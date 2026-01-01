「当社の従業員の大半は、本社でデスクワークをしているのではなく、店舗で働いています。これまでは、商品の陳列を急いで変更しなければならない時に、一つひとつの店に電話をかけ、応答のない店には何度も確認の連絡をする必要がありました。それに 1 時間以上かかることもあったのです。それが今では、チャンネルでワンクリックするだけで、どの店舗が完了済みで、どの店舗がまだなのかを把握できます」

Olive Young、Retail Team Area Managers

Kim Ji-soo 氏・Hong Seul-gi 氏