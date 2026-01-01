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Ti presentiamo Slack Code
Oggi costruire è un lavoro di squadra

Slack Code riunisce te, i membri del tuo team e gli agenti di IA per sviluppare insieme in modo trasparente. Basta taggare un agente per creare un canale di codice, coinvolgere il tuo team e vedere il progetto prendere vita. Guarda la demo ora.

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Session#bug-button-darkmode
Comparing master update-cta-button-color
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+12−9
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Agent
I found the issue: the text color is too light. What color should we use instead?
Zoe Maxwell
Let's swap the background to #611f69 and the hover state to #7c3085.
Agent
Complete! Check out the updates we made:
Fix: Button DarkmodeCanvas
Il tuo team perfetto di IA, ora su Slack
Aperto per natura

Trasformare il lavoro basato sull’IA in lavoro in team

Con i canali di codice, il lavoro basato sull’IA non è un’attività individuale. Il tuo team può guidare gli agenti in modo coordinato e in tempo reale. E poiché gli agenti partono già con il contesto delle conversazioni del tuo team e le conoscenze necessarie a disposizione, possono mettersi subito all’opera.

Chiunque può costruire

Tu dai l’idea. Gli agenti realizzano il codice.

Slack Code trasforma qualsiasi idea in codice funzionante all’interno di un canale di codice. Basta descrivere ciò che si desidera e un agente lo realizzerà mentre il team segue il processo, esprime il proprio parere e approva il risultato.

Fondato sulla fiducia

Nessuna spedizione verrà effettuata senza la tua approvazione

Ogni messaggio inviato a un agente di IA viene sottoposto alle stesse misure di sicurezza applicate a tutti gli altri contenuti su Slack: EKM, DLP, API Discovery e tutto il resto. Sei sempre tu a verificare, modificare e dare il via libera.

Interfaccia di un canale Slack che mostra una discussione sulla correzione del colore del testo in modalità scura e un’app con agente di IA automatizzato, che conferma gli aggiornamenti e propone di inviare una richiesta pull.
Demo

Guarda Slack Code in azione

Guarda il video

Gli agenti lavorano meglio su Slack

I tuoi agenti non dovrebbero sentirsi come semplici strumenti, ma come membri del team. Su Slack sono facili da trovare, è facile tenersi aggiornati sulle loro attività e sono sempre pronti a tornare in azione.

  • Logo Home

    Trova gli agenti più velocemente

    Tutti i tuoi agenti sono disponibili nella scheda Agenti. Controlla le sessioni, monitora lo stato in tempo reale e scopri quando un agente ha bisogno di te.

  • Evita gli elementi superflui durante le conversazioni

    Su Slack, gli agenti svolgono il loro lavoro in modo discreto, senza dare nell’occhio, così tu puoi rimanere concentrato su ciò che devi fare.

  • Riprendi da dove hai lasciato

    Le conversazioni intelligenti generano automaticamente titoli chiari, rendendo più facile individuare e rivedere le conversazioni precedenti.

“Slack è una componente strategica di una visione più ampia di GitHub: sono le persone a stabilire la direzione, mentre gli agenti completano il ciclo. Questo deve valere ovunque lavorino gli sviluppatori ed è per questo che stiamo integrando Copilot nel flusso delle conversazioni nei canali di codice, per aiutare i team a trasformare l’intento condiviso in un software pronto per il rilascio”.

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Domande frequenti

Slack Code crea un canale temporaneo, denominato canale di codice, in cui i team e gli agenti collaborano su un’attività o un progetto specifico. Un agente ne crea uno quando inizia a lavorare, offrendo a te e al tuo team uno spazio dedicato alla collaborazione senza ingombrare i canali principali. Una volta completato il lavoro, il canale di codice viene archiviato automaticamente, mentre il contenuto rimane ricercabile.

No. I canali di codice seguono il modello di sicurezza e autorizzazioni di livello aziendale di Slack. Gli agenti hanno accesso solo alle conversazioni e alle informazioni che sono autorizzati a visualizzare, in base ai controlli già configurati per la tua area di lavoro.

Esatto! Non serve saper programmare per lavorare con gli agenti. I canali di codice consentono a chiunque di vedere facilmente cosa sta realizzando un agente, di esaminare le anteprime e di condividere i propri commenti direttamente su Slack.

Claude di Anthropic, Devin di Cognition, gli agenti di Vercel e GitHub Copilot.

Gli sviluppatori possono creare agenti che si integrano perfettamente in Slack. Le nuove API e i nuovi strumenti semplificano la creazione di esperienze avanzate per gli agenti, tra cui spazi dedicati nella scheda Agenti, conversazioni mirate e conversazioni più intelligenti che aiutano gli utenti a riprendere il filo del lavoro precedente.

Allora, cosa creerai?

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