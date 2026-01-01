Spotify가 광고 매출을 늘리고 운영을 간소화한 방법

Spotify의 플레이리스트는 사람의 지문만큼이나 고유합니다. BTS가 전부인 사람이 있다면, 블랙핑크를 최고로 생각하는 사람도 있습니다. 하지만 Stephen Satzberg의 플레이리스트는 그 누구와도 다른데, Spotify의 비즈니스 전략 및 운영 디렉터로서 노래들 사이의 마법에 귀를 기울이기 때문입니다.

“Spotify에서는 노래와 팟캐스트 사이에 운영되는 광고를 판매하고 있습니다.”라고 Satzberg가 말합니다. “그렇기 때문에 Spotify를 듣다가 광고가 흘러나오면 저희가 노력해서 일궈낸 성과물을 마주하고 있다는 사실에 뿌듯할 수밖에 없죠.”

음악 사이의 찰나를 가장 효과적으로 이용하기 위해 Spotify Advertising은 Slack과 Salesforce Sales Cloud를 통합하여 광고 판매 팀이 커뮤니케이션 문제를 해결하고 광고를 더 빠르게 수주하며 광고 판매 과정 전반을 간소화하는데 심혈을 기울였습니다. Spotify Advertising 팀은 Slack을 사용하여 생산성을 높이며 업무를 처리하는 방식을 혁신함으로써 Slack의 세일즈 엑설런스 어워드를 수상했습니다.

어울리는 음악을 재생하면서 Spotify Advertising이 어떻게 이를 달성했는지 살펴보겠습니다.

운영 간소화를 통한 팀 생산성 및 효율성 향상

스트리밍 서비스를 위한 커뮤니케이션 간소화

음악 재생: Roy Orbison의 ‘Communication Breakdown(커뮤니케이션 장벽)’

Spotify는 음악, 플레이리스트, 팟캐스트를 검색하고 감상하기 위해 사람들이 가장 많이 찾는 서비스로 2006년 창립 이후 지속적으로 최첨단 스트리밍 서비스를 제공해 왔습니다. 하지만 최근까지 내부 판매 프로세스는 상당히 수동적이고 비효율적이었습니다. 행정 업무를 처리하느라 팀은 고객 중심이 아닌, 보고 중심 업무에 집중할 수 밖에 없었고, 이는 팀의 불만으로 이어졌습니다. Spotify Advertising에서 비즈니스 자동화 팀을 이끌고 있는Alexis Lopez는커뮤니케이션이 가장 큰 과제 중 하나였다고 말합니다.

”저희 조직은 거대한 글로벌 팀입니다.”라며 그녀는, “더군다나 조직 안에서 서로 다른 도구들을 사용하고 있었죠.”라고 덧붙입니다.

Spotify의 사업 부문은 판매, 캠페인 관리, 계정 관리 팀으로 구성되어 있으며 성공적인 팀워크를 위해서는 항상 소통이 조율되어야 합니다. 그러나 캠페인이나 영업 기회와 관련된 논의와 전략은 이메일, Gchat, Salesforce라는 다양한 창구로 분산되어 소통이 고립되고 단절되었습니다. 이메일 스레드에서 실수로 핵심 참여자가 제외되기도 하고 부수적인 이메일 대화로 인해 디지털 ‘페이퍼' 흐름이 뒤죽박죽되기도 했습니다.

Salesforce와 Slack을 연계한 자동화 워크플로를 광고 판매 팀에 도입

음악 재생: Rihanna의 ‘Work(일)’

Spotify Advertising에서 이런 커뮤니케이션 장벽을 해결하기 위해 사용한 방법은 Slack과 Salesforce Sales Cloud 통합을 활용하여 워크플로를 구축하는 것이었습니다. 예를 들어 광고 판매 팀은 실행해야 할 각 캠페인에 대한 고유 채널을 생성하는 워크플로를 이용하여 시간을 절약할 수 있게 되었습니다. Sales Cloud 내 영업 기회 건이 계약 성사율 25% 단계에 이르게 되면 자동으로 Slack 채널이 만들어집니다. 그리고 해당 팀원 모두가 협업과 투명성을 위해 이 채널에 즉시 추가됩니다.

Lopez는 처음엔 너무 많은 채널을 관리하는 일에 긴장한 팀도 있었다고 말합니다. 하지만 몇 주 만에 팀원 모두 새로운 프로세스에 극찬을 아끼지 않게 되었다고 그녀는 말합니다. 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있고, 누구에게 질문해야 할지 몰라도 채널에 이미 있는 모든 사람에게 질문할 수 있다는 점을 모두가 마음에 들어했다고 합니다.

현재 Spotify Advertising에서는 20개 이상의 워크플로를 배포하여 첫 기획 발표부터 캠페인 종료까지 각 프로세스 단계를 간소화하고 있습니다. 결과적으로 회의와 이메일 사용량을 줄이면서 광고 판매 매출을 증대시키고 캠페인 도달률을 97%에서 99%까지 끌어올려 전례 없이 가장 성공적인 해를 보내고 있습니다. 이에 그치지 않고 중앙화된 커뮤니케이션 덕분에 지식 공유가 개선되고 팀은 더 원활하게 소통하고 더 큰 업무 역량을 갖추게 되었습니다.

“자동화를 통해 팀의 성과와 생산성이 크게 향상되었으며, 업무 가치를 높이지 않는 수동 작업을 더이상 하지 않음으로써 수많은 시간을 절약합니다. 이제는 혁신과 고객에 집중할 수 있게 된 거죠.” Spotify Advertising 관리자, 비즈니스 운영 기술 및 자동화 팀 Alexis Lopez

Slack Connect와 Enterprise Grid로 회사 내에서 사용하는 도구 감소

음악 재생: OneRepublic의 ‘Connection(연계)’

자동화된 워크플로, 팀 간 가시성, 채널 기반 커뮤니케이션은 광고 매출에 힘을 실어주었고 계약과 캠페인 수행에 필요한 도구와 단계들을 현격히 줄였습니다.

이메일을 대체하도록 고안된 Slack Connect와 같은 도구는 효율성을 한 차원 높여 줍니다. Slack Connect는 대화를, 통제하기 어렵고 단절된 이메일 스레드에서 필요한 모든 팀원과 파트너가 쉽게 액세스할 수 있는 단일 디지털 공간으로 옮겨 조직 외부에서 이뤄지는 작업을 더 빠르고 생산적이며 안전하게 처리할 수 있도록 지원합니다.

Slack Connect를 도입하여 관리자의 많은 간접 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. Slack의 모든 엔터프라이즈급 보안 기능과 규정 준수 기준이 적용되기 때문에 커뮤니케이션과 데이터를 외부 파트너와도 안전하게 사용할 수 있습니다.

Slack의 Enterprise Grid는 데이터 개인정보 보호와 보안처럼 회사에 중요한 부분들과 함께 제공됩니다. 적합한 수준의 관리 제어 기능을 제공하여 팀이 자율적으로 작업할 수 있도록 가이드라인을 제공하되 엄격한 규칙은 최대한 줄였습니다.

Enterprise Grid는 대규모 기업 정책에 대한 하나의 글로벌 보안망을 제공하므로 여러 워크스페이스에서 각 팀의 정체성과 문화를 유지할 수 있도록 맞춤형 경험을 제공합니다.

자동화로 광고 판매를 촉진하고 캠페인 관리

광고 게재율을 높여 서로 윈윈

음악 재생: DJ Khaled의 ‘All I do Is Win(내게는 오직 승리뿐)’

Spotify Advertising에서 캠페인 자동화를 간소화하여 캠페인 도달률을 높이고 캠페인 출시 시간을 더 잘 준수할 수 있게 되었습니다. 그 비결을 알아볼까요?

Slack 이전에는 캠페인 관리자가 진행 중인 캠페인의 모든 항목을 추적하느라 많은 시간이 소요되었습니다. 효율성을 높이기 위해 Spotify는 Slack의 API를 활용하여 페이싱 봇(Pacing Bot)을 구축했고, 이 봇을 통해 GAM이나 Megaphone과 같은 광고 서버에서 관련 Slack 채널로 직접 알림을 전송하도록 했습니다. 이렇게 하면 가시성이 향상되면서도, 관리자가 모든 것을 수동으로 모니터링할 필요가 없어지므로 팀은 고객의 기대치를 초과 달성할 수 있습니다. 또 캠페인 모니터링 알림은 Spotify의 캠페인 관리 팀이 예정된 출시와 위험한 라인을 파악하여 캠페인 출시의 지연 횟수를 크게 줄이면서 도달률을 극대화하도록 지원합니다.

“실적이 저조하거나 속도가 느린 캠페인의 경우 해당 캠페인이 제대로 수행되도록 만들고 또 최적화할 수 있죠.“라고 Satzberg는 말합니다. “그렇기 때문에 저희 기업은 물론 파트너에 대해서도 기대 이하의 캠페인 수행은 줄어들고 Spotify의 매출은 증대되고 고객에게는 더 나은 결과를 제공할 수 있습니다.”

Satzberg에 의하면 Slack을 광고 비즈니스에 통합시킨 후 Spotify는 팀의 효율성과 생산성이 40% 증가했다고 합니다. 또한 고객들은 예산 낭비 없이 최상의 캠페인 결과를 얻을 수 있어 훨씬 더 만족하고 있습니다.

유연성을 통한 발전

음악 재생: Bachman-Turner Overdrive의 ‘Takin’ Care of Business(비즈니스 관리)’

Slack에서 캠페인 수명 주기를 자동화함으로써 Spotify Advertising은 캠페인 도달률을 높이고, 캠페인 출시 시간을 더 잘 엄수하며, 팀 간 가시성을 확보하고, 채널 기반 커뮤니케이션을 촉진했습니다. 광고주는 가장 관련성 있는 고객에게 도달하고 수백만 명의 Spotify 청취자와 진정성 있고 오래 지속되는 관계를 구축할 수 있게 되었습니다.

“지난 1년 반 동안 10억 유로를 넘어선 원년을 만든 Spotify 광고 비즈니스의 미래는 매우 밝습니다. Salesforce 및 Slack과 같은 통합을 통해 생산성이 40% 증대됐습니다.” Spotify Advertising 비즈니스 전략 및 운영 팀 글로벌 수석 책임자 Daniel Walsh

Slack은 Spotify Advertising이 내부적으로 캠페인 수명 주기의 각기 다른 단계에서 작업하는 팀들을 하나로 모으는 목표를 이루도록 도왔습니다. 플랫폼의 유연성, Salesforce와 타사 플러그인과의 긴밀한 통합을 통해 기존 프로세스를 원활하게 최적화할 수 있었습니다. 팀은 실시간 워크플로와 대시보드를 통해 더 효율적으로 업무를 수행할 수 있으며 팀이 한 곳에서 완전히 투명하게 업무를 완료할 수 있기 때문에 커뮤니케이션이 늘 원활하게 유지됩니다.