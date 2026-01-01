Sì. La sicurezza è prioritaria per noi, inclusa la privacy dei tuoi file. I dati inattivi nella rete di produzione di Slack vengono crittografati usando gli standard di crittografia conformi a FIPS 140-2. Questo si applica a tutti i tipi di dati inattivi all’interno dei sistemi di Slack, inclusi database relazionali, archivi di file e backup di database. Per i dati in transito, Slack supporta le più recenti suite di crittografia consigliate e sicure per crittografare tutto il traffico in transito, compreso l’uso di protocolli TLS 1.2, crittografia AES-256 e firme SHA-2, se supportati dai client. Per garantire che solo le persone giuste e i dispositivi approvati possano accedere alle informazioni della tua azienda in Slack, offriamo inoltre molte funzioni di sicurezza integrate, come Single Sign-On. Puoi scoprire di più su queste funzioni nella nostra pagina relativa alla sicurezza.



Nota: Slack non controlla la natura dei dati inviati alle aree di lavoro di Slack. Il cliente è il titolare dei dati del cliente, che sono definiti come messaggi, file o altri contenuti inviati tramite gli account dei servizi. Consulta la sezione Informativa sulla privacy di Slack in “Informazioni raccolte e ricevute da Slack” per ulteriori dettagli sugli elementi dati, inclusi tutti gli elementi dati personali definiti come “altre informazioni” che sono controllati da Slack.