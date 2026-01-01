Slack Code os reúne a ti, a tus compañeros de equipo y a los agentes de IA para crear juntos en un entorno abierto. Solo tienes que mencionar a un agente para que ponga en marcha un canal de código, reúna a tu equipo y hacer que cobre vida el proyecto. Consulta la demostración ahora.
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Cuesta leer la etiqueta del botón “Comprar ahora” en modo oscuro. Asistencia ha recibido avisos de que, en algunos dispositivos, el texto prácticamente desaparece sobre el fondo rosa del botón.
El color de la etiqueta del botón se había establecido en un tono gris claro pensado para superficies en modo oscuro, pero se aplicó por error también al texto del botón. Sobre el fondo amarillo, esto generó una relación de contraste muy por debajo de los umbrales de accesibilidad aceptados. El color de fondo del botón no se ve afectado por el cambio de tema.
Con los canales de código, el trabajo de la IA no es una tarea individual. Tu equipo puede guiar a los agentes en tiempo real. Y, dado que los agentes empiezan con el contexto de las conversaciones y los conocimientos de tu equipo a mano, pueden ponerse manos a la obra de inmediato.
Slack Code convierte cualquier idea en código operativo en un canal de código. Solo tienes que describir lo que quieres y un agente lo creará cuando tu equipo siga el proceso, dé su opinión y apruebe el resultado.
Cada mensaje que envíes a un agente de IA recibe el mismo tratamiento de seguridad que el resto de contenidos de Slack: EKM, DLP, las API de Discovery y todo lo demás. Tú eres quien siempre revisa, ajusta y da el visto bueno.
Los agentes no deben tratarse como herramientas, sino como compañeros. En Slack son fáciles de encontrar, es fácil mantenerse al día con ellos y siempre están dispuestos a volver a la acción.
Todos tus agentes se encuentran en la pestaña Agentes. Consulta las sesiones, sigue el estado en tiempo real y comprueba cuándo un agente te necesita.
En Slack, los agentes trabajan en silencio de fondo, de modo que tú puedes centrarte en lo tuyo.
Los hilos más inteligentes generan automáticamente títulos claros, lo que permite encontrar y volver a consultar conversaciones anteriores con más facilidad.
"Slack es una parte estratégica de una promesa más amplia de GitHub: las personas marcan el rumbo y los agentes completan el proceso. Esto debe ser así independientemente de dónde trabajen los desarrolladores; por eso estamos incorporando Copilot al flujo de conversación en los canales de código: para ayudar a los equipos a convertir la intención compartida en software listo para su lanzamiento".
Slack Code crea un canal temporal, denominado canal de código, en el que los equipos y los agentes colaboran en una tarea o un proyecto concreto. Un agente lo crea al comenzar a trabajar, lo que os proporciona a ti y a tu equipo un espacio exclusivo para colaborar sin saturar los canales principales. Una vez finalizado el trabajo, el canal de código se archiva automáticamente, aunque el contenido sigue estando disponible para su búsqueda.
No. Los canales de código siguen el modelo de permisos y seguridad de nivel empresarial de Slack. Los agentes solo tienen acceso a las conversaciones y a la información que tienen permiso para ver, según los controles ya configurados para tu espacio de trabajo.
¡Así es! No hace falta saber cómo programar para trabajar con los agentes. Los canales de código facilitan que cualquiera pueda ver lo que crea un agentes, revisar vistas previas t compartir comentarios directamente en Slack.
Claude de Anthropic, Devin de Cognition, agentes de Vercel y GitHub Copilot.
Los desarrolladores pueden desarrollar agentes que se sientan como en casa en Slack. Las nuevas API y herramientas facilitan crear experiencias enriquecedoras de agentes, como espacios exclusivos en la pestaña Agentes, conversaciones específicas e hilos más inteligentes que ayudan a las personas a reincorporarse a su trabajo anterior.