„Die meisten unserer Mitarbeitenden sind in den Filialen unterwegs und sitzen nicht hinter einem Schreibtisch in der Zentrale. Wenn wir dringend eine Auslage ändern mussten, haben wir früher jede einzelne Filiale angerufen, nachgefragt, ob sie die Nachricht gesehen hatten, und bei den Mitarbeitenden nachgehakt, die noch nicht geantwortet hatten; das konnte sich über eine Stunde hinziehen. Jetzt reicht ein Klick im Channel, um zu sehen, wer fertig ist und wer noch nicht.“

Kim Ji-soo und Hong Seul-gi

Bereichsleiterinnen im Einzelhandel, Olive Young