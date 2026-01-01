Politique en matière de cookies

Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

Chez Slack, nous croyons en la nécessité de faire preuve de transparence dans la façon dont nous recueillons et utilisons les données. La présente politique fournit des informations sur la façon dont nous utilisons des cookies à ces fins et les moments où nous le faisons. Les termes en majuscule utilisés dans la présente politique, mais non définis, ont la signification qui leur est attribuée dans notre Règles de confidentialité, qui comprend également des détails supplémentaires concernant la collecte et l’utilisation d’informations chez Slack.

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Les cookies sont de petits fichiers texte que nous envoyons à votre ordinateur ou à votre appareil mobile et qui activent les options et les fonctionnalités de Slack. Ils sont propres à votre compte ou à votre navigateur. Les cookies de session ne sont actifs que lorsque votre navigateur est ouvert et sont automatiquement éliminés à la fermeture de celui-ci. Les cookies persistants sont actifs jusqu'à ce que vous ou votre navigateur les supprimiez ou jusqu'à leur expiration.

Pour en savoir plus sur les cookies, accédez à ce site.

Est-ce que Slack utilise des cookies ?

Oui. Slack utilise des cookies et technologies similaires comme les GIF à pixel unique et des pixels espions. Nous utilisons les cookies de session et les cookies persistants. Slack définit et utilise nos propres cookies sur les domaines exploités par Slack et ses entreprises affiliées (ci-après collectivement désignés, les « Sites »). De plus, nous utilisons les cookies tiers, comme Google Analytics.

Comment Slack utilise-t-il les cookies ?

Certains cookies sont associés à votre compte et à vos informations personnelles afin de vous rappeler que vous êtes connecté(e) et pour vous indiquer à quels espaces de travail vous êtes connecté(e). D’autres cookies ne sont pas liés à votre compte, mais sont uniques et nous permettent d'effectuer, notamment, des analyses de données et des personnalisations.

Les cookies peuvent être utilisés afin de vous reconnaître lors de votre visite sur un site ou votre utilisation de nos services. Ils enregistrent vos préférences et vous offrent une expérience personnalisée qui correspond à vos paramètres. Les cookies rendent également vos interactions plus rapides et plus sûres. Consultez nos tableaux de cookies pour en savoir plus.

Catégories d’utilisation Description Authentification Si vous êtes connecté à nos Services, les témoins nous aident à vous montrer les bonnes informations et à personnaliser votre expérience. Sécurité Nous utilisons des témoins pour activer et supporter nos fonctions de sécurité et pour nous aider à détecter les activités malveillantes. Préférences, fonctions et services Les témoins peuvent nous indiquer votre langue favorite et vos préférences en matière de communication. Ils peuvent vous aider à remplir des formulaires sur nos Sites plus facilement. Ils vous fournissent également des options, des idées et du contenu personnalisés. Marketing Nous pouvons utiliser des cookies pour nous aider à réaliser des campagnes de marketing et à suivre leurs performances (par exemple, un utilisateur a visité notre centre d’assistance et a ensuite effectué un achat). De même, nos partenaires peuvent utiliser des cookies pour nous fournir des informations sur vos interactions avec leurs services, mais l’utilisation de ces cookies tiers sera soumise aux politiques du fournisseur de services. Les cookies de marketing sont limités à nos sites Web et ne sont pas exploités par nos Services. Performances, analyse et recherche Les cookies nous aident à savoir si nos Sites et nos Services fonctionnent bien. Nous utilisons également des cookies pour comprendre, améliorer et rechercher des produits, des fonctionnalités et des services, y compris pour créer des fiches et des registres lorsque vous accédez à nos Sites et à nos Services depuis différents appareils comme votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile. Ces cookies sont limités à nos sites Web et ne sont pas exploités par nos Services.

Quels cookies tiers Slack utilise-t-il?

Vous trouverez une liste des cookies tiers que Slack utilise sur nos sites ainsi que d’autres informations utiles dans nos tableaux de cookies. Bien que nous fassions de notre mieux pour maintenir ce tableau à jour, veuillez noter que le nombre et le nom des cookies, pixels et autres technologies peuvent changer de temps à autre. Les cookies tiers sont limités à nos sites Web et ne sont pas exploités par nos Services.

Comment les cookies sont-ils utilisés à des fins publicitaires ?

Les cookies et autres technologies publicitaires telles que les pixels espions, les pixels et balises nous aident à faire de la publicité plus efficacement auprès des utilisateurs qui, selon nous et nos partenaires, pourraient être intéressés par Slack. Ils nous fournissent également des audits, des recherches, et des rapports complets, et ils savent quand un contenu vous a été montré. Ces cookies sont limités à nos sites Web et ne sont pas exploités par nos Services.

Que pouvez-vous faire si vous ne voulez pas que des cookies soient créés, si vous voulez les supprimer ou si vous souhaitez désactiver le ciblage par centres d'intérêt ?

Certaines personnes préfèrent ne pas autoriser les cookies, c’est pourquoi la plupart des navigateurs vous permettent de les gérer à votre convenance. Certains navigateurs vous permettent de définir des règles pour gérer les témoins site par site, vous donnant ainsi un contrôle plus précis de votre vie privée. Cela veut dire que vous pouvez rejeter les témoins de tous les sites sauf de ceux que vous approuvez. Vous pouvez également modifier vos préférences et paramètres de cookies à tout moment en cliquant sur le bouton Gérer les paramètres ci-dessous.

Les fabricants de navigateurs fournissent des pages d’aide relatives à la gestion des cookies dans leurs produits. Veuillez cliquer sur les rubriques ci-dessous pour plus d’informations.

Pour les autres navigateurs, consultez la documentation fournie par le fabricant de votre navigateur.

Vous pouvez désactiver le ciblage par centres d'intérêt fourni par les serveurs publicitaires participants par le biais de la Digital Advertising Alliance (http://optout.aboutads.info). De plus, sur votre iPhone, iPad ou appareil Android, vous pouvez modifier vos paramètres pour consulter ou non des publicités selon vos centres d'intérêt.

Si vous limitez la capacité des sites Web et des applications à créer des cookies, vous pouvez détériorer votre expérience globale d'utilisateur et/ou perdre l'accès aux services, puisqu’il ne sera plus personnalisé pour vous. Cela peut également vous empêcher d’enregistrer des paramètres personnalisés, tels que des informations de connexion.

Est-ce que Slack répond aux signaux Do Not Track ?

Nos Sites et nos Services ne recueillent pas d'informations personnelles concernant vos activités en ligne au fil du temps ni sur l’ensemble des sites et des services en ligne de tiers. Par conséquent, les signaux « do not track » transmis par les navigateurs Web ne s’appliquent pas à nos Sites ni à nos Services. Nous ne modifions aucune de nos pratiques de collecte et d'utilisation de données à la réception de tels signaux.