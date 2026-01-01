Scopri la condivisione collaborativa di documenti e file
Riunisci in Slack i tuoi file e le conversazioni che li riguardano. È come una sorta di mostra-e-dimostra a scuola, ma al lavoro.
Invia documenti ovunque tu sia
File, documenti, foto e video possono essere condivisi dal computer, dispositivo o servizio di archiviazione cloud che preferisci, senza dover passare da una scheda o una finestra all’altra.
Collabora su file di grandi dimensioni
Talvolta i file di grandi dimensioni includono parti ed elementi distribuiti in più software o reparti. Concentrati sulla visione d’insieme e perfeziona il prodotto finale grazie alla condivisione in linea di file e documenti.
Condivisione di file, canali di riunioni
In Slack, file e conversazioni confluiscono in spazi organizzati e ricercabili, detti canali. I canali semplificano la condivisione di file e il relativo contesto con le persone giuste e permettono di trovarli in futuro.
Condivisione di file integrata
Dalle operazioni di trascinamento all’aggiunta rapida di documenti da servizi come Google Drive, la condivisione di file è una caratteristica di Slack tanto quanto la composizione e l’invio di messaggi.Come aggiungere file a Slack
I tuoi file, protetti e al sicuro
Prendiamo seriamente la questione della sicurezza, compresa la condivisione sicura di file e documenti. Quando condividi file in canali o messaggi privati, solo le persone incluse possono visualizzarli o individuarli nella ricerca.
Stessi documenti, dispositivi diversi
Ti capita nell’arco della giornata di cambiare spesso dispositivo? Slack sincronizza in modo automatico e immediato i messaggi, i file e i documenti in tutti i canali e messaggi.Scarica l’app Slack
Uno sguardo da vicino alla condivisione di file in Slack
Una miriade di modi in cui utilizzare i tuoi file in Slack
Carica e condividi i file
Informazioni di base su Slack: un approccio dettagliato alla raccolta di feedback
Domande frequenti
Puoi condividere praticamente qualsiasi tipo di file di dimensioni fino a 1 GB in Slack dal tuo dispositivo oppure aggiungerli da un’app di gestione file come Box, Dropbox, Google Drive o OneDrive.
La possibilità di fissare file e messaggi consente di tenere a portata di mano informazioni importanti per consultarle in modo semplice. Passa semplicemente il mouse sul messaggio che vuoi fissare, clicca sull’icona con i tre puntini ••• per visualizzare le altre azioni che puoi eseguire, quindi seleziona l’opzione per fissare il messaggio. Ecco fatto!
Sì, puoi connettere molte delle app aziendali più popolari per la condivisione di file e la gestione dei documenti. Esplora Slack Marketplace per un elenco completo e inizia a condividere l’accesso a presentazioni, documenti e tanto altro direttamente da Slack.
Sì. La sicurezza è prioritaria per noi, inclusa la privacy dei tuoi file. I dati inattivi nella rete di produzione di Slack vengono crittografati usando gli standard di crittografia conformi a FIPS 140-2. Questo si applica a tutti i tipi di dati inattivi all’interno dei sistemi di Slack, inclusi database relazionali, archivi di file e backup di database. Per i dati in transito, Slack supporta le più recenti suite di crittografia consigliate e sicure per crittografare tutto il traffico in transito, compreso l’uso di protocolli TLS 1.2, crittografia AES-256 e firme SHA-2, se supportati dai client. Per garantire che solo le persone giuste e i dispositivi approvati possano accedere alle informazioni della tua azienda in Slack, offriamo inoltre molte funzioni di sicurezza integrate, come Single Sign-On. Puoi scoprire di più su queste funzioni nella nostra pagina relativa alla sicurezza.
Nota: Slack non controlla la natura dei dati inviati alle aree di lavoro di Slack. Il cliente è il titolare dei dati del cliente, che sono definiti come messaggi, file o altri contenuti inviati tramite gli account dei servizi. Consulta la sezione Informativa sulla privacy di Slack in “Informazioni raccolte e ricevute da Slack” per ulteriori dettagli sugli elementi dati, inclusi tutti gli elementi dati personali definiti come “altre informazioni” che sono controllati da Slack.
Ottima domanda! L’accesso del tuo team ai file caricati varia in base al piano:
• Piano Free: accesso di 90 giorni ai file
• Tutti gli altri piani: accesso illimitato ai file
Per file si intendono elementi come clip audio e video, PDF, documenti, immagini e screenshot.
L’accesso di 90 giorni e illimitato ai file consente alle persone di caricare tutti i file di cui il team ha bisogno per collaborare e completare il lavoro. Slack è una piattaforma di produttività e non è inteso per essere usato come repository di archiviazione file o registri.