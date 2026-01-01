Slack Code vous permet de développer en toute transparence avec vos collègues et des agents IA. Il vous suffit de mentionner un agent pour créer un canal de code, d’y ajouter votre équipe, et de donner vie à vos créations. Regarder la démo dès maintenant.
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L’étiquette du bouton « Acheter maintenant » est difficile à lire en mode sombre. Le service client a signalé que, sur certains appareils, le texte disparaît presque complètement sur le fond rose du bouton.
La couleur de l’étiquette du bouton est gris clair, une couleur généralement prévue pour les surfaces en mode sombre, mais qui a été appliquée par erreur au texte du bouton. Avec l’arrière-plan jaune, le contraste est trop faible. La couleur d’arrière-plan du bouton n’est pas affectée par le changement de thème.
Avec les canaux de code, l’utilisation de l’IA ne se fait plus en solitaire. Vous pouvez guider les agents ensemble, en temps réel. Et comme les agents s’appuient sur les informations dans les conversations de votre équipe, ils peuvent immédiatement se mettre au travail.
Slack Code transforme vos idées en code fonctionnel au sein d’un canal de code. Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez obtenir, et un agent le crée à mesure que vos collègues interviennent et valident le résultat.
Chaque message que vous envoyez à un agent IA dispose des mêmes fonctionnalités de sécurité que les autres éléments dans Slack, comme Slack EKM, la Prévention de la perte des données, ou Discovery API. C’est vous qui effectuez les vérifications, apportez des modifications et validez chaque création.
Vos agents sont bien plus que des outils : ce sont vos collègues. Dans Slack, vous pouvez facilement les trouver, suivre leur travail, et intervenir à tout moment.
Vous pouvez accéder à tous vos agents dans l’onglet Agents. Accédez aux sessions, suivez les statuts en temps réel, et intervenez lorsque c’est nécessaire.
Dans Slack, les agents travaillent en toute discrétion en arrière-plan pour que vous puissiez vous focaliser sur vos tâches.
Les fils de discussion intelligents créent automatiquement des titres clairs, pour vous permettre de retrouver facilement les anciennes conversations.
« Slack est un élément stratégique qui fait partie d’un engagement plus large de GitHub : les humains définissent la direction à prendre et les agents achèvent le travail. Ce principe doit être effectif partout où les équipes travaillent, c’est pourquoi nous intégrons Copilot au flux de conversation dans les canaux de code pour aider les équipes à transformer une intention partagée en un logiciel prêt à être livré. »
Slack Code crée un canal de code, à savoir un canal temporaire qui permet aux équipes et aux agents de collaborer autour de tâches ou projets spécifiques. Ce canal, créé par un agent, vous permet de collaborer avec votre équipe sans les distractions des canaux principaux. Une fois le travail terminé, le canal de code est archivé automatiquement, mais vous pouvez retrouver toutes les informations contextuelles en utilisant la recherche.
Non. Les canaux de code suivent le modèle de sécurité et d’autorisations de Slack adapté aux grandes entreprises. Les agents ont uniquement accès aux conversations et informations qu’ils sont autorisés à consulter, en fonction des contrôles définis pour votre espace de travail.
Oui. Il n’est pas nécessaire de savoir coder pour collaborer avec les agents. Les canaux de code permettent de voir facilement ce qu’un agent est en train de concevoir, de consulter un aperçu, ou d’ajouter des commentaires directement dans Slack.
Claude d’Anthropic, Devin de Cognition, les agents Vercel et GitHub Copilot.
Les développeurs peuvent concevoir des agents pleinement adaptés à Slack. Les nouveaux outils et API permettent de créer des expériences enrichies pour les agents, comme des espaces dédiés dans l’onglet Agents, des conversations dédiées, ou encore des fils de discussion intelligents qui permettent de retrouver les tâches effectuées précédemment.