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Presentamos Slack Code
Ahora, crear es una actividad colaborativa

Slack Code reúne a tu equipo, compañeros y agentes de IA para desarrollar proyectos en conjunto. Solo tienes que mencionar a un agente para crear un canal de código, invitar a tu equipo y ver cómo el proyecto se hace realidad. Mira la demostración ahora.

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Session#bug-button-darkmode
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3 fileschanged
+12−9
styles/cta-button.css
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Agent
I found the issue: the text color is too light. What color should we use instead?
Zoe Maxwell
Let's swap the background to #611f69 and the hover state to #7c3085.
Agent
Complete! Check out the updates we made:
Fix: Button DarkmodeCanvas
Tu equipo de IA soñado está en Slack
Diseño colaborativo

Convierte el trabajo de IA en trabajo de equipo

Con los canales de código, el trabajo con IA no es una tarea individual. Tu equipo puede guiar a los agentes en tiempo real y, como los agentes cuentan desde el comienzo con el contexto de las conversaciones y el conocimiento de tu equipo, pueden empezar a trabajar de inmediato.

Cualquiera puede crear

Tú aportas la idea, los agentes se encargan de programar

Slack Code convierte cualquier idea en código funcional dentro de un canal de código. Simplemente, debes describir lo que quieres para que un agente lo cree mientras tu equipo lo supervisa, da su opinión y aprueba el resultado.

Con base en la confianza

Nada se envía sin tu aprobación

Cada mensaje que envías a un agente de IA recibe el mismo tratamiento de seguridad que el resto de los mensajes en Slack: EKM, DLP, Discovery API y lo todo lo demás. Siempre eres tú quien revisa, modifica y autoriza.

Interfaz de un canal de Slack que muestra una discusión acerca de cómo corregir el color del texto en el modo oscuro. Se incluye una aplicación automatizada de agente de IA que confirma las actualizaciones y ofrece crear una solicitud pull.
Demostración

Mira cómo funciona Slack Code

Ver video

Los agentes trabajan mejor en Slack

Los agentes no deberían parecer herramientas, sino compañeros de equipo. En Slack, son fáciles de encontrar, fáciles de contactar y siempre están listos para retomar una tarea.

  • Logotipo del inicio

    Encuentra agentes más rápido

    Todos los agentes están en la pestaña Agentes. Puedes consultar el estado de las sesiones, realizar un seguimiento de su actividad en tiempo real y ver cuando un agente te necesita.

  • No sobrecargues las conversaciones

    En Slack, los agentes hacen su trabajo de forma discreta en segundo plano para que te concentres en lo tuyo.

  • Retoma tareas fácilmente

    Los hilos más inteligentes crean, automáticamente, títulos claros para que sea sencillo buscar y regresar a conversaciones pasadas.

«Slack es una parte estratégica de la promesa general de GitHub: los humanos dirigen, los agentes completan procesos. Esto debe ser así en todos los lugares donde trabajen los desarrolladores, por lo que integraremos Copilot en el flujo de las conversaciones de los canales de código para ayudar a los equipos a convertir la intención compartida en software listo para enviar».

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Preguntas frecuentes

Slack Code crea un canal temporal (canal de código), donde los equipos y agentes colaboran en una tarea o proyecto específicos. Un agente crea un canal al comenzar a trabajar, lo que te brinda a ti y al equipo un espacio dedicado para colaborar sin sobrecargar los canales principales. Una vez finalizado el trabajo, el canal de código se archiva automáticamente, pero sigue siendo posible buscar su contenido.

No. Los canales de código respetan el modelo de seguridad y permisos a nivel empresarial de Slack. Los agentes solo tienen acceso a las conversaciones y la información que tienen permitido ver según los controles ya configurados para el espacio de trabajo.

¡Sí! No es necesario saber programar para trabajar con agentes. Los canales de código hacen que sea sencillo para cualquiera ver lo que crea un agente, revisar las vistas previas y compartir comentarios directamente en Slack.

Claude de Anthropic, Devin de Cognition, agentes de Vercel y Copilot de GitHub.

Los desarrolladores pueden crear agentes que se integren perfectamente en Slack. Las API y herramientas nuevas facilitan la creación de experiencias de agente más completas y que incluyen espacios dedicados en la pestaña Agentes, conversaciones específicas e hilos más inteligentes que ayudan a los usuarios a retomar su trabajo anterior.

¿Qué vas a crear?

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