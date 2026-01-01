Slack製品の問い合わせ先はSalesforce Helpへ統合・変更されます

このたび、サクセスプランの統合に伴い、2026年10月29日 (木) よりSlack製品のサポートお問い合わせ窓口を「slack help center」から「Salesforce Help」へ統合・変更する運びとなりました。

ご契約ごとのサポート提供内容および変更後の詳細な問い合わせ方法につきましては、以下のナレッジ記事をご参照ください。

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システムエラー等の影響により「Salesforce Help」サイトからのケース(お問い合わせ) 作成が行えない場合は、お手数ですが下記の電話窓口にて受付いたします。

なお、夜間・休日については時間外のため、サポートケース作成方法のガイドのみとなります。技術的な対応は翌営業日以降となりますこと、ご了承ください。

【お電話による受付窓口】

電話番号：0120-276-120