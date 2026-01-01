Scopri la condivisione collaborativa di documenti e file
Riunisci in Slack i tuoi file e le conversazioni che li riguardano. È un modo semplice per mostrare, spiegare e collaborare con il team.
Condividi i file nel posto e nel momento giusto
Quando condividi file e documenti in una conversazione, puoi aggiungere quel contesto e quei dettagli fondamentali che non otterresti sfogliando le cartelle.
Consegna documenti ovunque ti trovi
File, documenti, foto e video possono essere condivisi dal computer, dal dispositivo o dal servizio di archiviazione cloud che preferisci, senza dover cambiare scheda o finestra.
Collabora su file di grandi dimensioni
Talvolta i file di grandi dimensioni includono parti ed elementi che coinvolgono software o reparti diversi. Concentrati sulla visione d’insieme e perfeziona il prodotto finale grazie alla condivisione in linea di file e documenti.
La condivisione dei file incontra i canali
In Slack, file e conversazioni confluiscono in spazi organizzati e ricercabili chiamati canali. I canali semplificano la condivisione di file e del relativo contesto con le persone giuste e ti aiutano a ritrovarli facilmente in seguito.
Condivisione di file integrata
Dalla funzione di trascinamento all’aggiunta rapida di documenti da servizi come Google Drive, la condivisione di file è parte integrante di Slack tanto quanto scrivere e inviare messaggi.
I tuoi file, protetti e al sicuro
La sicurezza per noi è una priorità, anche nella condivisione di file e documenti. Quando condividi file in messaggi o canali privati, solo le persone incluse possono visualizzarli o trovarli tramite la ricerca.
Stessi documenti, dispositivi diversi
Ti capita nell’arco della giornata di cambiare spesso dispositivo? Slack sincronizza in modo automatico e immediato i messaggi, i file e i documenti in tutti i canali e messaggi.
Domande frequenti
In Slack puoi condividere praticamente qualsiasi tipo di file fino a 1 GB dal tuo dispositivo oppure aggiungerli da un’app di gestione dei file come Box, Dropbox, Google Drive o OneDrive.
La possibilità di fissare file e messaggi consente di tenere a portata di mano informazioni importanti per consultarle in modo semplice. Passa semplicemente il mouse sul messaggio che vuoi fissare, clicca sull’icona con i tre puntini ••• per vedere le altre azioni che puoi eseguire, quindi seleziona l’opzione per fissare il messaggio. Voilà!
Sì, puoi connettere molte delle app aziendali più diffuse per la condivisione di file e la gestione dei documenti. Esplora Slack Marketplace per un elenco completo e inizia a condividere l’accesso a presentazioni, documenti e molto altro direttamente da Slack.
Sì. La sicurezza per noi è una priorità, inclusa la protezione e la privacy dei tuoi file. I dati inattivi nella rete di produzione di Slack vengono crittografati usando standard di crittografia conformi a FIPS 140-2. Questo si applica a tutti i tipi di dati inattivi all’interno dei sistemi di Slack, inclusi database relazionali, archivi di file e backup dei database. Per i dati in transito, Slack supporta le più recenti suite di crittografia consigliate e sicure per crittografare tutto il traffico in transito, compreso l’uso di protocolli TLS 1.2, crittografia AES-256 e firme SHA-2, se supportati dai client. Per garantire che solo le persone giuste e i dispositivi approvati possano accedere alle informazioni della tua azienda in Slack, offriamo inoltre numerose funzioni di sicurezza integrate, come il Single Sign-On. Puoi scoprire di più su queste funzioni nella nostra pagina relativa alla sicurezza.
Nota: Slack non controlla la natura dei dati inviati alle aree di lavoro di Slack. Il cliente è il titolare del trattamento dei dati del cliente, che sono definiti come messaggi, file o altri contenuti inviati tramite gli account dei servizi. Consulta la sezione Informativa sulla privacy di Slack in “Informazioni raccolte e ricevute da Slack” per ulteriori dettagli sugli elementi dati, inclusi tutti gli elementi dati personali definiti come “altre informazioni” che sono controllati da Slack.
Ottima domanda! L’accesso del tuo team ai file caricati varia in base al piano:
• Piano Free: accesso ai file per 90 giorni
• Tutti gli altri piani: accesso illimitato ai file
I file includono elementi come clip audio e video, PDF, documenti, immagini e screenshot.
L’accesso ai file per 90 giorni e illimitato consente alle persone di caricare tutti i file di cui il team ha bisogno per collaborare e portare avanti il lavoro. Slack è una piattaforma di produttività e non è pensata per essere usata come repository per l’archiviazione di file o registri.