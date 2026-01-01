#error-documentación-comprar-ahora

Información general

La etiqueta del botón «Comprar ahora» resulta difícil de leer en el modo oscuro. Los informes marcados para soporte casi desaparecen en el fondo rosa del botón en algunos dispositivos.

Causa raíz

El color de la etiqueta del botón se configuró en un valor gris claro para las vistas interactivas, pero se aplicó por error también al texto del botón. Contra el fondo amarillo, esto produjo una relación de contraste muy por debajo de los umbrales de accesibilidad aceptados. El cambio de estilo no afecta el color de fondo del botón.