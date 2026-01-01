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Presentamos Slack Code
Crear ahora es un deporte de equipo

Slack Code os reúne a ti, a tus compañeros de equipo y a los agentes de IA para crear juntos en un entorno abierto. Solo tienes que mencionar a un agente para que ponga en marcha un canal de código, reúna a tu equipo y hacer que cobre vida el proyecto. Consulta la demostración ahora.

Primeros pasosHablar con ventas
Session#bug-button-darkmode
Comparing master update-cta-button-color
1commit
3 fileschanged
+12−9
styles/cta-button.css
12.cta-button {13   display: inline-block;14   font-weight: 700;15   padding: 12px 22px;16    background: #7c3aed;17    background: #611f69;18   color: #ffffff;19   border-radius: 8px;20}21 22.cta-button:hover {23    background: #8b52f0;24    background: #7c3085;25}
Agent
I found the issue: the text color is too light. What color should we use instead?
Zoe Maxwell
Let's swap the background to #611f69 and the hover state to #7c3085.
Agent
Complete! Check out the updates we made:
Fix: Button DarkmodeCanvas
Tu equipo de ensueño con IA, ahora en Slack
Abierto por naturaleza

Convierte el trabajo de la IA en trabajo en equipo

Con los canales de código, el trabajo de la IA no es una tarea individual. Tu equipo puede guiar a los agentes en tiempo real. Y, dado que los agentes empiezan con el contexto de las conversaciones y los conocimientos de tu equipo a mano, pueden ponerse manos a la obra de inmediato.

Cualquier persona puede crear

Tú aportas la idea. Los agentes aportan el código.

Slack Code convierte cualquier idea en código operativo en un canal de código. Solo tienes que describir lo que quieres y un agente lo creará cuando tu equipo siga el proceso, dé su opinión y apruebe el resultado.

Basado en la confianza

No se envía nada sin tu aprobación

Cada mensaje que envíes a un agente de IA recibe el mismo tratamiento de seguridad que el resto de contenidos de Slack: EKM, DLP, las API de Discovery y todo lo demás. Tú eres quien siempre revisa, ajusta y da el visto bueno.

Interfaz del canal de Slack que muestra una conversación sobre arreglar el color del texto en el modo oscuro, con una app automatizada de Agente de IA que confirma las actualizaciones y ofrece iniciar una pull request.
Demostración

Observa a Slack Code en acción

Ver vídeo

Los agentes trabajan mejor en Slack

Los agentes no deben tratarse como herramientas, sino como compañeros. En Slack son fáciles de encontrar, es fácil mantenerse al día con ellos y siempre están dispuestos a volver a la acción.

  • Logotipo de Inicio

    Encuentra agentes más rápido

    Todos tus agentes se encuentran en la pestaña Agentes. Consulta las sesiones, sigue el estado en tiempo real y comprueba cuándo un agente te necesita.

  • Despeja las conversaciones

    En Slack, los agentes trabajan en silencio de fondo, de modo que tú puedes centrarte en lo tuyo.

  • Empieza donde lo dejaste

    Los hilos más inteligentes generan automáticamente títulos claros, lo que permite encontrar y volver a consultar conversaciones anteriores con más facilidad.

"Slack es una parte estratégica de una promesa más amplia de GitHub: las personas marcan el rumbo y los agentes completan el proceso. Esto debe ser así independientemente de dónde trabajen los desarrolladores; por eso estamos incorporando Copilot al flujo de conversación en los canales de código: para ayudar a los equipos a convertir la intención compartida en software listo para su lanzamiento".

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Preguntas frecuentes

Slack Code crea un canal temporal, denominado canal de código, en el que los equipos y los agentes colaboran en una tarea o un proyecto concreto. Un agente lo crea al comenzar a trabajar, lo que os proporciona a ti y a tu equipo un espacio exclusivo para colaborar sin saturar los canales principales. Una vez finalizado el trabajo, el canal de código se archiva automáticamente, aunque el contenido sigue estando disponible para su búsqueda.

No. Los canales de código siguen el modelo de permisos y seguridad de nivel empresarial de Slack. Los agentes solo tienen acceso a las conversaciones y a la información que tienen permiso para ver, según los controles ya configurados para tu espacio de trabajo.

¡Así es! No hace falta saber cómo programar para trabajar con los agentes. Los canales de código facilitan que cualquiera pueda ver lo que crea un agentes, revisar vistas previas t compartir comentarios directamente en Slack.

Claude de Anthropic, Devin de Cognition, agentes de Vercel y GitHub Copilot.

Los desarrolladores pueden desarrollar agentes que se sientan como en casa en Slack. Las nuevas API y herramientas facilitan crear experiencias enriquecedoras de agentes, como espacios exclusivos en la pestaña Agentes, conversaciones específicas e hilos más inteligentes que ayudan a las personas a reincorporarse a su trabajo anterior.

Entonces, ¿qué vas a crear?

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