Chiunque nel canale o nei messaggi diretti (MD) in cui ha avuto luogo l’incontro può visualizzare il canvas delle note IA. I canvas contenenti le note IA possono essere condivisi in altre conversazioni, proprio come gli altri canvas di Slack. Le trascrizioni sono incorporate nel canvas di note e possono essere visualizzate da chiunque abbia accesso al canvas, ma non compaiono nei risultati di ricerca.