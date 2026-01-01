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「立即購買」按鈕標籤在深色模式下難以辨識。支援團隊打暗號回報，在部分裝置上，按鈕的粉紅色背景與文字對比度不足，導致文字幾乎看不見。

根本原因

這個按鈕標籤的顏色原本是設定成適合深色模式互動檢視的淺灰色，但是也錯誤地套用到按鈕文字上了。在黃色背景襯托下，這導致對比度遠低於可接受的無障礙使用標準門檻。不過，按鈕的背景色不受顯示模式切換的影響。