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隆重介紹 Slack Code
如今，產品開發已是一項團隊運動

Slack Code 將你、你的團隊成員和 AI 智慧代理匯聚在一起，讓開發過程完全公開透明。只要提及一個代理，就能秒建程式開發頻道、拉進你的團隊，然後親眼見證工作成果。立即觀看示範

開始使用洽詢銷售團隊
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Zoe Maxwell
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你的 AI 夢幻團隊，現在進駐 Slack
原生開放設計

將 AI 的單打獨鬥，轉化為團隊合作

有了程式開發頻道，AI 工作就不再是單打獨鬥的任務。你的團隊可以即時共同引導各種代理。而且，由於這些代理一開始就掌握了你團隊對話的背景資訊與既有知識，因此可以立刻進入狀況，發揮效率。

人人都能輕鬆開發

你負責構思，代理負責寫出程式碼。

在程式開發頻道中，Slack Code 能將任何構想轉化成可實際運作的程式碼。你只需描述需求，代理就會著手開發，而你的團隊可以全程追蹤、提出意見，並在最後核准成果。

建立在信任之上

沒有你的核准，絕不上線

每一則你傳送給 AI 智慧代理的訊息，都會與 Slack 中的所有內容一樣，受到同等嚴格的安全性保護，不論是企業金鑰管理、DLP、Discovery API 都無一例外。你永遠是負責審查、調整及授權放行的人。

Slack 頻道介面，顯示一段關於修正深色模式字體顏色的討論，並呈現自動化 AI 智慧代理應用程式確認更新並提供推送 PR 的畫面。
示範

觀看 Slack Code 實際運作

觀看影片

在 Slack 的環境下，代理更能大展身手

你的代理不該讓人感覺只是工具，而是要像隊友一樣。在 Slack，你能輕而易舉地找到各種代理、毫不費力地掌握它們的工作進度，而且它們也隨時準備好重回團隊，提供協助。

  • 首頁標誌

    更快速找到代理

    你的所有代理都集中在「代理」分頁中。你可以在這裡查看各個工作階段、追蹤即時狀態，並在代理需要你時現身協助。

  • 保持對話乾淨俐落

    在 Slack，代理全都在幕後靜靜地工作，讓你能心無旁騖地做好自己的事。

  • 從上次離開的地方繼續

    更聰明的對話串，能自動建立明確的標題，讓你隨時輕鬆找到並重返過去的對話。

「在 GitHub 更廣大的核心承諾中，Slack 是策略性的一環：亦即由人類設定方向，代理負責執行落實。不論開發人員在何處工作，這項承諾都必須實現；這也是為什麼我們將 Copilot 帶進程式開發頻道的對話流程中，好幫助團隊將共同的構想轉化為可上線的軟體。」

更多 AI 精彩亮點，馬上奉上

Slack 對話
部落格

Slack Code：在這裡，團隊與代理協同合作

Slack 程式開發頻道
網路研討會

Slack：代理化身為團隊成員的所在

Slack 視窗
思想領導力

打造效率卓著的人機協作團隊

Anthropic 多人協作
部落格

現在，任何人都能在 Slack 建立代理：隆重介紹「新增到 Slack」功能

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現在，任何人都能在 Slack 建立代理：隆重介紹「新增到 Slack」功能

常見問題

Slack Code 能建立一個名為「程式開發頻道」的臨時頻道，各團隊和代理就特定任務或專案在其中並肩協作。當代理展開工作時即會建立一個頻道，方便你和你的團隊有專屬的協作空間，而不用擔心主頻道遭訊息洗版。當工作完成後，該程式開發頻道隨即自動封存，而其中的背景資訊則可供搜尋。

不需要。程式開發頻道遵循 Slack 的企業級安全性與權限模式。代理只能根據你工作空間設定的控制項，存取它們獲授權查看的對話與資訊。

是的！不懂寫程式也能與代理一起協作。程式開發頻道讓所有人都能輕鬆掌握代理正在建構的內容、查看預覽，並且直接在 Slack 分享意見回饋。

Anthropic 的 Claude、Cognition 的 Devin、Vercel 代理，以及 GitHub Copilot。

開發人員可以打造完美融入 Slack 的代理。全新的 API 與工具讓開發人員更輕鬆地建構豐富的代理體驗，包括「代理」分頁中的專屬空間、焦點對話，以及能協助使用者隨時切回先前工作狀態的更聰明的對話串。

那麼，你想打造什麼樣的內容呢？

洽詢銷售團隊