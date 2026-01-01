#bug-buy-now ドキュメンテーション

概要

ダークモードにて「今すぐ購入する」ボタンのラベルが見えづらいという問題が発生しています。サポートチームから、一部のデバイスでボタンのピンク色の背景色の上にあるテキストがよく見えないという報告が寄せられています。

根本原因

ダークモード用にボタンのラベル色として設定されていた薄いグレーの値が、誤ってボタン上のテキストに適用されており、黄色の背景に対して、アクセシビリティの許容基準を大きく下回るコントラストになっています。ボタンの背景色はテーマにかかわらず固定されています。