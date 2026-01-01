모든 정보를 검색하고, 무엇이든 찾아보세요.
모든 대화, 데이터, 타사 앱을 단 한 곳의 AI 기반 검색창에서 검색할 수 있는 엔터프라이즈 검색을 만나보세요.
Slack 및 연결된 모든 앱을 검색해 보세요
엔터프라이즈 검색에는 귀사가 사용하는 타사 앱도 포함됩니다. 업무 맥락을 전환할 필요가 없죠.
하나의 검색으로 모든 것을 탐색
엔터프라이즈 검색 기능을 갖춘 Slack은 회사의 집단 지식을 활용하기 위한 관문입니다. 모든 대화, 비즈니스 도구, 데이터를 Slack의 단일 검색창에서 검색하세요.
말하는 것처럼 입력하여 검색
더 이상 여러 소스의 데이터를 취합하지 않아도 됩니다. 질문만 하면 엔터프라이즈 검색을 통해 모든 비즈니스 앱에서 필요한 답변을 찾아 Slack으로 바로 가져옵니다.
어떤 질문에도 지능형 답변을 척척
의미론적 이해를 통해 검색이 더욱 스마트해집니다. AI 기반 검색은 적절한 단어를 사용하지 않더라도 사용자가 무엇을 원하는지 파악하여 항상 지능형 답변을 제공합니다.
내게 꼭 맞춘, 액세스 권한에 기반한 결과 제공
Slack 검색은 엄격한 보호 장치를 적용하며 고객 데이터는 Slack의 신뢰 경계 외부로 유출되지 않습니다. AI는 보안을 유지한 상태에서 사용자의 작업, 목표, 프로젝트를 더욱 잘 파악하여, 개인에 맞춤화된 결과를 제공합니다.
“저희는 다양한 시스템에 있는 모든 데이터 소스를 확인할 수 있는 하나의 정보창이 필요합니다. Slack의 엔터프라이즈 검색이 바로 이 기능을 제공하죠. AI의 도움으로 저희에게 가장 적합한 정보를 즉시 제공받을 수 있습니다.”
“이제 엔터프라이즈 검색은 제가 기업에 대해 배울 수 있는 장소입니다. 대화하듯이 질문하면 Slack은 제가 가진 질문에 대해 신뢰할 수 있는 답변을 제공할 뿐만 아니라 유용한 맥락을 생성해 줍니다.”
에이전트에게 원하는 정보 요청
에이전트는 모든 기술 스택의 데이터를 갖춰 더 풍부한 맥락과 더 스마트한 인사이트를 활용하여 업무를 거시적으로 이해하고, 보다 효과적으로 지원할 수 있습니다.자세히 알아보기
자주 묻는 질문
엔터프라이즈 검색을 사용하면 여러 애플리케이션을 자세히 찾아보거나 직장 동료에게 묻지 않고도 필요한 정보를 찾을 수 있습니다. 엔터프라이즈 검색에 대한 Slack의 접근 방식에 대해 자세히 알아보세요.
통합 검색은 엔터프라이즈 검색과 같은 개념입니다. 구체적으로 얘기하자면, 통합 검색은 Slack에서 엔터프라이즈 검색을 가능케 하는 데 사용되는 실시간 방식을 가리키죠. ‘통합’은 ‘하나로 연합한다’는 의미로, 엔터프라이즈 검색 도구의 작동 방식을 설명해 주는 말입니다.
엔터프라이즈 검색은 어떤 비즈니스 분야, 산업 또는 직책에 있든 정보를 잘 찾도록 도와줍니다. 예를 들어, Slack을 사용하는 영업 팀은 단 한 곳의 검색창을 통해 Slack 내 대화는 물론 Salesforce의 고객 데이터와 Google Drive 같은 콘텐츠 저장소까지 함께 검색할 수 있습니다.
검색 증강 생성(RAG)은 회사의 자체 데이터를 기반으로 학습하여 검색마다 관련도 높은 맞춤형 결과를 제공합니다. Slack 검색창에 자연스러운 언어로 질문을 입력하기만 하면, 사용자의 해당 데이터에 대한 액세스 권한을 고려하여 가장 관련도 높은 결과를 기반으로 한 대화형 요약을 얻을 수 있습니다.
예. Slack의 엔터프라이즈 검색은 실시간으로 정보를 가져오는 통합 방식을 사용합니다. 사용자가 질문을 할 때마다 해당 시점의 액세스 권한과 사용 권한을 기준으로 결과가 제공되므로 해당 데이터에 대한 액세스 권한이 변경되는 경우에도 정보를 안전하게 보호할 수 있습니다.
Enterprise+ 플랜을 이용하는 고객은 관리자 및 사용자 수준에서 커넥터를 활성화하여 엔터프라이즈 검색을 사용할 수 있습니다. 시작하려면 영업 팀에 문의해 주세요.