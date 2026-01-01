Slack Frontline verkörpert alles, was du an Slack schätzt, und ist auf Personen zugeschnitten, die nicht am Schreibtisch arbeiten. Es ist schlank, auf Mobilgeräte ausgerichtet und erleichtert es den Teams vor Ort, mit dem gesamten Unternehmen in Kontakt zu bleiben.
Passe Slack Frontline an die Bedürfnisse deines Teams an, ganz gleich, wie es arbeitet – von Filialleiter:innen und Pflegekräften auf Hausbesuch bis hin zu Schichtleiter:innen und Außendiensttechniker:innen.
Verbessere dein Kundenerlebnis, indem du deinen Filialteams Zugriff auf rollenspezifische Agenten und Channels gewährst. So können sie sofort auf Echtzeit-Bestandsdaten, neue Verkaufsaktionen und Mitteilungen zugreifen.
Sorge für einen reibungslosen Produktionsablauf, indem du Mitarbeitende mit Support-Agenten vernetzt, die bei Sicherheitsvorschriften, Schichtübergaben und Wartungsanfragen helfen.
Vernetze deine Mitarbeitenden in Team-Channels, damit sie Anliegen von Gästen direkt vor Ort klären können. Dabei stehen ihnen in Slack relevante Informationen aus deinen wichtigsten Systemen sowie Gästedaten zur Verfügung.
Biete dem Personal in der häuslichen Pflege einen sicheren, mobilen Einblick in die Daten ihrer Patient:innen sowie Zugang zu klinischem Fachwissen über verschiedene Channels oder Huddles, damit sie als Team eine individuelle Betreuung gewährleisten können.
Die Arbeit mit Slack Frontline ist so einfach wie das Versenden einer Nachricht und so sicher wie dein vertrauenswürdigstes System, und sie vernetzt dein gesamtes Unternehmen.
Teams im Außendienst erhalten bis zu 10 für ihre Rolle relevante Channels, Agenten zur Beantwortung von Fragen, Huddles für Telefonate und automatisierte Workflows mit integrierten hilfreichen Routinen.
Bringe jedes System und jeden Prozess mit speziell entwickelten Agenten, Apps und Workflows zu deinen Teams vor Ort. Von Supportanfragen bis hin zu Salesforce-Daten – unter Einhaltung der Unternehmensrichtlinien erhalten Mitarbeitende alles, was sie brauchen, um Aufgaben sofort vor Ort zu erledigen.
Alle Mitarbeitenden sind durch dieselben bewährten Sicherheitsmaßnahmen geschützt, die in deinem Unternehmen bereits zum Einsatz kommen. HIPAA, FINRA, Multi-Faktor-Authentifizierung, Adminfunktionen für Mitarbeitende – all das wird von Slack Frontline unterstützt.
„90 % unseres Teams arbeiten direkt vor Ort, was bedeutet, dass sich jede Verzögerung direkt auf das Erlebnis der Gäste auswirkt. Mit Slack Frontline verkürzen wir unsere Bearbeitungszeit für Kundenanfragen von 48 Stunden auf unter 20 Minuten und schützen so die Gästebeziehungen, die unser Geschäft vorantreiben.“
„Die meisten unserer Mitarbeitenden sind in den Filialen unterwegs und sitzen nicht hinter einem Schreibtisch in der Zentrale. Wenn wir dringend eine Auslage ändern mussten, haben wir früher jede einzelne Filiale angerufen, nachgefragt, ob sie die Nachricht gesehen hatten, und bei den Mitarbeitenden nachgehakt, die noch nicht geantwortet hatten; das konnte sich über eine Stunde hinziehen. Jetzt reicht ein Klick im Channel, um zu sehen, wer fertig ist und wer noch nicht.“
Webseite
Slack Frontline bietet Außendienstmitarbeitenden sofort Antworten und Support – speziell auf das schnelle Tempo im Schichtdienst zugeschnitten.
Branchenseite
Steigere die Kundenloyalität und die Produktivität von Mitarbeitenden mit einer Plattform, die speziell für die neue Einzelhandelsumgebung entwickelt wurde.
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Vernetze deine gesamte Wertschöpfungskette, von der Produktion bis hin zu deinem Gewinn.
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