Cómo Spotify impulsó las ventas de publicidad y optimizó las operaciones

Las listas de reproducción de Spotify son tan personales como las huellas dactilares. Foo Fighters para una persona equivale a Cardi B para otra. Sin embargo, la lista de reproducción de Stephen Satzberg es diferente de cualquier otra porque, como director de estrategia comercial y operaciones en Spotify, escucha la magia entre las canciones.

“Vendemos los anuncios que se publican en Spotify entre nuestra música y nuestros podcasts”, dice Satzberg. “Así que es genial cuando estoy escuchando Spotify y escucho un anuncio, porque sé que es el producto del trabajo que hacemos aquí juntos”.

Para aprovechar al máximo los momentos entre la música, Spotify Advertising integró Slack y Salesforce Sales Cloud, lo que permitió a los equipos de ventas de publicidad resolver los desafíos de comunicación, cerrar negociaciones más rápido y optimizar cada etapa del proceso de venta de publicidad. El uso de Slack por parte del equipo de Spotify Advertising transformó la forma en que se realiza el trabajo al tiempo que aumenta la productividad, lo que les valió el Premio a la excelencia en las ventas de Slack.

Veamos cómo Spotify Advertising logró esto mientras reproducimos algunas canciones.

Simplificar las operaciones para mejorar la productividad y la eficiencia de los equipos

Optimizar la comunicación para un servicio de streaming

Reproduce: “Communication Breakdown” de Roy Orbison

Spotify, el servicio para explorar música, listas de reproducción y podcasts, ha estado a la vanguardia de la transmisión desde su creación en 2006. Sin embargo, hasta hace poco tiempo, sus procesos internos de ventas eran manuales e ineficientes. El esfuerzo requerido para realizar las tareas administrativas hizo que los equipos se centraran más en los informes que en el cliente, lo que generaba frustraciones. Alexis Lopez, quien dirige el equipo de automatización comercial en Spotify Advertising, dice que la comunicación fue uno de los mayores desafíos.

“Es un gran equipo y estamos presentes en todo el mundo”, dice ella. “También usábamos un montón de herramientas diferentes”.

La unidad comercial de Spotify, compuesta por equipos de ventas, administración de campañas y administración de cuentas, necesitaba mantenerse alineada para optimizar el éxito. Sin embargo, los debates y las estrategias en torno a las campañas y oportunidades a menudo se aislaron y desarticularon en correos electrónicos, Gchat y Salesforce. A veces, los hilos de correo electrónico excluían accidentalmente a los colaboradores esenciales, y las conversaciones secundarias de correo electrónico enturbiaban el rastro del “papel” digital.

Presentar los flujos de trabajo de automatización de Salesforce a Slack para el equipo de ventas de publicidad

Reproduce: “Work” de Rihanna

Una de las formas en que Spotify Advertising resolvió estos obstáculos de comunicación fue aprovechar Slack y la integración de Salesforce Sales Cloud para crear flujos de trabajo. Por ejemplo, un valioso ahorro de tiempo para el equipo de ventas de publicidad es un flujo de trabajo que configura un canal único para cada campaña que ejecutan. Ahora, cuando una oportunidad en Sales Cloud pasa a una etapa de cierre del 25 %, se crea automáticamente un canal de Slack y todos los integrantes de ese equipo se agregan instantáneamente para brindar colaboración y transparencia.

Lopez admite que al principio algunos equipos estaban nerviosos por tener que manejar tantos canales diferentes. Pero, dice, que al cabo de un par de semanas, estaban entusiasmados con el nuevo proceso. Les encantó la facilidad con la que podían encontrar la información que necesitaban o plantear una pregunta en el canal sin saber a quién se le debía preguntar; todo el mundo ya estaba allí.

Hoy, Spotify Advertising implementa más de 20 flujos de trabajo para agilizar cada etapa del proceso, desde el primer lanzamiento hasta la finalización de la campaña. Como resultado, el equipo redujo las reuniones y los correos electrónicos, incrementó los ingresos por venta publicitaria y aumentó la tasa de publicación de campañas del 97 % al 99 % para tener su mejor año hasta la fecha. Además, gracias a las comunicaciones centralizadas y al intercambio mejorado de conocimientos, el equipo está más conectado y capacitado que nunca.

“La automatización realmente ha mejorado el rendimiento y la productividad de nuestro equipo, las personas ahorran incontables horas al dejar de realizar tareas manuales que no agregaban valor a su trabajo. Ahora pueden centrarse en la innovación y en nuestros clientes”. Alexis Lopez Gerente, tecnología y automatización de operaciones comerciales, Spotify Advertising

Reducir las herramientas en toda la empresa con Slack Connect y Enterprise Grid

Reproduce: “Connection” de OneRepublic

Los flujos de trabajo automatizados, la visibilidad entre equipos y la comunicación basada en canales han potenciado las ventas de publicidad y han reducido las herramientas y los pasos necesarios para trabajar en negociaciones y campañas.

Herramientas como Slack Connect, diseñada para reemplazar el correo electrónico, llevan la eficiencia al siguiente nivel. Slack Connect hace que el trabajo que ocurre fuera de las organizaciones sea más rápido, más productivo y más seguro al trasladar las conversaciones de hilos de correo electrónico difíciles de manejar y aislados a un único espacio digital al que todos los compañeros de equipo y socios pueden acceder fácilmente.

Adoptar Slack Connect ahorra a los administradores tiempo y costos generales importantes. Emplea todas las funciones de seguridad de nivel empresarial y los estándares de cumplimiento de Slack, lo que mantiene la comunicación y los datos seguros entre asociaciones externas.

Enterprise Grid de Slack agrupa las prioridades de la empresa, como la privacidad y la seguridad de los datos. Ofrece la cantidad justa de controles administrativos para que los equipos puedan trabajar de forma autónoma, con pautas, pero con la menor cantidad de reglas estrictas posible.

Con una red de seguridad global en torno a políticas corporativas más grandes, Enterprise Grid brinda a los equipos experiencias personalizadas que mantienen su identidad y cultura dentro de múltiples espacios de trabajo.

Agilizar las ventas de publicidad y la administración de campañas con automatización

Las tasas mejoradas de publicación de anuncios son beneficiosas para todos

Reproduce: “All I Do Is Win” de DJ Khaled

La automatización simplificada de las campañas de Spotify Advertising ha aumentado las tasas de publicación de las campañas y ha mejorado la puntualidad de los lanzamientos. Así es como lo hizo el equipo.

Antes de Slack, los administradores de campañas necesitaban trabajar mucho para realizar un seguimiento de cada elemento de línea una vez que las campañas estaban en marcha. Para aumentar la eficiencia, Spotify aprovechó la API de Slack para crear un Pacing Bot que envía alertas desde los servidores de anuncios (GAM y Megaphone) directamente a los canales relevantes de Slack. Esto aumenta la visibilidad, pero elimina la necesidad de que los administradores controlen todo manualmente, lo que permite a los equipos superar las expectativas de los clientes. Las alertas de monitoreo de campañas también ayudan al equipo de administración de campañas de Spotify a mantenerse al tanto de los próximos lanzamientos y líneas en riesgo, lo que reduce significativamente la cantidad de lanzamientos tardíos de campañas y maximiza la publicación.

“En el caso de las campañas que tuvieron un rendimiento inferior o un ritmo inferior, podemos optimizarlas y asegurarnos de que se publiquen por completo”, dice Satzberg. “Por lo tanto, menos publicaciones por debajo de lo esperado para nuestro negocio, menos publicaciones por debajo de lo esperado para nuestros socios, más ingresos para Spotify y mejores resultados para nuestros clientes”.

Desde que integró Slack para su negocio publicitario, Satzberg afirma que Spotify ha visto un aumento del 40 % en la eficiencia y productividad de sus equipos. Y los clientes están mucho más contentos porque ven los mejores resultados posibles de su campaña, sabiendo que no dejaron ningún presupuesto sin aprovechar.

Con la flexibilidad llega el progreso.

Reproduce: “Takin’ Care of Business” de Bachman-Turner Overdrive

Al automatizar los ciclos de vida de las campañas en Slack, Spotify Advertising ha aumentado las tasas de publicación de las campañas, ha mejorado la puntualidad de los lanzamientos, ha permitido la visibilidad entre equipos y ha defendido la comunicación basada en canales. Los anunciantes pueden llegar a los públicos más relevantes y crear conexiones auténticas y duraderas con millones de oyentes.

“El futuro del negocio publicitario de Spotify es increíblemente brillante, durante el último año y medio, en nuestro primer año superamos los mil millones de euros. Impulsamos un aumento del 40 % en la productividad con integraciones como Salesforce y Slack”. Daniel Walsh Director global de estrategia comercial y operaciones, Spotify Advertising

A nivel interno, Slack ayudó a Spotify Advertising a lograr su objetivo de reunir equipos que trabajan en diferentes partes del ciclo de vida de la campaña. La flexibilidad de la plataforma y las estrechas integraciones con Salesforce y complementos de terceros han permitido a la empresa optimizar sus procesos actuales sin problemas. Los equipos pueden trabajar de forma eficiente con la ayuda de paneles y flujos de trabajo en tiempo real, y la comunicación siempre se mantiene porque los equipos pueden realizar sus tareas en un solo lugar con total transparencia.