O Slack Code reúne você, seus colegas de equipe e agentes de IA em uma modalidade de desenvolvimento aberto. Basta mencionar um agente para criar um canal de programação, adicionar sua equipe e assistir ao trabalho ganhando vida. Assista à demonstração agora.
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O texto do botão “Comprar agora” está difícil de ler no modo escuro. A equipe de suporte recebeu relatos de que o texto quase desaparece contra o fundo rosa do botão em alguns dispositivos.
A cor do rótulo do botão foi definida como um cinza-claro, destinado a superfícies no modo escuro, mas foi aplicada erroneamente ao texto do botão. Como o fundo é amarelo, a taxa de contraste resultante ficou muito abaixo dos limites de acessibilidade aceitáveis. A cor de fundo do botão não é afetada pela alternância de temas.
Com os canais de programação, o trabalho com IA não é uma tarefa individual. Sua equipe pode orientar os agentes em conjunto e em tempo real. E, como os agentes entram nesse cenário tendo em mãos o contexto das conversas e do conhecimento de sua equipe, eles já podem começar a trabalhar imediatamente.
O Slack Code transforma qualquer ideia em um programa funcional dentro de um canal de programação. Basta descrever o que você deseja e um agente desenvolve a ideia enquanto sua equipe acompanha, opina e aprova o resultado.
Cada mensagem enviada a um agente de IA recebe o mesmo tratamento de segurança aplicado a todas as outras coisas no Slack — EKM, DLP, APIs de descoberta e muito mais. Você é quem revisa, ajusta e autoriza o prosseguimento, sempre.
Seus agentes não devem parecer ferramentas, e sim membros da equipe. No Slack, encontrá-los e acompanhar o seu trabalho é muito fácil. Além disso, eles estão sempre prontos para participar.
Todos os seus agentes ficam na guia Agentes. Verifique as sessões, monitore o status em tempo real e veja quando um agente precisar de você.
No Slack, os agentes realizam o trabalho silenciosamente em segundo plano, assim você pode se manter concentrado nas suas tarefas.
Conversas mais inteligentes produzem automaticamente títulos claros, facilitando encontrar e retomar conversas anteriores.
“O Slack é uma parte estratégica de uma promessa mais ampla do GitHub: os humanos definem a direção, os agentes fecham o ciclo. Isso precisa acontecer onde quer que os desenvolvedores estejam trabalhando, de modo que estamos trazendo o Copilot para o fluxo de conversas nos canais de programação, ajudando as equipes a transformar uma ideia compartilhada em um software pronto para entrega.”
O Slack Code cria um canal temporário, chamado canal de programação, onde equipes e agentes trabalham juntos em uma tarefa ou um projeto específico. Um agente cria um canal de programação quando começa a trabalhar, oferecendo a você e sua equipe um local dedicado para colaborar sem sobrecarregar seus canais principais. Quando o trabalho é concluído, o canal de programação é arquivado automaticamente, embora o contexto permaneça pesquisável.
Não. Os canais de programação seguem o modelo de segurança e permissões de nível empresarial do Slack. Os agentes acessam apenas as conversas e informações que eles têm permissão para visualizar, com base nos controles já configurados para o seu workspace.
Sim! Você não precisa saber programar para trabalhar com agentes. Com os canais de programação, qualquer pessoa pode ver facilmente o que um agente está criando, conferir as execuções preliminares e compartilhar feedbacks diretamente no Slack.
Claude, da Anthropic; Devin, da Cognition; agentes da Vercel; e GitHub Copilot.
Os desenvolvedores podem criar agentes que se integram perfeitamente ao Slack. Novas APIs e ferramentas facilitam a criação de boas experiências com agentes, incluindo espaços dedicados na guia Agentes, além de conversas direcionadas e mais inteligentes que ajudam as pessoas a retomar trabalhos anteriores.