più personalizzati per l’utente. Può anche non essere più possibile salvare le impostazione personalizzate, ad esempio le informazioni di accesso.

Slack risponde ai segnali “Do Not Track”?

I Siti e Servizi di Slack non raccolgono informazioni personali sulle attività online dell’utente nel tempo e tramite siti web o servizi online di terze parti. Di conseguenza, i segnali “Do Not Track” trasmessi dai browser web non si applicano ai Siti o Servizi di Slack, che non modifica alcuna procedura di raccolta e utilizzo dei dati al ricevimento di tali segnali.