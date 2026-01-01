Slack フロントラインは、Slack の便利な機能を、デスクワーカー以外の従業員向けに最適化したソリューション。軽量かつモバイルファーストな設計で、現場のチームと会社全体の緊密なつながりを保ちます。
店舗マネージャーから、訪問看護師、シフトリーダー、現場の技術者まで、チームのニーズや働き方に合わせて Slack フロントラインを活用できます。
店舗チームが、役割ごとに特化されたチャンネルや AI エージェントにアクセス。リアルタイムの在庫状況、新しいプロモーション、社内通知をすぐに確認して、顧客体験の向上につなげられます。
従業員とつながったサポート用 AI エージェントが、安全手順の確認、シフトの引き継ぎ、メンテナンス依頼などを支援。スムーズな生産を維持できます。
スタッフがチームのチャンネルに参加して、Slack 上で社内システムやゲストデータをもとに背景や経緯を確認。ゲストの問題をその場ですぐに解決できます。
訪問ケアのスタッフがモバイル端末を使って、患者さんの情報を安全に入手し、チャンネルやハドルミーティングを通じて専門的な知識にアクセス。一人ひとりに合わせたケアをチームで提供できるよう支援します。
Slack フロントラインの利用は、テキストメッセージを送るのと同じくらい簡単です。信頼できる安全なシステムで、会社全体がつながります。
現場のチームは、自身の役割に関連する最大 10 のチャンネルにアクセス可能。AI エージェントに質問したり、ハドルミーティングで通話したり、ルーティンが組み込まれた自動化ワークフローを利用したりできます。
目的に特化した AI エージェント、アプリ、ワークフローにより、現場のメンバーがさまざまなシステムやプロセスを利用可能。サポートリクエストから Salesforce のデータまで、会社のコンプライアンスに準拠しながら、その場で課題を解決するのに必要な情報にアクセスできます。
すべての従業員は、会社がすでに導入しているのと同じ、信頼できる管理機能によって保護されます。HIPAA、FINRA、多要素認証、管理者によるエージェント管理など、すべてを Slack フロントラインでサポートしています。
「チームメンバーの 90% が現場で働いているため、わずかな遅れでもゲストの体験に直結します。Slack フロントラインにより、お客さまの問題解決にかかる時間が 48 時間から 20 分以内へと短縮され、当社のビジネスを支えるゲストとの関係を保つのに役立っています」
「当社の従業員の大半は、本社でデスクワークをしているのではなく、店舗で働いています。これまでは、商品の陳列を急いで変更しなければならない時に、一つひとつの店に電話をかけ、応答のない店には何度も確認の連絡をする必要がありました。それに 1 時間以上かかることもあったのです。それが今では、チャンネルでワンクリックするだけで、どの店舗が完了済みで、どの店舗がまだなのかを把握できます」
ウェブページ
現場の仕事のために設計された Slack フロントラインで、最前線のメンバーは回答やサポートを即座に入手。
業界ページ
最新の小売環境に合わせて構築されたプラットフォームで、顧客ロイヤルティと従業員の生産性をレベルアップ。
業界ページ
製造ラインから営業活動まで、バリューチェーン全体を連携させましょう。
ブログ