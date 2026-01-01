Como o Spotify aumentou as vendas de anúncios e otimizou as operações

“Estamos usando o Slack para nos ajudar a fechar negócios mais rápido, usando canais de campanha exclusivos nos quais nossas equipes de contas podem colaborar e discutir o trabalho e a parte financeira dos negócios. Dessa forma, podemos fechar negócios e realizar o trabalho com mais rapidez.”

Steven SatzbergDiretor de operações e estratégia de negócios, Spotify Advertising

As playlists do Spotify são tão pessoais como as impressões digitais. A lista do Foo Fighters de um usuário é como a lista da Cardi B de outro. Mas a playlist de Stephen Satzberg é diferente de qualquer outra porque, como diretor de operações e estratégia de negócios do Spotify, ele presta atenção na mágica entre as músicas.

“Vendemos os anúncios veiculados no Spotify entre músicas e podcasts”, diz Satzberg. “Por isso, é ótimo quando estou no Spotify e ouço um anúncio, pois sei que é produto do trabalho que estamos fazendo aqui juntos.”

Para aproveitar ao máximo os momentos entre as músicas, o Spotify Advertising integrou o Slack e o Salesforce Sales Cloud, permitindo que as equipes de vendas de publicidade resolvam desafios de comunicação, fechem negócios com mais rapidez e simplifiquem todas as etapas do processo de venda de anúncios. O uso do Slack pela equipe de publicidade do Spotify mudou a forma de trabalhar e aumentou a produtividade, o que fez a empresa ganhar o Prêmio de Excelência em Vendas do Slack.

Vamos ver como o Spotify Advertising conseguiu fazer isso enquanto ouvimos algumas músicas.

Simplificação das operações para melhorar a produtividade e a eficiência da equipe

Simplificação da comunicação para um serviço de streaming

Música: “Communication Breakdown” de Roy Orbison

O Spotify, o serviço ideal para explorar músicas, playlists e podcasts, está à frente do streaming desde a sua criação em 2006. Mas até pouco tempo seus processos internos de vendas eram manuais e ineficientes. O esforço necessário para concluir as tarefas administrativas deixou as equipes mais focadas nos relatórios do que no cliente, o que gerou frustrações. Alexis Lopez, que dirige a equipe de automação comercial do Spotify Advertising, afirma que a comunicação era um dos maiores desafios.

“É uma grande equipe, e somos globais”, diz ela. “Também estávamos usando várias ferramentas diferentes.” 

A unidade de negócios do Spotify, composta por equipes de vendas, gerenciamento de campanhas e gerenciamento de contas, precisava permanecer alinhada para otimizar o sucesso. Mas as discussões e as estratégias em torno de campanhas e oportunidades costumavam ser isoladas e desarticuladas, feitas por e-mail, Gchat e Salesforce. Às vezes, as mensagens por e-mail excluíam acidentalmente colaboradores essenciais. Além disso, as conversas paralelas por e-mail prejudicavam a documentação digital.

Apresentação dos fluxos de trabalho de automação do Salesforce para o Slack para a equipe de vendas de anúncios

Música: “Work” de Rihanna

Uma das formas usadas pelo Spotify Advertising para solucionar esses problemas de comunicação foi aproveitar o Slack e a integração do Salesforce Sales Cloud para criar fluxos de trabalho. Por exemplo, um fluxo de trabalho que configura um canal exclusivo para cada campanha executada é importante para a equipe de vendas de anúncios economizar tempo. Agora, quando uma oportunidade no Sales Cloud chega a 25% na etapa de fechamento, um canal do Slack é criado automaticamente, e todos dessa equipe são adicionados instantaneamente para colaboração e transparência. 

Lopez admite que algumas equipes inicialmente ficaram nervosas com o gerenciamento de tantos canais diferentes. Mas, segundo ela, dentro de poucas semanas, estavam entusiasmadas com o novo processo. As equipes adoraram a facilidade para encontrar as informações de que precisavam ou fazer uma pergunta no canal sem procurar saber a quem deveriam perguntar, já que todos estavam lá.

Hoje, o Spotify Advertising implementa mais de 20 fluxos de trabalho para simplificar cada etapa do processo, desde o primeiro argumento de venda até a conclusão da campanha. Com isso, a equipe reduziu as reuniões e o tráfego de e-mail, ampliou a receita de vendas de anúncios e aumentou a taxa de veiculação de campanha de 97% para 99%, resultando no seu melhor ano até agora. Além disso, graças à comunicação centralizada e ao compartilhamento aprimorado de conhecimento, a equipe está mais conectada e capacitada do que nunca.

“A automação realmente melhorou o desempenho e a produtividade da nossa equipe. As pessoas economizam muito tempo ao deixar de fazer tarefas manuais que não agregavam valor ao trabalho. Agora elas podem se concentrar na inovação e nos nossos clientes.”

Alexis LopezGerente, Tecnologia e automação de operações comerciais, Spotify Advertising

Redução de ferramentas em toda a empresa com o Slack Connect e o Enterprise Grid

Música: “Connection” de OneRepublic

Fluxos de trabalho automatizados, visibilidade entre equipes e comunicação baseada em canais potencializaram as vendas de anúncios e reduziram as ferramentas e as etapas necessárias para trabalhar nos negócios e nas campanhas.

Ferramentas como o Slack Connect, criadas para substituir o e-mail, aumentam a eficiência. O Slack Connect torna o trabalho que acontece fora das organizações mais rápido, mais produtivo e mais seguro, transferindo as conversas de encadeamentos de e-mails isolados e complicados para um único espaço digital de fácil acesso a todos os colegas de equipe e parceiros.

Com o Slack Connect, os administradores economizam muito tempo e custos indiretos. Essa ferramenta emprega todos os recursos de segurança de nível empresarial e padrões de conformidade do Slack, a fim de manter a comunicação e os dados seguros em parcerias externas.

O Enterprise Grid do Slack agrupa as prioridades da empresa, como privacidade e segurança de dados. Ele oferece a quantidade certa de controles administrativos para que as equipes possam trabalhar de forma autônoma, com algumas diretrizes, mas o mínimo de regras rígidas possível. 

Com uma rede de segurança global em relação a políticas corporativas mais amplas, o Enterprise Grid oferece às equipes experiências personalizadas que mantêm sua identidade e cultura em vários espaços de trabalho.

Aumento de vendas de anúncios e gerenciamento de campanhas com automação

Melhores taxas de veiculação de anúncios são uma vantagem para todos 

Música: “All I Do Is Win” de DJ Khaled

A automação simplificada para as campanhas do Spotify Advertising aumentou as taxas de veiculação e melhorou a pontualidade dos lançamentos. Veja como isso foi feito.

Antes de usar o Slack, os gerentes de campanha tinham muito trabalho para monitorar cada item de linha depois que as campanhas já estavam em curso. Para aumentar a eficiência, o Spotify usou a API do Slack para criar o Pacing Bot, que envia alertas dos servidores de anúncios (GAM e Megaphone) diretamente para os canais relevantes no Slack. Isso aumenta a visibilidade, mas elimina a necessidade de os gerentes monitorarem tudo manualmente, o que permite que as equipes superem as expectativas dos clientes. Os alertas de monitoramento de campanha também ajudam a equipe de gerenciamento de campanha do Spotify a saber tudo sobre os próximos lançamentos e as linhas em risco, o que reduz significativamente o número de lançamentos de campanha atrasados e maximiza a veiculação.

“Para as campanhas com baixo desempenho ou baixo ritmo, conseguimos otimizar e garantir que elas sejam totalmente veiculadas”, afirma Satzberg. “Isso significa menos veiculações abaixo do esperado para o nosso negócio e os nossos parceiros, mais receita para o Spotify e melhores resultados para os nossos clientes.” 

Desde a integração do Slack ao negócio de publicidade, segundo Satzberg, o Spotify teve um aumento de 40% na eficiência e na produtividade de suas equipes. E os clientes estão muito mais felizes, porque veem os melhores resultados possíveis para suas campanhas, sem desperdiçar nenhum orçamento.

Com a flexibilidade vem o progresso   

Música: “Takin’ Care of Business” de Bachman-Turner Overdrive

Com a automação dos ciclos de vida da campanha no Slack, o Spotify Advertising aumentou as taxas de veiculação de campanha, melhorou a pontualidade dos lançamentos, permitiu a visibilidade entre equipes e promoveu a comunicação baseada em canais. Os anunciantes podem alcançar os públicos mais relevantes e criar conexões autênticas e duradouras com milhões de ouvintes do Spotify.

“O futuro dos negócios de publicidade do Spotify é inacreditavelmente brilhante. No último um ano e meio, atingimos mais de um bilhão de euros pela primeira vez. Conseguimos um aumento de 40% na produtividade com integrações como Salesforce e Slack.”

Daniel WalshChefe global de estratégia e operações de negócios, Spotify Advertising

Internamente, o Slack ajudou o Spotify Advertising a atingir seu objetivo de reunir equipes que trabalham em diferentes partes do ciclo de vida da campanha. A flexibilidade da plataforma e as integrações com o Salesforce e plug-ins de terceiros permitiram que a empresa otimizasse seus processos com tranquilidade. As equipes podem trabalhar de forma eficaz com a ajuda de fluxos de trabalho e painéis em tempo real, e a comunicação é sempre mantida porque as equipes podem concluir tarefas em um só lugar com total transparência. 

 

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