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Información general

Cuesta leer la etiqueta del botón “Comprar ahora” en modo oscuro. Asistencia ha recibido avisos de que, en algunos dispositivos, el texto prácticamente desaparece sobre el fondo rosa del botón.

Causa raíz

El color de la etiqueta del botón se había establecido en un tono gris claro pensado para superficies en modo oscuro, pero se aplicó por error también al texto del botón. Sobre el fondo amarillo, esto generó una relación de contraste muy por debajo de los umbrales de accesibilidad aceptados. El color de fondo del botón no se ve afectado por el cambio de tema.