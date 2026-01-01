#bug-acheter-maintenant documentation

Résumé

L’étiquette du bouton « Acheter maintenant » est difficile à lire en mode sombre. Le service client a signalé que, sur certains appareils, le texte disparaît presque complètement sur le fond rose du bouton.

Cause racine

La couleur de l’étiquette du bouton est gris clair, une couleur généralement prévue pour les surfaces en mode sombre, mais qui a été appliquée par erreur au texte du bouton. Avec l’arrière-plan jaune, le contraste est trop faible. La couleur d’arrière-plan du bouton n’est pas affectée par le changement de thème.