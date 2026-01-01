Slack Code riunisce te, i membri del tuo team e gli agenti di IA per sviluppare insieme in modo trasparente. Basta taggare un agente per creare un canale di codice, coinvolgere il tuo team e vedere il progetto prendere vita. Guarda la demo ora.
master →
update-cta-button-color
12.cta-button {13 display: inline-block;14 font-weight: 700;15 padding: 12px 22px;16 background: #7c3aed;17 background: #611f69;18 color: #ffffff;19 border-radius: 8px;20}21 22.cta-button:hover {23 background: #8b52f0;24 background: #7c3085;25}
L’etichetta del pulsante “Acquista ora” è difficile da leggere in modalità scura. Il supporto ha segnalato casi in cui, su alcuni dispositivi, il testo quasi scompariva sullo sfondo rosa del pulsante.
Il colore dell’etichetta del pulsante era stato impostato su una tonalità di grigio chiaro pensata per le interfacce in modalità scura, ma è stato erroneamente applicato anche al testo del pulsante. Sullo sfondo giallo, ciò ha determinato un rapporto di contrasto ben al di sotto delle soglie di accessibilità accettate. Il colore di sfondo del pulsante non subisce variazioni al variare del tema.
Con i canali di codice, il lavoro basato sull’IA non è un’attività individuale. Il tuo team può guidare gli agenti in modo coordinato e in tempo reale. E poiché gli agenti partono già con il contesto delle conversazioni del tuo team e le conoscenze necessarie a disposizione, possono mettersi subito all’opera.
Slack Code trasforma qualsiasi idea in codice funzionante all’interno di un canale di codice. Basta descrivere ciò che si desidera e un agente lo realizzerà mentre il team segue il processo, esprime il proprio parere e approva il risultato.
Ogni messaggio inviato a un agente di IA viene sottoposto alle stesse misure di sicurezza applicate a tutti gli altri contenuti su Slack: EKM, DLP, API Discovery e tutto il resto. Sei sempre tu a verificare, modificare e dare il via libera.
I tuoi agenti non dovrebbero sentirsi come semplici strumenti, ma come membri del team. Su Slack sono facili da trovare, è facile tenersi aggiornati sulle loro attività e sono sempre pronti a tornare in azione.
Tutti i tuoi agenti sono disponibili nella scheda Agenti. Controlla le sessioni, monitora lo stato in tempo reale e scopri quando un agente ha bisogno di te.
Su Slack, gli agenti svolgono il loro lavoro in modo discreto, senza dare nell’occhio, così tu puoi rimanere concentrato su ciò che devi fare.
Le conversazioni intelligenti generano automaticamente titoli chiari, rendendo più facile individuare e rivedere le conversazioni precedenti.
“Slack è una componente strategica di una visione più ampia di GitHub: sono le persone a stabilire la direzione, mentre gli agenti completano il ciclo. Questo deve valere ovunque lavorino gli sviluppatori ed è per questo che stiamo integrando Copilot nel flusso delle conversazioni nei canali di codice, per aiutare i team a trasformare l’intento condiviso in un software pronto per il rilascio”.
Slack Code crea un canale temporaneo, denominato canale di codice, in cui i team e gli agenti collaborano su un’attività o un progetto specifico. Un agente ne crea uno quando inizia a lavorare, offrendo a te e al tuo team uno spazio dedicato alla collaborazione senza ingombrare i canali principali. Una volta completato il lavoro, il canale di codice viene archiviato automaticamente, mentre il contenuto rimane ricercabile.
No. I canali di codice seguono il modello di sicurezza e autorizzazioni di livello aziendale di Slack. Gli agenti hanno accesso solo alle conversazioni e alle informazioni che sono autorizzati a visualizzare, in base ai controlli già configurati per la tua area di lavoro.
Esatto! Non serve saper programmare per lavorare con gli agenti. I canali di codice consentono a chiunque di vedere facilmente cosa sta realizzando un agente, di esaminare le anteprime e di condividere i propri commenti direttamente su Slack.
Claude di Anthropic, Devin di Cognition, gli agenti di Vercel e GitHub Copilot.
Gli sviluppatori possono creare agenti che si integrano perfettamente in Slack. Le nuove API e i nuovi strumenti semplificano la creazione di esperienze avanzate per gli agenti, tra cui spazi dedicati nella scheda Agenti, conversazioni mirate e conversazioni più intelligenti che aiutano gli utenti a riprendere il filo del lavoro precedente.