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Apresentando o Slack Code
Agora, o desenvolvimento é um esporte coletivo

O Slack Code reúne você, seus colegas de equipe e agentes de IA em uma modalidade de desenvolvimento aberto. Basta mencionar um agente para criar um canal de programação, adicionar sua equipe e assistir ao trabalho ganhando vida. Assista à demonstração agora.

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Agent
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Zoe Maxwell
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Agent
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A equipe de IA dos seus sonhos aguarda por você no Slack
Aberto por padrão

Transforme seu trabalho com IA em um trabalho em equipe

Com os canais de programação, o trabalho com IA não é uma tarefa individual. Sua equipe pode orientar os agentes em conjunto e em tempo real. E, como os agentes entram nesse cenário tendo em mãos o contexto das conversas e do conhecimento de sua equipe, eles já podem começar a trabalhar imediatamente.

Qualquer pessoa pode desenvolver

Você entra com a ideia e os agentes a convertem em código.

O Slack Code transforma qualquer ideia em um programa funcional dentro de um canal de programação. Basta descrever o que você deseja e um agente desenvolve a ideia enquanto sua equipe acompanha, opina e aprova o resultado.

Desenvolvimento com base em confiança

Nada segue adiante sem a sua aprovação

Cada mensagem enviada a um agente de IA recebe o mesmo tratamento de segurança aplicado a todas as outras coisas no Slack — EKM, DLP, APIs de descoberta e muito mais. Você é quem revisa, ajusta e autoriza o prosseguimento, sempre.

Interface do canal do Slack mostrando uma discussão sobre como corrigir a cor do texto no modo escuro, apresentando um app de Agente de IA automatizado confirmando atualizações e oferecendo um envio de solicitação de pull.
Demonstração

Assista ao Slack Code em ação

Assistir ao vídeo

Os agentes trabalham melhor no Slack

Seus agentes não devem parecer ferramentas, e sim membros da equipe. No Slack, encontrá-los e acompanhar o seu trabalho é muito fácil. Além disso, eles estão sempre prontos para participar.

  • Logotipo Home

    Encontre os agentes mais rapidamente

    Todos os seus agentes ficam na guia Agentes. Verifique as sessões, monitore o status em tempo real e veja quando um agente precisar de você.

  • Mantenha as conversas simples

    No Slack, os agentes realizam o trabalho silenciosamente em segundo plano, assim você pode se manter concentrado nas suas tarefas.

  • Retome de onde parou

    Conversas mais inteligentes produzem automaticamente títulos claros, facilitando encontrar e retomar conversas anteriores.

“O Slack é uma parte estratégica de uma promessa mais ampla do GitHub: os humanos definem a direção, os agentes fecham o ciclo. Isso precisa acontecer onde quer que os desenvolvedores estejam trabalhando, de modo que estamos trazendo o Copilot para o fluxo de conversas nos canais de programação, ajudando as equipes a transformar uma ideia compartilhada em um software pronto para entrega.”

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Perguntas frequentes

O Slack Code cria um canal temporário, chamado canal de programação, onde equipes e agentes trabalham juntos em uma tarefa ou um projeto específico. Um agente cria um canal de programação quando começa a trabalhar, oferecendo a você e sua equipe um local dedicado para colaborar sem sobrecarregar seus canais principais. Quando o trabalho é concluído, o canal de programação é arquivado automaticamente, embora o contexto permaneça pesquisável.

Não. Os canais de programação seguem o modelo de segurança e permissões de nível empresarial do Slack. Os agentes acessam apenas as conversas e informações que eles têm permissão para visualizar, com base nos controles já configurados para o seu workspace.

Sim! Você não precisa saber programar para trabalhar com agentes. Com os canais de programação, qualquer pessoa pode ver facilmente o que um agente está criando, conferir as execuções preliminares e compartilhar feedbacks diretamente no Slack.

Claude, da Anthropic; Devin, da Cognition; agentes da Vercel; e GitHub Copilot.

Os desenvolvedores podem criar agentes que se integram perfeitamente ao Slack. Novas APIs e ferramentas facilitam a criação de boas experiências com agentes, incluindo espaços dedicados na guia Agentes, além de conversas direcionadas e mais inteligentes que ajudam as pessoas a retomar trabalhos anteriores.

Então, o que você pretende criar?

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