Cookie ポリシー

本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

Slackでは、データの収集方法およびその使用目的における透明性を大切にしています。本ポリシーは、Cookie がいつ、どのようにこれらの目的に使用されるかについての情報を記載しています。本ポリシー内で使用されているが定義されていない大文字表記の用語の意味は当社の プライバシーポリシー に明記されています。さらに、そこにはSlack における情報の収集方法と使用に関する追加の詳細も記載されています。

Cookieとは何か。

Cookieは当社からお客様のコンピューターまたはモバイルデバイスへ送られる小さなテキストファイルで、Slackの特徴や機能性を有効にするものです。Cookieはお客様のアカウントまたはブラウザーに対し一意的なものです。セッションベースのCookieはブラウザーが開かれている間だけ持続し、ブラウザーが閉じられれば自動的に削除されます。持続型Cookieはお客様かブラウザーによって削除されるか、期限切れになるまで持続します。

Cookie に関し詳細を知りたい場合は このサイトへアクセスしてください。

SlackはCookieを使用しますか。

はい。Slack は Cookie および単一ピクセルの GIF や Web ビーコンのような類似のテクノロジーを使用します。当社はセッションベースの Cookie と持続型Cookie の両方を使用しています。Slack は Slack とその関連する企業によって運営されるドメイン (「サイト」と総称) 上に、Slack 独自の Cookie を設定してアクセスします。さらに、Slack では Google Analyticsのようなサードパーティ製 Cookie も使用します。

SlackはどのようにCookieを使用しますか。

いくつかのCookieは、ログインしていることと、ログインしているワークスペースを覚えておくためにお客様のアカウントと個人情報に関連付けられます。他の Cookieはお客様のアカウントに結びついていませんが一意的であり、他の類似のことの中でもとりわけ、サイト解析とカスタマイズを実行することができます。

Cookieを使用することで、お客様がサイトにアクセスするか当社サービスを利用する際お客様を認識し、環境設定を記憶し、またお客様の設定に一致するパーソナライズされた体験を提供することができます。Cookieはお客様のサイトでのやりとりをより迅速かつセキュアにすることもできます。当社のCookie一覧表にアクセスして詳細をご確認ください。

使用のカテゴリー 説明 認証 お客様が当社サービスへサインインされた場合、cookieはお客様に適切な情報を示し、またお客様の体験をパーソナライズするのに役立ちます。 セキュリティ 当社はcookieを使用して当社のセキュリティ機能を有効かつ対応可能にし、悪意あるアクティビティを検出するのに役立てます。 環境設定、機能およびサービス cookieはお客様が希望する言語はどれか、またお客様のコミュニケーションの環境設定はどのようなものかを示すことができます。cookieは当社サイト上のフォームをより簡単に記入するのに役立ちます。cookieはお客様に機能、インサイトおよびカスタマイズされたコンテンツも提供します。 マーケティング 当社では、マーケティングキャンペーンの配信とそのパフォーマンスの追跡調査の為に、Cookie を使用する場合があります（例 : ユーザーがヘルプセンターにアクセスしてから有料プランを購入した、など）。同様に、提携企業はそのサービスを Slack ユーザーがどのように利用したかについての情報を収集して当社に提供するために、Cookie を使用する場合がありますが、それらのサードパーティの Cookie の使用はサービスプロバイダーのポリシーに従うものとします。マーケティング用 Cookie の使用は当社のウェブサイトに限定され、サービスでは使用されません。 パフォーマンス、アナリティックスおよび調査 Cookie は当社のサイトとサービスがどのくらい効果的に運営されているかを知るのに役立ちます。当社はお客様の仕事用コンピューターやモバイルデバイスなどさまざまなデバイスから当社のサイトとサービスへアクセスされる際にログを作成し記録することも含めて、製品、機能およびサービスを理解、改善および調査するためにも Cookie を使用します。これらの Cookie の使用は当社のウェブサイトに限定され、サービスでは使用されません。

SlackはどのようなサードパーティのCookieを使用しますか。

当社の Cookie一覧表に、その他の関連情報と一緒に Slack が当社ウェブサイトで使用するサードパーティの Cookie のリストがあります。当社はこの一覧表を最新のものに維持するべく最善を尽くしますが、Cookie、ピクセル、その他の技術の数字や名前は随時変更される場合があることにご留意ください。サードパーティの Cookie の使用は当社のウェブサイトに限定され、サービスでは使用されません。

Cookieはどのように広告目的に使用されますか。

Cookie およびビーコン、ピクセル、タグなどのその他のテクノロジーは、Slack に関心があると当社とパートナーが考えるユーザーに対してより効果的にマーケティングを行うのに役立ちます。Cookie は情報集約的な監査、調査および報告作成ができるようにし、また内容がいつお客様に示されるかを知るのにも役立ちます。これらの Cookie の使用は当社のウェブサイトに限定され、サービスでは使用されません。

Cookieを設定されたくない、また削除してもらいたい場合あるいは関心度に基づいた絞り込みの対象から除外してもらいたい場合など、お客様はどのような対策を取ることができるでしょうか。

Cookie を許可したくない人もいるため、ほとんどのブラウザーでは自分の必要に合わせて Cookie を管理することができます。一部のブラウザーでは Cookie の管理ルールをサイトごとにセットアップでき、より詳細にプライバシーを制御できます。つまり、信頼できるサイト以外、すべてのサイトの Cookie を許可しないことが可能です。また、Cookie の設定は、いつでも下の「設定を管理」ボタンをクリックして変更できます。

ブラウザーのメーカーは彼らの製品でのCookieの管理に関係したヘルプページを用意しています。詳細は以下を参照してください。

他のブラウザーについては、ブラウザーのメーカーが用意するドキュメンテーションを参照してください。

デジタル広告連合（http://youradchoices.com）により広告サーバーに参加することで提供される興味に基づくターゲッティングからオプトアウトすることができます。さらに、お使いのiPhone、iPadまたはAndroidで機器設定を変更してオンラインの興味に基づく広告が表示されるかどうか管理することができます。

Cookieを設定する Web サイトとアプリケーションの機能を制限した場合、それ以降は自分用にパーソナライズされなくなるので、お客様は全体的なユーザー体験の質を損ねる、および（または）サービスにアクセスする機能を失う場合があります。また、ログイン情報などカスタマイズした設定を保存できなくなる場合もあります。

Slackは「追跡調査をしない」信号に応答しますか。

当社サイトとサービスが、経時的にまたサードパーティのWebサイトやオンラインサービス経由で、お客様のオンラインでの活動についての個人的な情報を収集することはありません。そのため、Webブラウザーから送信される「追跡調査しない」との信号は当社サイトやサービスには適用されず、また当社はデータ収集のいずれも変更しませんし、そのような信号を受け取った時に実践を使用することもありません。