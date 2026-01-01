master →
update-cta-button-color
12.cta-button {13 display: inline-block;14 font-weight: 700;15 padding: 12px 22px;16 background: #7c3aed;17 background: #611f69;18 color: #ffffff;19 border-radius: 8px;20}21 22.cta-button:hover {23 background: #8b52f0;24 background: #7c3085;25}
「立即購買」按鈕標籤在深色模式下難以辨識。支援團隊打暗號回報，在部分裝置上，按鈕的粉紅色背景與文字對比度不足，導致文字幾乎看不見。
這個按鈕標籤的顏色原本是設定成適合深色模式互動檢視的淺灰色，但是也錯誤地套用到按鈕文字上了。在黃色背景襯托下，這導致對比度遠低於可接受的無障礙使用標準門檻。不過，按鈕的背景色不受顯示模式切換的影響。
有了程式開發頻道，AI 工作就不再是單打獨鬥的任務。你的團隊可以即時共同引導各種代理。而且，由於這些代理一開始就掌握了你團隊對話的背景資訊與既有知識，因此可以立刻進入狀況，發揮效率。
在程式開發頻道中，Slack Code 能將任何構想轉化成可實際運作的程式碼。你只需描述需求，代理就會著手開發，而你的團隊可以全程追蹤、提出意見，並在最後核准成果。
每一則你傳送給 AI 智慧代理的訊息，都會與 Slack 中的所有內容一樣，受到同等嚴格的安全性保護，不論是企業金鑰管理、DLP、Discovery API 都無一例外。你永遠是負責審查、調整及授權放行的人。
你的代理不該讓人感覺只是工具，而是要像隊友一樣。在 Slack，你能輕而易舉地找到各種代理、毫不費力地掌握它們的工作進度，而且它們也隨時準備好重回團隊，提供協助。
你的所有代理都集中在「代理」分頁中。你可以在這裡查看各個工作階段、追蹤即時狀態，並在代理需要你時現身協助。
在 Slack，代理全都在幕後靜靜地工作，讓你能心無旁騖地做好自己的事。
更聰明的對話串，能自動建立明確的標題，讓你隨時輕鬆找到並重返過去的對話。
「在 GitHub 更廣大的核心承諾中，Slack 是策略性的一環：亦即由人類設定方向，代理負責執行落實。不論開發人員在何處工作，這項承諾都必須實現；這也是為什麼我們將 Copilot 帶進程式開發頻道的對話流程中，好幫助團隊將共同的構想轉化為可上線的軟體。」
Slack Code 能建立一個名為「程式開發頻道」的臨時頻道，各團隊和代理就特定任務或專案在其中並肩協作。當代理展開工作時即會建立一個頻道，方便你和你的團隊有專屬的協作空間，而不用擔心主頻道遭訊息洗版。當工作完成後，該程式開發頻道隨即自動封存，而其中的背景資訊則可供搜尋。
不需要。程式開發頻道遵循 Slack 的企業級安全性與權限模式。代理只能根據你工作空間設定的控制項，存取它們獲授權查看的對話與資訊。
是的！不懂寫程式也能與代理一起協作。程式開發頻道讓所有人都能輕鬆掌握代理正在建構的內容、查看預覽，並且直接在 Slack 分享意見回饋。
Anthropic 的 Claude、Cognition 的 Devin、Vercel 代理，以及 GitHub Copilot。
開發人員可以打造完美融入 Slack 的代理。全新的 API 與工具讓開發人員更輕鬆地建構豐富的代理體驗，包括「代理」分頁中的專屬空間、焦點對話，以及能協助使用者隨時切回先前工作狀態的更聰明的對話串。