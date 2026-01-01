Lavora insieme al tuo team con gli incontri.
Porta la sensazione di lavorare fianco a fianco in uno spazio virtuale che ti consente di collaborare e creare insieme dal vivo.
Riunisci tutti spostando un interruttore.
Gli incontri avvengono direttamente in Slack. Collegati in modo immediato con audio o video e condividi gli schermi in modo da poter fare di più nel posto dove già stai lavorando.
37%
aumento della produttività nei team che usano gli incontri*
Lascia che i tuoi appunti si prendano da soli.
L’intelligenza artificiale in Slack prende appunti al posto tuo, permettendoti di concentrarti sulla conversazione. Punti fondamentali, azioni e chi ha detto cosa: alla fine dell’incontro, tutto è già organizzato in maniera ordinata così da permettere a chiunque di restare sul pezzo.
Vivacizza la conversazione.
Reazioni con emoji. Sfondi colorati. Effetti accattivanti. Negli incontri, i team possono esprimersi per migliorare il modo di stare insieme.
Se è condiviso in un incontro, è salvato in Slack.
Tutti i link, documenti e messaggi condivisi durante un incontro vengono salvati automaticamente al termine dell’incontro in modo che tu possa consultarli facilmente in seguito.
“Gli incontri fanno davvero la differenza quando bisogna essere flessibili e reattivi. Possiamo entrare per parlare di qualsiasi sfida e introdurre innovazioni molto più velocemente”.
Domande frequenti
Gli incontri sono ideali per riunioni online informali o sessioni di lavoro spontanee. Puoi avviare un incontro per porre una domanda rapida, avviare una condivisione di idee, risolvere un problema o lavorare insieme su una presentazione o un documento.
Tutti gli incontri si avviano come conversazioni solo con audio. Se desideri collaborare in modo più approfondito con il team, puoi attivare il video, condividere lo schermo, inviare messaggi nella conversazione dell’incontro e usare reazioni divertenti nel corso della discussione o della sessione di lavoro.
Tutti gli incontri iniziano dove già lavori, in un canale o messaggio diretto. Ti basta cliccare sull’icona delle cuffie nell’intestazione della conversazione per avviare un incontro con il tuo team.
Gli incontri sono disponibili su desktop, dispositivi mobili e iPad, quindi puoi avviare un incontro (o parteciparvi) da qualsiasi luogo stai lavorando.
Con la versione gratuita di Slack, gli incontri hanno un limite massimo di due persone e di 30 minuti di durata. Con le versioni a pagamento di Slack, puoi avere incontri di gruppo illimitati. Scopri di più visitando la nostra pagina dei prezzi.
Riceverai una notifica quando qualcuno nell’incontro attiverà le note IA. Verrà mostrata una notifica fino al termine dell’incontro o fino a quando qualcuno non deciderà di fermare o annullare le note IA. L’IA non annoterà mai un incontro senza che qualcuno nell’incontro attivi la funzione.
Chiunque nel canale o nei messaggi diretti (MD) in cui ha avuto luogo l’incontro può visualizzare il canvas delle note IA. I canvas contenenti le note IA possono essere condivisi in altre conversazioni, proprio come gli altri canvas di Slack. Le trascrizioni sono incorporate nel canvas di note e possono essere visualizzate da chiunque abbia accesso al canvas, ma non compaiono nei risultati di ricerca.
Sì. Le note IA sono supportate sulle nostre app per iOS e Android.