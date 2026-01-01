Come Spotify ha aumentato le vendite pubblicitarie e semplificato le operazioni

Le playlist di Spotify sono personali come le impronte digitali. I Foo Fighters per una persona sono come Cardi B per un’altra. La playlist di Stephen Satzberg, tuttavia, è diversa da tutte le altre perché, in qualità di direttore delle operazioni e della strategia aziendale di Spotify, ascolta la magia tra le canzoni.

“Noi vendiamo gli annunci che passano su Spotify tra la nostra musica e i nostri podcast”, spiega Satzberg. “Quindi è fantastico quando ascolto Spotify e sento un annuncio e so che è il prodotto del lavoro che facciamo qui insieme.”

Per sfruttare al meglio i momenti tra la musica, Spotify Advertising ha integrato Slack e Salesforce Sales Cloud, consentendo ai team delle vendite pubblicitarie di risolvere le sfide di comunicazione, chiudere più velocemente le trattative e semplificare qualsiasi fase del processo di vendita degli annunci. L’utilizzo di Slack da parte del team di Spotify Advertising ha trasformato il modo in cui si svolge il lavoro, aumentando al contempo la produttività, e gli ha fatto guadagnare il Premio Eccellenza nelle vendite di Slack.

Vediamo in che modo Spotify Advertising ha raggiunto questi obiettivi mentre riproduciamo alcuni brani appropriati.

Semplificare le operazioni per migliorare la produttività e l’efficienza dei team

Facilitare la comunicazione per un servizio di streaming

Riproduci: “Communication Breakdown” di Roy Orbison

Spotify, il servizio di riferimento per esplorare brani, playlist e podcast, è stato all’avanguardia nello streaming sin dalla sua nascita nel 2006. Fino a poco tempo fa, tuttavia, i suoi processi di vendita interni erano manuali e inefficienti. Lo sforzo richiesto per completare le attività amministrative costringeva i team a concentrarsi più sui report che sui clienti, il che generava molta frustrazione. Alexis Lopez, che gestisce il team di automazione aziendale in Spotify Advertising, afferma che la comunicazione era una delle sfide principali.

“È un grande team e siamo globali”, dichiara. “Inoltre usiamo anche numerosi strumenti diversi.”

La business unit di Spotify, composta da team che si occupano di vendite, gestione delle campagne e gestione degli account, doveva rimanere allineata per ottimizzare i successi. Tuttavia, le discussioni e le strategie relative a campagne e opportunità erano spesso isolate e disconnesse tra e-mail, Gchat e Salesforce. Gli scambi di e-mail talvolta escludevano partecipanti essenziali e conversazioni e-mail parallele creavano confusione.

Introdurre i workflow di automazione Salesforce-Slack al team di vendite pubblicitarie

Riproduci: “Work” di Rihanna

Uno dei modi in cui Spotify Advertising ha risolto questi problemi di comunicazione è stato sfruttando Slack e l’integrazione Salesforce Sales Cloud per creare workflow. Ad esempio, un elemento che ha consentito al team di vendite pubblicitarie di risparmiare tempo prezioso è un workflow che configura un canale unico per ciascuna campagna in esecuzione. Ora, quando un’opportunità in Sales Cloud si sposta in una fase del 25% di completamento, viene creato automaticamente un canale di Slack e tutti i membri del team vengono aggiunti per garantire collaborazione e trasparenza.

Lopez ammette che alcuni team inizialmente erano preoccupati dal dover gestire così tanti canali, ma, aggiunge, nel giro di un paio di settimane erano entusiasti del nuovo processo: era diventato estremamente semplice trovare le informazioni necessarie o porre una domanda nel canale senza dover capire a chi chiedere visto che tutti erano già là.

Oggi Spotify Advertising implementa più di 20 workflow per semplificare ogni fase del processo, dai primi passi al completamento delle campagne. Di conseguenza, il team ha ridotto le riunioni e il traffico e-mail, aumentato il fatturato delle vendite pubblicitarie e incrementato il tasso di consegna delle campagne dal 97% al 99%, registrando l’anno migliore finora. Inoltre, grazie alle comunicazioni centralizzate e alla condivisione migliorata delle conoscenze, il team è più solido ed efficiente che mai.

“L’automazione ha realmente migliorato le prestazioni e la produttività del nostro team, le persone risparmiano innumerevoli ore evitando attività manuali che non aggiungevano alcun valore al loro lavoro. Ora possono concentrarsi sull’innovazione e sui nostri clienti.” Alexis Lopez Responsabile, Tecnologie e automazione delle operazioni aziendali, Spotify Advertising

Ridurre gli strumenti in tutta l’azienda con Slack Connect ed Enterprise Grid

Riproduci: “Connection” di OneRepublic

I workflow automatizzati, la visibilità tra team e la comunicazione basata su canali hanno facilitato il lavoro delle vendite pubblicitarie e ridotto gli strumenti e i passaggi necessari per portare a termine trattative e campagne.

Strumenti come Slack Connect, progettato per sostituire le e-mail, portano l’efficienza a un livello superiore. Slack Connect rende il lavoro all’esterno delle organizzazioni più veloce, più produttivo e più sicuro spostando le conversazioni fuori da scambi e-mail isolati e complessi e concentrandole in un unico spazio digitale a cui tutti i membri del team e i partner giusti possono accedere facilmente.

L’adozione di Slack Connect consente agli amministratori di risparmiare notevolmente costi e tempo. Utilizza tutte le funzioni di sicurezza di livello aziendale di Slack e gli standard di conformità, mantenendo le comunicazioni e i dati protetti nelle partnership esterne.

Enterprise Grid di Slack riunisce priorità aziendali come sicurezza e privacy dei dati. Fornisce inoltre la giusta quantità di controlli amministrativi in modo che i team possano lavorare in modo autonomo seguendo le linee guida ma con il minor numero possibile di regole rigide.

Con un’unica rete di sicurezza globale intorno a policy aziendali più ampie, Enterprise Grid offre ai team esperienze personalizzate che ne preservano l’identità e la cultura all’interno di più aree di lavoro.

Accelerare la gestione delle campagne e le vendite pubblicitarie con l’automazione

Tassi di consegna migliorati degli annunci sono un vantaggio per tutti

Riproduci: “All I Do Is Win” di DJ Khaled

Un’automazione semplificata per le campagne di Spotify Advertising ha incrementato i tassi di consegna delle campagne e migliorato la puntualità dei lanci. Ecco come il team ha raggiunto questi risultati.

Prima di Slack, ai responsabili era richiesto molto lavoro per tenere traccia di ogni singolo elemento una volta che le campagne erano state lanciate. Per potenziare l’efficienza, Spotify ha utilizzato l’API di Slack per creare un Pacing Bot che invia avvisi dai server di annunci (GAM e Megaphone) direttamente nei canali di Slack rilevanti. Questo aumenta la visibilità ed evita ai responsabili di dover monitorare manualmente ogni passaggio, consentendo inoltre ai team di superare le aspettative dei clienti. Inoltre, degli avvisi di monitoraggio delle campagne aiutano il team di gestione di Spotify a tenere sotto controllo i lanci successivi e le linee a rischio, riducendo in modo significativo il numero di lanci di campagne in ritardo e ottimizzando le consegne.

“Nel caso di campagne con prestazioni insufficienti o rallentate, riusciamo a intervenire per ottimizzare e garantirne la riuscita”, dichiara Satzberg. “Quindi meno consegne insoddisfacenti per il nostro business, meno consegne insoddisfacenti per i nostri partner, più fatturato per Spotify e risultati migliori per i nostri clienti.”

Dall’integrazione di Slack nell’attività pubblicitaria, Satzberg afferma che Spotify ha visto aumentare del 40% l’efficienza e la produttività dei suoi team. E i clienti sono molto più soddisfatti perché ottengono i migliori risultati possibili per le loro campagne, sapendo che il budget è utilizzato in modo ottimale.

La flessibilità porta il progresso

Riproduci: “Takin’ Care of Business” di Bachman-Turner Overdrive

Automatizzando il ciclo di vita delle campagne in Slack, Spotify Advertising ha incrementato il tasso di consegna delle campagne, migliorato la puntualità dei lanci, abilitato la visibilità tra i vari team e incentivato la comunicazione basata su canali. Gli inserzionisti possono raggiungere il pubblico più rilevante e creare connessioni autentiche e durature con milioni di ascoltatori di Spotify.

“Il futuro dell’attività pubblicitaria di Spotify è incredibilmente luminoso, nell’ultimo anno e mezzo abbiamo registrato il primo anno in cui abbiamo superato un miliardo di euro. Abbiamo generato un aumento del 40% della produttività con integrazioni come Salesforce e Slack.” Daniel Walsh Responsabile globale di operazioni e strategie aziendali, Spotify Advertising

Internamente, Slack ha aiutato Spotify Advertising a raggiungere l’obiettivo di riunire team che lavorano su parti diverse del ciclo di vita delle campagne. La flessibilità della piattaforma e le utili integrazioni con Salesforce e plug-in di terze parti hanno permesso all’azienda di ottimizzare i processi esistenti in modo fluido. I team possono svolgere il loro lavoro in modo efficiente con l’aiuto di dashboard e workflow in tempo reale e la comunicazione è sempre garantita poiché i team possono completare le attività in un unico posto con la totale trasparenza.