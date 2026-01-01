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Découvrez Slack Code
Le développement devient une activité collective

Slack Code vous permet de développer en toute transparence avec vos collègues et des agents IA. Il vous suffit de mentionner un agent pour créer un canal de code, d’y ajouter votre équipe, et de donner vie à vos créations. Regarder la démo dès maintenant.

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+12−9
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Agent
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Zoe Maxwell
Let's swap the background to #611f69 and the hover state to #7c3085.
Agent
Complete! Check out the updates we made:
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Votre équipe IA idéale, désormais dans Slack
Pensé pour être ouvert

Un travail d’équipe qui s’appuie sur l’IA

Avec les canaux de code, l’utilisation de l’IA ne se fait plus en solitaire. Vous pouvez guider les agents ensemble, en temps réel. Et comme les agents s’appuient sur les informations dans les conversations de votre équipe, ils peuvent immédiatement se mettre au travail.

Le développement à portée de tous

Combinez vos idées au code généré par les agents

Slack Code transforme vos idées en code fonctionnel au sein d’un canal de code. Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez obtenir, et un agent le crée à mesure que vos collègues interviennent et valident le résultat.

Une solution de confiance

Chaque création de l’IA est soumise à votre validation

Chaque message que vous envoyez à un agent IA dispose des mêmes fonctionnalités de sécurité que les autres éléments dans Slack, comme Slack EKM, la Prévention de la perte des données, ou Discovery API. C’est vous qui effectuez les vérifications, apportez des modifications et validez chaque création.

Interface de canal Slack présentant une discussion sur la correction de la couleur du texte en mode sombre, mettant en avant une application d’agent IA automatisé qui confirme les mises à jour et propose de soumettre une pull request.
Démo

Découvrez Slack Code en action

Voir la vidéo

Slack est l’environnement optimal pour vos agents

Vos agents sont bien plus que des outils : ce sont vos collègues. Dans Slack, vous pouvez facilement les trouver, suivre leur travail, et intervenir à tout moment.

  • Logo Accueil

    Trouvez des agents plus vite

    Vous pouvez accéder à tous vos agents dans l’onglet Agents. Accédez aux sessions, suivez les statuts en temps réel, et intervenez lorsque c’est nécessaire.

  • Organisez vos conversations

    Dans Slack, les agents travaillent en toute discrétion en arrière-plan pour que vous puissiez vous focaliser sur vos tâches.

  • Reprenez là où vous en étiez

    Les fils de discussion intelligents créent automatiquement des titres clairs, pour vous permettre de retrouver facilement les anciennes conversations.

« Slack est un élément stratégique qui fait partie d’un engagement plus large de GitHub : les humains définissent la direction à prendre et les agents achèvent le travail. Ce principe doit être effectif partout où les équipes travaillent, c’est pourquoi nous intégrons Copilot au flux de conversation dans les canaux de code pour aider les équipes à transformer une intention partagée en un logiciel prêt à être livré. »

Ressources utiles sur l’IA dans Slack

Conversation Slack
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Slack Code : un espace où votre équipe et ses agents développent ensemble

Canal de code Slack
Conférence en ligne

Slack est l’endroit où les agents IA deviennent des coéquipiers

Fenêtre Slack
Leadership éclairé

Des équipes efficaces qui combinent humains et agents

Anthropic collectif
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Tout le monde peut désormais créer des agents dans Slack : découvrez la fonction « Ajouter dans Slack »

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Foire aux questions

Slack Code crée un canal de code, à savoir un canal temporaire qui permet aux équipes et aux agents de collaborer autour de tâches ou projets spécifiques. Ce canal, créé par un agent, vous permet de collaborer avec votre équipe sans les distractions des canaux principaux. Une fois le travail terminé, le canal de code est archivé automatiquement, mais vous pouvez retrouver toutes les informations contextuelles en utilisant la recherche.

Non. Les canaux de code suivent le modèle de sécurité et d’autorisations de Slack adapté aux grandes entreprises. Les agents ont uniquement accès aux conversations et informations qu’ils sont autorisés à consulter, en fonction des contrôles définis pour votre espace de travail.

Oui. Il n’est pas nécessaire de savoir coder pour collaborer avec les agents. Les canaux de code permettent de voir facilement ce qu’un agent est en train de concevoir, de consulter un aperçu, ou d’ajouter des commentaires directement dans Slack.

Claude d’Anthropic, Devin de Cognition, les agents Vercel et GitHub Copilot.

Les développeurs peuvent concevoir des agents pleinement adaptés à Slack. Les nouveaux outils et API permettent de créer des expériences enrichies pour les agents, comme des espaces dédiés dans l’onglet Agents, des conversations dédiées, ou encore des fils de discussion intelligents qui permettent de retrouver les tâches effectuées précédemment.

Et vous, qu’allez-vous concevoir aujourd’hui ?

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