将 Salesforce、Asana 或 Jira 等第三方管理工具集成到 Slack，让你的团队实时接收更新、处理工作，无需在应用之间频繁切换。

Slack 内置的工作流程、可自定义模板以及第三方应用集成，可帮助你自动完成定期更新、建立可重复的流程，让每位利益相关者都能轻松获取最新动态。

借助列表、频道和画板，持续监控可执行任务、关键截止日期、个人职责和核心项目信息，始终保持上下文清晰、不遗漏任何进展。

关于此使用场景

当你所需的信息分散在电子表格、任务管理工具、电子邮件消息列和其他应用中时，项目跟踪往往会变得复杂。任务说明可能存放在某个工具里，而关于截止日期的讨论却在别处进行。团队成员浪费大量时间寻找上下文信息，项目负责人也难以轻松判断哪些工作在推进、哪些受阻，以及谁负责下一步工作。

Slack 将你所有的项目跟踪工作整合到团队日常沟通和协作的工作区中。集成现有的项目应用后，再利用 Slack 原生功能来简化进度管理。使用频道保持对话关联，使用列表分配和监控任务，使用画板集中管理关键信息，并通过工作流程实现提醒自动化。

使用 Slack 进行项目跟踪，为你的团队提供一个共享的统一平台，用于跟踪进度、查找上下文信息，并持续推进工作。

如何使用 Slack 跟踪项目

项目负责人不应该为了确认一项交付物是否按时推进而去联系三个人。团队成员也不应该翻遍一个月的电子邮件消息列才能搞清楚下一步由谁负责。更不应该有人因错过截止日期而措手不及。

Slack 让团队能够实时掌握项目推进过程中的各项工作动态。在专属项目频道中，团队成员可以讨论待办事项，将商定的行动项转化为具体的任务列表，并将决策记录在画板中。还可以创建工作流程，自动发送每周进展报告或提醒大家关注即将到来的截止日期。若某项任务陷入停滞，项目负责人可以快速了解阻碍原因，以及相关的讨论和决策背景。

这些 Slack 功能有助于团队构建一个互联的项目跟踪流程：

使用 Slack 频道跟踪项目进度

为每个项目创建专属的 Slack 频道，可将所有内容集中在一处，无需再翻找电子邮件或文档来查找信息。每位团队成员都能通过频道历史记录看到相同的对话、已钉选消息和共享文件，且内容均可搜索。如果你使用 Slackbot，甚至可以直接用对话方式提问，例如：“第二季度市场预算最终定了多少？”系统会给出摘要式的回答，省去手动查找的麻烦。

使用统一的命名规范，是识别、查找和管理项目频道的最佳方式。例如，若团队正在对网站进行全面改版，可以创建名为 #siteupdate-planning、#siteupdate-build 和 #siteupdate-qa 的频道。由于命名遵循统一规律，在侧边栏中扫一眼就能找到对应的讨论。此外，当项目某个阶段完成后，可以将不再需要的频道归档。

用 Slack 列表管理项目任务

在讨论新客户营销活动时，可能有人答应负责撰写文案，有人承诺设计创意素材，还有人负责最终审批。随着频道里消息越来越多，这些承诺很容易被淹没、难以追踪。Slack 列表能将对话中的行动项转化为结构化任务，同时保留其背后的上下文。

以下是将消息转化为任务的方法：

将鼠标悬停在消息上，单击三点图标。 选择“添加至列表”。 找到并选择相应的列表，然后单击“添加”。 在打开的项目详情中，单击相关字段。

如果列表中没有你需要的字段，可以手动调整。团队成员可以随着工作进展更新这些字段，让项目团队随时掌握每项任务的负责人、截止日期和当前进度。你还可以调整列表的布局（表格或看板格式），或添加子任务，这样，你就可以将任务分解为更小的步骤，每个步骤都有各自的负责人和截止日期，并直接在 Slack 中进行跟踪。

用画板创建项目中心

当项目计划存放在某个文档里、会议记录存在另一个文档中、重要链接又分散在各条消息中时，团队成员很容易依赖过时信息开展工作。Slack 画板可以创建一个共享的项目中心，用于存放简报、目标、时间线、角色分工、决策和资源。

例如，网站改版团队可以在画板中划分专门区域，用于记录项目里程碑、利益相关者的职责、已批准的设计方案以及上线要求，并随着项目进展实时更新这些内容。

画板与频道绑定，可在顶部标签页中随时访问，方便团队成员快速找到最新的项目信息。你可以在其中添加重要文件和资源的链接，或直接将 Slack 列表复制到画板中。频道内的任何成员都可以打开画板进行查阅或更新，然后直接返回相关对话，无需离开 Slack 去别处查找信息。

使用工作流程构建器实现项目更新自动化

项目负责人可能每周五都要问同样的问题：本周完成了哪些工作？下周计划做什么？是否有任何阻碍进展的问题？工作流程构建器可以自动发出这些询问，让团队按固定节奏更新进展，同时让项目负责人无需再逐一催促回复。

你也可以将同样的方式应用于每日快速会议：设置一个工作流程，每天早上自动发起一次异步进展汇报，将所有人的更新汇总到同一消息列中，并将标记为“受阻”的内容自动转发到专属频道跟进。对于周期较长的项目，可设置每周定期的状态提醒，确保进度不会出现遗漏。如果你使用 Asana、Jira 或 Salesforce 等外部工具，也可以将这些信息同步到 Slack 中。集成应用可将通知和更新同步发送到项目的 Slack 频道，让所有人在同一个协作空间保持一致。

使用模板标准化项目跟踪

无需每次都从头搭建项目跟踪系统，使用 Slack 模板即可获得一致、即用型的基础框架。预配置的频道、画板、列表和工作流程为团队从项目启动之初就提供所需框架，让大家可以立即投入工作。

Slack 的项目跟踪器模板为团队提供现成的结构，用于跟踪任务、状态、负责人和截止日期。项目管理入门工具包包含项目概览画板、任务跟踪器列表，以及在任务更新时自动发布通知的工作流程。

采用统一的结构既能节省设置时间，又能确保多个跨职能项目在跟踪方式上保持一致，从而便于团队保持协作同步，也方便领导者比较不同项目之间的进展情况。

通过 Slack 集成关联项目工具

如果你的团队使用多种工具管理项目工作，Slack 集成可以将这些动态汇聚到与你对话相同的工作区中。集成 Monday.com、ClickUp 或 Claude 等第三方工具，即可在 Slack 平台内直接使用这些工具。来自日历、任务管理工具、文件存储平台和报告系统的更新，都可以显示在相关项目频道中。

例如，设计师可以直接在 Slack 中修改任务管理工具里某个营销素材的截止日期。随后，文案撰稿人、项目负责人及其他相关人员可以在他们已在使用的空间中看到这一更新。团队可以立即发起抱团，讨论延期对上线计划的影响，无需等到下次状态会议。

团队成员无需全天逐一查看各个项目工具，而是可以在既有的项目讨论空间里，及时发现影响自身工作的变动并做出响应。

事实上，Slack 是一个非常重要的工具。正是由于 Slack 的存在，才确实帮助我们在远程办公室和远程团队之间实现了扩展并仍然让我们感觉彼此相连。 Shopify 文化专员 Lisa Madokoro

使用 Slack 进行项目跟踪的优势

Slack 将任务跟踪与工作相关的对话、工具和文件紧密相连，有助于提高项目管理效率。团队无需将项目更新与日常沟通分开，而是可以在共享信息、解决问题和做出决策的同一空间中跟踪进度。

主要优势包括：

提升项目透明度。 确保任务、更新、截止日期和项目对话随时可查，使团队能够随时了解工作进展并发现障碍。

确保任务、更新、截止日期和项目对话随时可查，使团队能够随时了解工作进展并发现障碍。 加快状态更新。 在频道中共享进度，并利用工作流程自动执行定期进度汇报和状态查询。

在频道中共享进度，并利用工作流程自动执行定期进度汇报和状态查询。 增强团队责任感。 在任务列表中指定负责人和截止日期，确保每个人都清楚各项任务的负责人及完成时限。

在任务列表中指定负责人和截止日期，确保每个人都清楚各项任务的负责人及完成时限。 减少上下文切换。 通过 Slack 集成关联项目工具，让团队无需在应用之间频繁切换，即可接收相关更新。

通过 Slack 集成关联项目工具，让团队无需在应用之间频繁切换，即可接收相关更新。 让项目信息更易获取。 将对话、文件、文档、任务及其他项目资源相关联，方便随时查找。

将对话、文件、文档、任务及其他项目资源相关联，方便随时查找。 提升跟踪的一致性。使用模板和自动化工作流程建立可重复的流程，以便跨项目跟踪和报告进度。

在 Slack 中进行项目跟踪的 7 个最佳实践

有效的项目跟踪需要让每个人都清楚地了解当前的进展、工作的负责人，以及下一步需要关注的事项。在 Slack 中，你可以通过整合项目信息、明确团队共享和审查进度的规范，建立一套一致的跟踪流程。

遵循以下最佳实践，让项目保持有序推进：

为项目更新创建一个中心位置。为每个项目创建一个专属 Slack 频道，让团队在其中共享更新、决策、文件及其他重要信息。 明确任务和里程碑的负责人。使用 Slack 列表分配任务、设置截止日期，并明确每项工作的推进责任人。 采用一致的更新流程。建立定期的项目状态共享机制，并使用模板为团队提供统一的进度跟踪与汇报结构。 将项目上下文与对话紧密关联。在项目频道中讨论任务和决策，并使用画板将支持性文档和资源与工作相关的对话紧密关联。 实现定期更新和提醒的自动化。使用工作流程构建器设置定时状态提醒、收集进度更新，并提醒团队成员进行定期的项目进度检查。 确保项目信息易于查找。将关键资源保存在项目频道和画板中，并使用清晰的命名规范，以便团队成员知道在哪里查找项目信息。 定期与利益相关者同步进度。定期向利益相关者共享状态更新，以便他们了解进展情况、清楚阻碍因素，并及时掌握影响项目的变更信息。

为什么项目跟踪对现代团队至关重要

项目跟踪让你和你的团队能够持续了解工作的推进情况，从而更容易在问题导致延误之前发现它，并及时看出优先级或时间线什么时候需要调整。对任务、里程碑、截止日期及负责人的清晰把控还能增强责任感，因为每个人都清楚自己的职责及后续工作安排。

这种信息共享机制有助于团队基于项目现状做出明智决策，而无需从不同来源拼凑更新信息。在 Slack 中，项目跟踪与推动工作进展的日常对话及协作是同步进行的。频道、列表、画板、工作流程、模板和集成将项目信息紧密关联，为团队提供必要的上下文信息，以便他们了解进度、解决问题并决定后续步骤。