Funzioni di Slack
Un unico sistema operativo per tutta la tua giornata lavorativa.
Tutte le funzioni di Slack lavorano in perfetta sinergia insieme a te.
Collaborazione
Riunisci le persone, i progetti, la conoscenza e la cultura sotto lo stesso tetto.
Gestione dei progetti
Lavora in modo più rapido allineando le priorità e gestendo le attività da fare, tutto in Slack.
Integrazioni
Organizza il lavoro da un unico sistema operativo collegato alle app e agli agenti digitali.
Intelligenza
Sfrutta i dati CRM e le conoscenze collettive della tua azienda per lavorare in modo più semplice e intelligente.
Scopri di più su come lavorare con Slack
Che cos’è Slack? Ti presentiamo il sistema operativo per il lavoro
Perché le aziende all’avanguardia usano Slack
Le aziende di tutte le dimensioni lavorano in modo più veloce ed efficiente con l’IA di Slack
Fai un tour interattivo di Slack
Domande frequenti
Ottima domanda. Slack rappresenta una nuova modalità di lavoro per l’intera azienda. In confronto alle e-mail, Slack è una piattaforma più veloce, organizzata e sicura; tutte le tue comunicazioni si trovano all'interno di canali dedicati, facili da creare, cercare e a cui ci si può aggiungere in pochi clic. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro. Inoltre, Slack introduce l'IA nel flusso di lavoro, aiutandoti durante la giornata lavorativa e rendendo più facile e veloce cercare le informazioni di cui hai bisogno e agire di conseguenza. Al contrario delle e-mail, Slack si integra con tutti gli altri sistemi all'interno del tuo stack tecnologico, diventando l'unico sistema operativo per tutto il tuo lavoro. Slack riunisce tutto quello che ti serve per completare il lavoro in un unico posto, eliminando i cambi di contesto, i silo di dati o la perdita di informazioni. Per scoprire di più sull’argomento, consigliamo di consultare la nostra Libreria di risorse.
Il lavoro su Slack inizia dai canali. Creare un canale per ogni tuo progetti, team, ufficio, reparto e tutto ciò di cui ti occupi al lavoro significa creare uno spazio per ospitare tutte le conversazioni. E dato che è semplice entrare nei canali e crearli, Slack è in grado di adattarsi a esigenze in continua evoluzione. Se una persona nuova entra a far parte di un progetto, puoi semplicemente aggiungerla al canale per permetterle di scorrere e leggere le conversazioni meno recenti. Quando arriva il momento di iniziare qualcosa di nuovo, crea un nuovo canale e invita le persone giuste. Per scoprire di più, leggi come collaborare in modo efficace nei canali.
L’IA di Slack opera nell’infrastruttura sicura di Slack e rispetta le procedure per la sicurezza e gli standard di conformità che i clienti si aspettano da Slack stesso. Slack non condivide i dati dei clienti con LLM (fornitori di modelli linguistici di grandi dimensioni) e non utilizza i dati dei clienti per addestrare gli LLM. I LLM sono ospitati direttamente all’interno del cloud privato virtuale AWS di Slack, garantendo che i tuoi dati rimangano all’interno dell’azienda. Scopri di più qui.
In Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione delle informazioni, delle conversazioni e dei file in molti modi diversi. Slack offre sicurezza di livello aziendale completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora. Slack rispetta il regolamento GDPR e può essere configurato per la conformità agli standard HIPAA e FINRA. Dispone di autorizzazione FedRAMP Moderate. Slack offre inoltre funzioni avanzate di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori un controllo dettagliato sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack qui.
Sì! A differenza delle e-mail, Slack non è soggetto a posta indesiderata né a phishing, problemi che causano il 90% delle violazioni dei dati. Il tuo handle di Slack non può essere né venduto a inserzionisti né inserito in un elenco e-mail; riceverai messaggi Slack solo da altre persone all’interno dell’organizzazione o da partner affidabili che utilizzano Slack Connect. Potresti ricevere notifiche da app integrate con l’area di lavoro, per esempio Asana, Documenti Google o Jira. Slack offre privacy e protezione dei dati di livello aziendale. I controlli granulari consentono agli amministratori di personalizzare la sicurezza per ogni utente, in modo che nessuno visualizzi contenuti che non dovrebbe. Scopri di più su come Slack può sostituire le e-mail in modo sicuro nella tua azienda.
Slack Connect permette alle organizzazioni di comunicare tra loro in modo più sicuro e produttivo. Ti consente di spostare su Slack tutte le conversazioni con collaboratori esterni, clienti, fornitori e così via, sostituendo le e-mail e promuovendo la collaborazione. Le funzioni di sicurezza di livello aziendale e gli standard di conformità di Slack, ad esempio Enterprise Key Management, si applicano anche a Slack Connect. Scopri di più su Slack Connect qui.