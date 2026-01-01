Conecta herramientas de gestión de terceros como Salesforce, Asana o Jira con Slack para que tu equipo reciba actualizaciones en tiempo real y gestione el trabajo sin tener que cambiar constantemente entre aplicaciones.

Los flujos de trabajo integrados de Slack, las plantillas personalizables y las integraciones con aplicaciones de terceros ayudan a automatizar las actualizaciones recurrentes, establecer procesos repetibles y mantener a todos los involucrados informados sin esfuerzo.

Usa listas, canales y canvas para monitorear de forma continua las tareas pendientes, los plazos críticos, las responsabilidades individuales y la información central del proyecto sin perder el contexto.

Acerca de este caso de uso

El seguimiento de proyectos se complica cuando la información que necesitas está dispersa entre hojas de cálculo, herramientas de gestión de tareas, hilos de correo electrónico y otras aplicaciones. Las instrucciones de una tarea pueden estar en una herramienta, mientras que la conversación sobre una fecha límite sucede en otro lugar. Los miembros del equipo pierden tiempo buscando contexto, mientras que los responsables de un proyecto no pueden averiguar con facilidad qué avanza, qué está bloqueado y quién tiene el siguiente paso.

Slack centraliza todo el seguimiento de tus proyectos en el espacio de trabajo donde tu equipo ya se comunica y colabora. Integra tus aplicaciones de proyectos existentes y usa las funciones nativas de Slack para optimizar el progreso. Usa los canales para mantener las conversaciones conectadas, las listas para asignar y monitorear tareas, los canvas para centralizar la información clave y los flujos de trabajo para automatizar recordatorios.

Usar Slack para el seguimiento de proyectos le da a tu equipo un lugar compartido y unificado para seguir el progreso, buscar contexto y mantener el trabajo en movimiento.

Cómo hacer seguimiento de proyectos con Slack

Un responsable de proyecto no debería tener que escribirles a tres personas para saber si un documento de entrega va de acuerdo a lo programado. Los miembros del equipo no deberían tener que revisar un mes de hilos de correo electrónico para saber quién tiene el siguiente paso. Y nadie debería sorprenderse por una fecha límite que no se cumplió.

Slack le da a los equipos una visión compartida del trabajo que se realiza en un proyecto a medida que avanza. En un canal de proyecto dedicado, los miembros del equipo pueden debatir qué debe hacerse, convertir las tareas a realizar resultantes en una lista de tareas asignadas y documentar la decisión en un canvas. Se pueden crear flujos de trabajo para enviar informes de progreso semanales o recordarle a las personas sobre fechas límite próximas. Si una tarea se estanca, el responsable del proyecto puede ver rápidamente qué la detiene, junto con las conversaciones y decisiones que lo explican.

Estas funciones de Slack ayudan a los equipos a construir un proceso de seguimiento de proyectos conectado:

Haz seguimiento del progreso del proyecto con canales de Slack

Crear canales de Slack dedicados para cada proyecto mantiene todo el material en un solo lugar, para que nunca tengas que buscar información entre correos electrónicos o documentos. Cada miembro del equipo ve la misma conversación, los mensajes fijados y los archivos compartidos a través del historial del canal, y todo el contenido tiene capacidad de búsqueda. Si usas Slackbot, incluso puedes preguntar de forma conversacional algo como «¿En qué quedamos con el presupuesto de marketing del T2?» y recibir una respuesta que resume la información sin buscar nada.

Usar convenciones de nomenclatura coherentes es la mejor manera de identificar, encontrar y gestionar los canales de proyectos. Por ejemplo, si un equipo está trabajando en renovar tu sitio web, podrías crear canales con nombres como #actualizacion-sitio-planificacion, #actualizacion-sitio-construccion y #actualizacion-sitio-preguntas. Como los nombres siguen un patrón, es más fácil recorrer la barra lateral para encontrar la conversación correcta. Además, a medida que las fases del proyecto se completan, puedes archivar los canales que ya no son necesarios.

Gestiona las tareas del proyecto con listas de Slack

Una conversación sobre una nueva campaña para clientes puede terminar con una persona aceptando redactar el texto, otra comprometiéndose a diseñar el contenido creativo y una tercera tomando la responsabilidad de la aprobación final. A medida que llegan nuevos mensajes al canal, esos compromisos pueden volverse difíciles de rastrear. Las listas de Slack convierten las tareas a realizar conversacionales en tareas estructuradas, a la vez que conservan el contexto detrás de ellas.

Un mensaje se convierte en una tarea de la siguiente manera:

Pasa el cursor sobre el mensaje y haz clic en el ícono de tres puntos. Selecciona «Agregar a la lista». Busca y selecciona la lista correspondiente, y haz clic en «Agregar». En los detalles del elemento que se abren, haz clic en los campos relevantes.

Si la lista no contiene un campo que necesitas, puedes modificarla manualmente. Los miembros del equipo pueden actualizar estos campos a medida que el trabajo avanza, lo que le da al equipo del proyecto visibilidad sobre quién es responsable de cada tarea, cuándo vence y en qué estado está. También puedes ajustar el diseño de la lista (en formato de tabla o tablero) o agregar subtareas. Esto te permite dividir la asignación en pasos más pequeños, cada uno con su propio responsable y fecha límite, y hacer su seguimiento directamente en Slack.

Crea centros de proyecto con canvas

Cuando los planes del proyecto están contenidos en un documento, las notas de reuniones en otro y los enlaces clave están dispersos entre mensajes, es común que los miembros del equipo trabajen con información desactualizada. Un canvas de Slack crea un centro de proyecto compartido para el informe, los objetivos, el cronograma, los roles, las decisiones y los recursos.

Por ejemplo, un equipo de rediseño de sitio web podría designar secciones en el canvas para los hitos del proyecto, las responsabilidades de las partes interesadas, los diseños aprobados y los requisitos de lanzamiento, y actualizarlos a medida que el proyecto avanza.

El canvas se conserva en el canal y se puede acceder a él desde una pestaña en la parte superior, lo que facilita que los miembros del equipo encuentren la información actualizada del proyecto. Puedes agregar enlaces a archivos y recursos importantes, o copiar una lista de Slack directamente en el canvas. Cualquier usuario del canal puede abrir el canvas para revisarlo o actualizarlo y luego volver a la conversación relacionada sin tener que salir de Slack para buscar información.

Automatiza las actualizaciones de proyectos con el Generador de flujos de trabajo

El responsable de un proyecto puede pasar cada viernes haciendo las mismas preguntas: ¿Qué terminaste esta semana? ¿En qué vas a trabajar a continuación? ¿Hay algo que impida el avance del trabajo? El Generador de flujos de trabajo puede enviar esa solicitud de forma automática, lo que le brinda al equipo una cadencia de actualizaciones predecible y evita que el responsable del proyecto tenga que ir a buscar las respuestas.

Puedes aplicar el mismo enfoque a las reuniones de sincronización diarias: configura un flujo de trabajo para publicar una comprobación de estado asincrónica cada mañana, reúne las actualizaciones de todos en un solo hilo y redirige todo lo que esté marcado como «bloqueado» a un canal dedicado para darle seguimiento. En proyectos más largos, programa recordatorios de estado semanales y recurrentes para que el progreso nunca se pierda de vista. Si usas herramientas externas como Asana, Jira o Salesforce, también puedes hacer que esa información fluya hacia Slack. Las aplicaciones integradas pueden sincronizarse y enviar notificaciones y actualizaciones al canal de Slack del proyecto, lo que mantiene a todos sincronizados en un único espacio colaborativo.

Usa plantillas para estandarizar el seguimiento de proyectos

En lugar de reinventar tu sistema de seguimiento de proyectos cada vez que empiezas algo nuevo, puedes comenzar con las plantillas de Slack para tener una base coherente y lista para usar. Los canales, canvas, listas y flujos de trabajo preconfigurados le dan al equipo la estructura que necesita desde el inicio del proyecto, para que pueda concentrarse en el trabajo de inmediato.

La plantilla del rastreador de proyectos de Slack le da a los equipos una estructura lista para usar para hacer un seguimiento de tareas, estados, responsables y fechas de entrega. El kit de inicio de gestión de proyectos incluye un canvas con una vista general del proyecto, una lista de seguimiento de tareas y un flujo de trabajo que publica automáticamente cuando se actualizan las tareas.

Empezar con la misma estructura ahorra tiempo de configuración y mantiene un seguimiento coherente en múltiples proyectos multidisciplinarios, lo que facilita que los equipos mantengan la sincronización y que los líderes comparen el progreso de una iniciativa a otra.

Conecta las herramientas de proyecto con las integraciones de Slack

Si tu equipo usa varias herramientas para gestionar el trabajo de los proyectos, las integraciones de Slack pueden reunir toda esa actividad en el mismo espacio de trabajo donde tienen lugar tus conversaciones. Integra herramientas de terceros como Monday.com, ClickUp o Claude para usarlas dentro de la plataforma de Slack. Las actualizaciones de calendarios, herramientas de gestión de tareas, plataformas de almacenamiento de archivos y sistemas de reportes pueden aparecer en el canal del proyecto correspondiente.

Por ejemplo, un diseñador podría cambiar la fecha de entrega de un recurso de campaña directamente desde Slack en tu herramienta de gestión de tareas. Luego, el redactor, el responsable del proyecto y otros interesados pueden ver la actualización en el espacio donde ya trabajan. El equipo puede hacer una junta rápida para analizar cómo el retraso afecta el programa del lanzamiento sin tener que esperar a la próxima reunión de estado.

En lugar de revisar cada herramienta de un proyecto a lo largo del día, los miembros del equipo pueden detectar los cambios que afectan su trabajo y responder en el mismo espacio donde está la conversación del proyecto.

El hecho de que Slack exista y sea una herramienta fundamental realmente nos ayudó mucho a crecer y a mantener la conexión entre oficinas y equipos distantes entre sí. Lisa Madokoro Especialista en cultura, Shopify

Ventajas de usar Slack para el seguimiento de proyectos

Slack ayuda a lograr una gestión de proyectos más eficiente al mantener el seguimiento de tareas cerca de las conversaciones, herramientas y archivos vinculados al trabajo. En lugar de separar las actualizaciones del proyecto de la comunicación del día a día, los equipos pueden hacer seguimiento del progreso en el mismo espacio donde comparten información, resuelven problemas y toman decisiones.

Entre los principales beneficios se incluyen los siguientes:

Mayor visibilidad de los proyectos. Mantén las tareas, actualizaciones, fechas límite y conversaciones del proyecto accesibles para que el equipo pueda ver cómo avanza el trabajo e identificar impedimentos.

Mantén las tareas, actualizaciones, fechas límite y conversaciones del proyecto accesibles para que el equipo pueda ver cómo avanza el trabajo e identificar impedimentos. Actualizaciones de estado más rápidas. Comparte el progreso en canales y usa flujos de trabajo para automatizar los reportes recurrentes y las solicitudes de estado.

Comparte el progreso en canales y usa flujos de trabajo para automatizar los reportes recurrentes y las solicitudes de estado. Mayor responsabilidad del equipo. Asigna responsables y fechas de vencimiento en listas para que todos puedan ver quién es responsable de cada tarea y cuándo debe entregarse.

Asigna responsables y fechas de vencimiento en listas para que todos puedan ver quién es responsable de cada tarea y cuándo debe entregarse. Menos cambios de contexto. Conecta las herramientas del proyecto con las integraciones de Slack para que el equipo reciba las actualizaciones relevantes sin tener que moverse constantemente entre aplicaciones.

Conecta las herramientas del proyecto con las integraciones de Slack para que el equipo reciba las actualizaciones relevantes sin tener que moverse constantemente entre aplicaciones. Acceso más fácil a la información de los proyectos. Mantén la conexión entre conversaciones, archivos, documentación, tareas y otros recursos de un proyecto, y haz que sea más sencillo encontrarlos.

Mantén la conexión entre conversaciones, archivos, documentación, tareas y otros recursos de un proyecto, y haz que sea más sencillo encontrarlos. Mayor coherencia en el seguimiento. Usa plantillas y flujos de trabajo automatizados para crear procesos repetibles de seguimiento y reporte del progreso en todos los proyectos.

Siete prácticas recomendadas para el seguimiento de proyectos en Slack

Un seguimiento de proyectos efectivo depende de darle a todos una visión clara de lo que ocurre, quién es responsable del trabajo y lo que hay que hacer a continuación. En Slack, puedes crear un proceso de seguimiento coherente al mantener conectada la información de un proyecto y establecer expectativas claras sobre cómo tu equipo comparte y revisa el progreso.

Usa las siguientes prácticas recomendadas para mantener los proyectos organizados y en movimiento:

Crea un lugar central para las actualizaciones del proyecto. Dale a cada proyecto un canal de Slack dedicado donde tu equipo pueda compartir actualizaciones, decisiones, archivos y otra información importante. Define la responsabilidad clara de las tareas e hitos. Usa las listas de Slack para asignar tareas, establecer fechas límite y dejar en claro quién es responsable de hacer avanzar cada parte del trabajo. Usa procesos de actualización coherentes. Establece una cadencia regular para compartir el estado de un proyecto y usa plantillas para dar a los equipos una estructura coherente para el seguimiento y la presentación del progreso. Mantén el contexto de un proyecto conectado a las conversaciones. Debate tareas y decisiones en los canales de un proyecto y usa canvas para mantener la documentación de respaldo y los recursos cerca de las conversaciones sobre el trabajo. Automatiza las actualizaciones y recordatorios recurrentes. Usa el Generador de flujos de trabajo para programar avisos de estado, recopilar actualizaciones y recordarle a los miembros del equipo los controles de estado periódicos de un proyecto. Haz que la información del proyecto sea fácil de encontrar. Almacena los recursos clave en el canal y canvas de un proyecto, y usa convenciones de nomenclatura claras para que los miembros del equipo sepan dónde buscar la información del proyecto. Revisa el progreso regularmente con las partes interesadas. Comparte actualizaciones de estado con las partes interesadas de forma regular para que puedan ver el progreso, entender los impedimentos y mantenerse al corriente de los cambios que afectan el proyecto.

Por qué el seguimiento de proyectos es necesario para los equipos modernos

El seguimiento de los proyectos te brinda a ti y a tu equipo una visión continua de cómo avanza el trabajo, lo que facilita identificar problemas antes de que causen retrasos y detectar cuándo las prioridades o los plazos requieren atención. La visibilidad clara de las tareas, los hitos, las fechas límite y las responsabilidades también mejora la rendición de cuentas, porque todos saben de qué son responsables y qué debe ocurrir a continuación.

Esa visión compartida ayuda a los equipos a tomar decisiones informadas basadas en el estado actual del proyecto, en lugar de reconstruir actualizaciones de distintas fuentes. En Slack, el seguimiento de proyectos ocurre junto con las conversaciones y la colaboración que impulsan el trabajo. Los canales, las listas, los canvas, los flujos de trabajo, las plantillas y las integraciones mantienen la información de un proyecto conectada, lo que les brinda a los equipos el contexto que necesitan para entender el progreso, resolver problemas y definir los próximos pasos.