Lavora con noi
Esplora le opportunità flessibili con possibilità di lavorare da remoto e unisciti a noi nella missione di rendere la vita lavorativa più semplice, più piacevole e più produttiva.
Con Slack il futuro prende forma
Ogni giorno, perfezioniamo, reiteriamo ed esploriamo come migliorare il lavoro per tutti. Unisciti a noi per creare un futuro del lavoro migliore, che sia più connesso, inclusivo e flessibile:
Connesso
Possiamo riunirci ovunque siamo, in tutti i fusi orari, aree geografiche, uffici e schermi.
Inclusivo
I nostri team riflettono la ricca diversità del mondo, garantendo a tutti un accesso paritario alle opportunità.
Flessibile
Crediamo nella libertà di poter lavorare quando e come si lavora al meglio, per crescere insieme.
I nostri valori essenziali
Questi sono alcuni dei valori che ispirano la nostra vita in quanto azienda. E il nostro lavoro. Stiamo creando una piattaforma e dei prodotti in cui crediamo, convinti del valore reale che può derivare dall’aiutare le persone, ovunque siano, a semplificare qualunque cosa facciano e a portare un po’ più di se stessi nel loro lavoro.
- Empatia
- Cortesia
- Crescita
- Competenza
- Allegria
- Solidarietà
Lavorare e crescere
Come parte della famiglia globale di Salesforce, siamo fieri di offrire benefit che ti aiutano a stare bene e fare del tuo meglio. Trai vantaggio da una gamma di benefit, risorse e indicazioni di esperti per dare priorità al tuo benessere e crescere con un corpo e una mente sani.
- Tempo libero per riposare, ricaricarsi e fare volontariato
- Copertura sanitaria eccezionale
- Programmi olistici per il benessere, la pianificazione familiare e molto altro
Creazione di un ambiente accogliente
Ci impegniamo ad assumere talenti eterogenei e a trattarti con rispetto e supportarti durante tutto il processo di selezione e una volta che entri a far parte di Slack. Accogliamo la diversità e cerchiamo di creare condizioni che possano offrire a tutti le stesse opportunità di crescita. Offriamo diversi programmi e iniziative per promuovere questi valori.
Diversità, coinvolgimento e appartenenza
Il programma Diversità, coinvolgimento e appartenenza (Diversity, Engagement and Belonging, DEB) aspira a sbloccare il potenziale di tutti i dipendenti investendo in una comunità accogliente centrata sulla formazione, l’introspezione, l’opportunità e la crescita.
Rising Tides
Rising Tides è un programma di sponsorizzazione della durata di sei mesi rivolto a un gruppo eterogeneo e di talento composto da leader Slack motivati ed emergenti, che storicamente non hanno avuto accesso a questo genere di assistenza. Le persone che partecipano al programma ricevono una formazione per lo sviluppo professionale, assistenza da parte dei dirigenti e una sponsorizzazione personalizzata con un membro del team dei dirigenti di Slack, con un’attenzione particolare alla realizzazione di una comunità di supporto di pari.
Gruppi di risorse per i dipendenti
I Gruppi di risorse per i dipendenti (Employee Resource Groups, ERGs) supportano, promuovono e celebrano i gruppi di dipendenti che si riuniscono sulla base di caratteristiche o esperienze di vita condivise.
Collaborazioni
Iniziative di collaborazione come quella con The Next Chapter, un programma di apprendistato per ex detenuti, evidenziano l’impegno di Slack per il programma DEB (Diversity, Engagement and Belonging). Con The Last Mile, The Next Chapter forma ex detenuti e li assume nei team tecnici di Slack.
Opportunità di lavoro
Esplora le nostre posizioni aperte per lavorare completamente da remoto, dall’ufficio o da qualunque altro luogo.
Candidature in inglese, grazie!
- All locations
- All departments
- All job types
Director, Technical Support & Customer Success for Slack
Ireland - Dublin
Director, Technical Support & Customer Success for Slack
Ireland - Dublin
Business Development Representative - German Speaking Markets
Ireland - Dublin
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Ireland - Dublin
Slack Cloud Account Executive
United Kingdom - London
Slack Cloud Account Executive
United Kingdom - London
SMB Account Executive - German Speaker
Ireland - Dublin
SMB Account Executive - German Speaker
Ireland - Dublin
Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform
2 locations
Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform
2 locations
Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack
4 locations
Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack
4 locations
Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack
Virginia - Washington DC Metro - Remote
Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack
Virginia - Washington DC Metro - Remote
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