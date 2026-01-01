Verbinde Drittanbieter-Management-Tools wie Salesforce, Asana oder Jira mit Slack, damit dein Team Echtzeit-Updates erhält und Aufgaben erledigen kann, ohne ständig zwischen Apps hin- und herwechseln zu müssen.

Die integrierten Workflows von Slack, anpassbare Vorlagen und Integrationen von Drittanbieter-Apps helfen dabei, wiederkehrende Updates zu automatisieren, wiederholbare Prozesse zu etablieren und alle Stakeholder:innen mühelos auf dem Laufenden zu halten.

Nutze Listen, Channels und Canvases, um umsetzbare Aufgaben, wichtige Deadlines, individuelle Zuständigkeiten und zentrale Projektinformationen kontinuierlich im Blick zu behalten – ohne den Kontext zu verlieren.

Führe Unterhaltungen, Aufgaben, Dateien, Updates und Entscheidungen direkt in Slack zusammen – für weniger Informationssilos und vollständige Transparenz über funktionsübergreifende Teams hinweg.

Info zu diesem Anwendungsfall

Projekttracking wird schnell unübersichtlich, wenn die benötigten Informationen über Tabellenkalkulationen, Aufgabenmanagement-Tools, E-Mail-Threads und andere Apps verteilt sind. Aufgabenanweisungen befinden sich vielleicht in einem Tool, während die Diskussion über eine Deadline woanders stattfindet. Teammitglieder verschwenden Zeit damit, Kontext zusammenzusuchen, während Projektverantwortliche kaum erkennen können, was vorankommt, was blockiert ist und wer den nächsten Schritt übernehmen soll.

Slack bringt dein gesamtes Projekttracking in den Workspace, in dem dein Team bereits kommuniziert und zusammenarbeitet. Binde deine bestehenden Projekt-Apps ein und nutze dann die nativen Slack-Funktionen, um den Fortschritt zu optimieren. Nutze Channels, um Unterhaltungen zu verbinden, Listen zum Zuweisen und Überwachen von Aufgaben, Canvases zum Zentralisieren wichtiger Informationen und Workflows zur Automatisierung von Erinnerungen.

Wenn du Slack für das Projekttracking nutzt, erhält dein Team einen gemeinsamen, einheitlichen Ort, um Fortschritte zu verfolgen, Kontext zu finden und die Arbeit am Laufen zu halten.

So verfolgst du Projekte mit Slack

Eine Projektleitung sollte nicht drei Personen anschreiben müssen, um herauszufinden, ob ein Ergebnis im Zeitplan liegt. Teammitglieder sollten nicht einen Monat voller E-Mail-Threads durchsuchen müssen, um festzustellen, wer den nächsten Schritt übernimmt. Und niemand sollte von einer verpassten Deadline überrascht werden.

Slack gibt Teams eine gemeinsame Übersicht über die laufende Projektarbeit. In einem dedizierten Projekt-Channel können Teammitglieder besprechen, was zu tun ist, die daraus resultierenden Aktionspunkte in eine Liste zugewiesener Aufgaben umwandeln und die Entscheidung in einem Canvas festhalten. Workflow-Prozesse lassen sich einrichten, um wöchentliche Fortschrittsberichte zu senden oder an bevorstehende Deadlines zu erinnern. Kommt eine Aufgabe ins Stocken, kann die Projektleitung schnell sehen, was sie aufhält – zusammen mit den Gesprächen und Entscheidungen, die den Kontext dazu liefern.

Diese Slack-Funktionen helfen Teams, einen vernetzten Projektverfolgungsprozess aufzubauen:

Projektfortschritt mit Slack Channels verfolgen

Wenn du für jedes Projekt dedizierte Slack Channels erstellst, bleibt alles an einem Ort – du musst nie mehr in E-Mails oder Dokumenten nach Informationen suchen. Alle Teammitglieder sehen dasselbe Gespräch, gepinnte Nachrichten und geteilte Dateien im Channel-Verlauf – und alles ist durchsuchbar. Wenn du Slackbot verwendest, kannst du sogar Fragen wie „Wie haben wir uns beim Q2-Marketingbudget entschieden?“ stellen und erhältst eine Antwort, die die Informationen zusammenfasst, ohne dass du selbst suchen musst.

Einheitliche Namenskonventionen sind der beste Weg, Projekt-Channels zu identifizieren, zu finden und zu verwalten. Wenn ein Team beispielsweise an einer Überarbeitung der Website arbeitet, könnten Channels wie #siteupdate-planung, #siteupdate-entwicklung und #siteupdate-qa erstellt werden. Da die Namen einem Muster folgen, lässt sich in der Seitenleiste leichter die richtige Unterhaltung finden. Außerdem können nach dem Abschluss von Projektphasen die nicht mehr benötigten Channels archiviert werden.

Projektaufgaben mit Slack-Listen verwalten

Eine Unterhaltung über eine neue Kundenkampagne kann damit enden, dass eine Person den Text entwirft, eine andere das kreative Design übernimmt und eine dritte die endgültige Freigabe verantwortet. Wenn neue Nachrichten den Channel füllen, können diese Zusagen schnell aus dem Blick geraten. Slack-Listen verwandeln diese dialogbasierten Aktionspunkte in strukturierte Aufgaben – und bewahren dabei den Kontext dahinter.

So lässt sich eine Nachricht in eine Aufgabe umwandeln:

Zeige mit der Maus auf die Nachricht und klicke auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle „Zur Liste hinzufügen“. Suche und wähle die passende Liste aus, klicke dann auf „Hinzufügen“. Klicke in den geöffneten Elementdetails auf die entsprechenden Felder.

Wenn die Liste kein benötigtes Feld enthält, kannst du sie manuell anpassen. Teammitglieder können diese Felder aktualisieren, während die Arbeit voranschreitet – so hat das Projektteam immer den Überblick, wer für welche Aufgabe zuständig ist, bis wann sie erledigt sein muss und wie der aktuelle Stand ist. Du kannst auch das Layout der Liste anpassen (in einer Tabelle oder als Board) oder Unteraufgaben hinzufügen. So lässt sich eine Aufgabe in kleinere Schritte aufteilen, die jeweils eine eigene zuständige Person und ein eigenes Fälligkeitsdatum haben – und direkt in Slack nachverfolgt werden können.

Projekt-Hubs mit Canvas erstellen

Wenn Projektpläne in einem Dokument liegen, Besprechungsnotizen in einem anderen und wichtige Links über Nachrichten verstreut sind, arbeiten Teammitglieder schnell mit veralteten Informationen. Ein Slack Canvas schafft einen gemeinsamen Projekt-Hub für das Briefing, die Ziele, den Zeitplan, Rollen, Entscheidungen und Ressourcen.

Ein Website-Redesign-Team könnte im Canvas beispielsweise Ordner für Projektmeilensteine, Verantwortlichkeiten der Stakeholder:innen, freigegebene Designs und Einführungsanforderungen anlegen und diese im Laufe des Projekts aktualisieren.

Das Canvas verbleibt im Channel und ist über einen Tab oben jederzeit zugänglich – so finden Teammitglieder aktuelle Projektinformationen mühelos. Du kannst Links zu wichtigen Dateien und Ressourcen hinzufügen oder eine Slack-Liste direkt in das Canvas kopieren. Alle Benutzer:innen im Channel können das Canvas öffnen, um es zu lesen oder zu aktualisieren, und dann direkt zur zugehörigen Unterhaltung zurückkehren – ohne Slack verlassen zu müssen, um anderswo nach Informationen zu suchen.

Projektupdates mit dem Workflow Builder automatisieren

Eine Projektleitung verbringt womöglich jeden Freitag damit, dieselben Fragen zu stellen: Was hast du diese Woche abgeschlossen? Woran arbeitest du als Nächstes? Gibt es etwas, das den Fortschritt blockiert? Workflow Builder kann diese Anfrage automatisch senden und dem Team so einen verlässlichen Update-Rhythmus bieten – und die Projektleitung muss nicht mehr hinter Antworten herjagen.

Den gleichen Ansatz kannst du für tägliche Team-Check-ins nutzen: Richte einen Workflow ein, der jeden Morgen automatisch einen asynchronen Check-in postet, alle Updates in einem einzigen Thread sammelt und alles, was als „blockiert“ markiert ist, zur Nachverfolgung an einen dedizierten Channel weiterleitet. Bei längeren Projekten kannst du wöchentliche Status-Prompts planen, damit kein Fortschritt durch das Raster fällt. Wenn du externe Tools wie Asana, Jira oder Salesforce verwendest, kannst du diese Informationen ebenfalls in Slack einfließen lassen. Integrierte Apps können Benachrichtigungen und Updates synchronisieren und an den Slack-Channel des Projekts senden – so bleiben alle in einem gemeinsamen Arbeitsbereich auf dem gleichen Stand.

Projektverfolgung mit Vorlagen standardisieren

Anstatt dein Projektverfolgungssystem jedes Mal neu zu erfinden, kannst du mit Slack-Vorlagen als konsistenter, sofort nutzbarer Grundlage starten. Vorkonfigurierte Channels, Canvases, Listen und Workflows geben Teams das nötige Gerüst direkt vom Projektstart an – so können sie sofort loslegen.

Slacks Projekttracker-Vorlage bietet Teams eine fertige Struktur zur Verfolgung von Aufgaben, Status, Zuständigen und Fälligkeitsdaten. Das Starter-Kit für Projektmanagement umfasst einen Canvas für die Projektübersicht, eine Aufgabentracker-Liste und einen Workflow, der automatisch gepostet wird, wenn Aufgaben aktualisiert werden.

Wenn alle mit derselben Struktur starten, spart das Einrichtungszeit und sorgt für eine einheitliche Nachverfolgung über mehrere funktionsübergreifende Projekte hinweg – so fällt es Teams leichter, auf Kurs zu bleiben, und Führungspersonen können Fortschritte von einer Initiative zur nächsten einfacher vergleichen.

Projekttools mit Slack-Integrationen vernetzen

Wenn dein Team mehrere Tools zur Verwaltung von Projektarbeit nutzt, können Slack-Integrationen diese Aktivitäten in denselben Workspace wie deine Gespräche bringen. Integriere Drittanbieter-Tools wie Monday.com, ClickUp oder Claude, um diese Tools direkt in der Slack-Plattform zu nutzen. Updates aus Kalendern, Aufgabenmanagement-Tools, Dateispeicherplattformen und Berichtssystemen können im entsprechenden Projekt-Channel erscheinen.

So könnte beispielsweise ein:e Designer:in das Fälligkeitsdatum für ein Kampagnen-Asset direkt aus Slack heraus in deinem Aufgabenmanagement-Tool ändern. Die bzw. der Autor:in, die Projektleitung und andere Stakeholder:innen sehen das Update dann dort, wo sie bereits arbeiten. Das Team kann schnell einen Huddle abhalten, um zu besprechen, wie sich die Verzögerung auf den Einführungszeitplan auswirkt – ohne auf das nächste Status-Meeting warten zu müssen.

Anstatt den ganzen Tag jedes einzelne Projekttool zu überprüfen, können Teammitglieder Änderungen, die ihre Arbeit betreffen, direkt erkennen und dort reagieren, wo das Projektgespräch bereits stattfindet.

Die Tatsache, dass Slack existiert und ein so unverzichtbares Tool ist, hat uns wirklich dabei geholfen, zu wachsen und uns trotzdem über Remote-Büros und Remote-Teams hinweg verbunden zu fühlen. Lisa Madokoro Culture Specialist, Shopify

Vorteile von Slack für das Projekttracking

Slack trägt dazu bei, Projektmanagement effizienter zu gestalten, indem das Aufgaben-Tracking direkt neben den Unterhaltungen, Tools und Dateien stattfindet, die mit der Arbeit vernetzt sind. Anstatt Projekt-Updates von der täglichen Kommunikation zu trennen, können Teams den Fortschritt in demselben Bereich verfolgen, in dem sie Informationen teilen, Probleme lösen und Entscheidungen treffen.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Bessere Projekttransparenz. Halte Aufgaben, Updates, Deadlines und Projektunterhaltungen zugänglich, damit dein Team den Arbeitsfortschritt verfolgen und Blocker erkennen kann.

Halte Aufgaben, Updates, Deadlines und Projektunterhaltungen zugänglich, damit dein Team den Arbeitsfortschritt verfolgen und Blocker erkennen kann. Schnellere Status-Updates. Teile Fortschritte in Channels und nutze Workflows, um wiederkehrende Check-ins und Statusabfragen zu automatisieren.

Teile Fortschritte in Channels und nutze Workflows, um wiederkehrende Check-ins und Statusabfragen zu automatisieren. Mehr Verbindlichkeit im Team. Weise in Listen Verantwortliche und Fälligkeitsdaten zu, damit alle sehen können, wer für welche Aufgabe zuständig ist und wann sie fällig ist.

Weise in Listen Verantwortliche und Fälligkeitsdaten zu, damit alle sehen können, wer für welche Aufgabe zuständig ist und wann sie fällig ist. Weniger Kontextwechsel. Verbinde Projekt-Tools über Slack-Integrationen, damit dein Team relevante Updates erhält, ohne ständig zwischen Apps wechseln zu müssen.

Verbinde Projekt-Tools über Slack-Integrationen, damit dein Team relevante Updates erhält, ohne ständig zwischen Apps wechseln zu müssen. Einfacherer Zugriff auf Projektinformationen. Halte Unterhaltungen, Dateien, Dokumentation, Aufgaben und andere Projektressourcen miteinander vernetzt und leichter auffindbar.

Halte Unterhaltungen, Dateien, Dokumentation, Aufgaben und andere Projektressourcen miteinander vernetzt und leichter auffindbar. Mehr Konsistenz beim Tracking. Nutze Vorlagen und automatisierte Workflows, um wiederholbare Prozesse für das Tracking und die Berichterstattung über Projekte hinweg zu etablieren.

7 Bewährte Methoden für das Projekttracking in Slack

Effizientes Projekttracking setzt voraus, dass alle Beteiligten einen klaren Überblick darüber haben, was gerade passiert, wer für welche Aufgabe verantwortlich ist und was als Nächstes Aufmerksamkeit braucht. In Slack kannst du einen einheitlichen Tracking-Prozess aufbauen, indem du Projektinformationen miteinander verbindest und klare Erwartungen daran definierst, wie dein Team Fortschritte teilt und überprüft.

Nutze diese bewährten Methoden, um Projekte organisiert und in Bewegung zu halten:

Richte einen zentralen Ort für Projekt-Updates ein. Erstelle für jedes Projekt einen eigenen Slack-Channel, in dem dein Team Updates, Entscheidungen, Dateien und andere wichtige Informationen teilen kann. Lege klare Verantwortlichkeiten für Aufgaben und Meilensteine fest. Nutze Slack-Listen, um Aufgaben zuzuweisen, Fälligkeitsdaten festzulegen und deutlich zu machen, wer dafür zuständig ist, den jeweiligen Arbeitsschritt voranzutreiben. Setze einheitliche Update-Prozesse ein. Etabliere einen regelmäßigen Rhythmus für die Weitergabe von Projektstatus und nutze Vorlagen, um Teams eine konsistente Struktur für das Tracking und die Berichterstattung zu bieten. Verknüpfe den Projektkontext mit Gesprächen. Diskutiere Aufgaben und Entscheidungen in Projekt-Channels und nutze Canvases, um unterstützende Dokumentation und Ressourcen nah an den Gesprächen über die Arbeit zu halten. Automatisiere wiederkehrende Updates und Erinnerungen. Nutze den Workflow-Builder, um Status-Prompts zu planen, Updates einzusammeln und Teammitglieder an regelmäßige Projekt-Check-ins zu erinnern. Mache Projektinformationen leicht auffindbar. Halte wichtige Ressourcen in deinem Projekt-Channel und -Canvas bereit und verwende klare Namenskonventionen, damit Teammitglieder wissen, wo sie Projektinformationen finden. Überprüfe den Fortschritt regelmäßig mit Stakeholdern. Teile Status-Updates regelmäßig mit Stakeholdern, damit sie den Fortschritt verfolgen, Blocker verstehen und über Änderungen informiert bleiben können, die das Projekt betreffen.

Warum Projekttracking für moderne Teams unverzichtbar ist

Projekttracking gibt dir und deinem Team einen fortlaufenden Überblick darüber, wie die Arbeit voranschreitet – so lassen sich Probleme erkennen, bevor sie zu Verzögerungen führen, und du siehst, wann Prioritäten oder Zeitpläne Aufmerksamkeit benötigen. Klare Transparenz über Aufgaben, Meilensteine, Deadlines und Verantwortlichkeiten stärkt zudem die Verbindlichkeit, da alle wissen, wofür sie zuständig sind und was als Nächstes passieren muss.

Diese gemeinsame Übersicht hilft Teams, fundierte Entscheidungen auf Basis des aktuellen Projektstands zu treffen, anstatt Updates aus verschiedenen Quellen zusammenzusuchen. In Slack findet Projekttracking direkt neben den Gesprächen und der Zusammenarbeit statt, die die Arbeit vorantreiben. Channels, Listen, Canvases, Workflows, Vorlagen und Integrationen halten Projektinformationen miteinander verknüpft und geben Teams den Kontext, den sie brauchen, um Fortschritte zu verstehen, Probleme anzugehen und nächste Schritte festzulegen.