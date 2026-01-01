Ottima domanda. Slack rappresenta una nuova modalità di lavoro per l’intera azienda. In confronto alle e-mail, Slack è una piattaforma più veloce, organizzata e sicura; tutte le tue comunicazioni si trovano all'interno di canali dedicati, facili da creare, cercare e a cui ci si può aggiungere in pochi clic. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro. Inoltre, Slack introduce l'IA nel flusso di lavoro, aiutandoti durante la giornata lavorativa e rendendo più facile e veloce cercare le informazioni di cui hai bisogno e agire di conseguenza. Al contrario delle e-mail, Slack si integra con tutti gli altri sistemi all'interno del tuo stack tecnologico, diventando l'unico sistema operativo per tutto il tuo lavoro. Slack riunisce tutto quello che ti serve per completare il lavoro in un unico posto, eliminando i cambi di contesto, i silo di dati o la perdita di informazioni. Per scoprire di più sull’argomento, consigliamo di consultare la nostra Libreria di risorse.