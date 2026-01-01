엔터프라이즈 검색: 새로운 차원으로 지식을 만나는 때
엔터프라이즈 검색을 통해 팀이 정보를 더 빠르게 찾고, 정보 단절을 없애며, AI 기반 도구를 업무 흐름에 활용하여 생산성을 높이는 방법을 알아보세요.
Slack에서 일하는 방식을 혁신할 20가지 엔터프라이즈 검색 프롬프트
엔터프라이즈 검색을 사용하면 정보를 찾는 시간을 단축하고 정보에 입각해 실행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
조건부 로직을 사용해 Slack 워크플로에 분기를 생성하세요
특정 조건에 맞게 조정되는 노코드 동적 워크플로를 사용해 Slack에서 복잡한 작업을 자동화하세요.
최근
자주 묻는 질문: Slack의 Marketplace 검토 프로세스
이 가이드는 Slack Marketplace에 등록된 앱을 검토하는 프로세스에 관한 인사이트를 제공합니다.
글로벌 데이터 저장 위치 확대: 스위스, 아랍 에미리트, 브라질에서 사용 가능
이제 Slack 고객은 데이터 저장 위치 및 규정 준수 요건을 충족하기 위해 더 많은 지역 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
사용 중인 AI에 사각지대가 있나요? 단절된 비즈니스 도구들에 잠재된 위험
도구들이 연결되어 있지 않으면 AI는 제대로 작동할 수 없습니다. 파편화된 업무 흐름은 시간, 인사이트, 기회를 잃게 만듭니다.
분리 판매되는 Microsoft Teams: 업무 방식을 새롭게 구상할 기회
Slack은 개방적이고 연결성이 뛰어나며, 실제 팀의 협업 방식에 맞게 설계된 새로운 업무 방식을 Microsoft 365를 통해 제공합니다.
AI와 사람이 협업하는 미래, Slack Tour Seoul 2025
Slack은 Agentic OS가 되어 조직의 모든 업무 흐름을 관리하고 AI에이전트와 사람이 협력하며 일하는 중심 환경이 되었습니다. 커뮤니케이션 툴을 너머 사람, 앱, 데이터, 그리고 에이전트를 모두 연결하여 업무를 수행하는 통합 플랫폼으로 진화하고 있습니다.
Slack의 AI: 어디서든 바로 더 빠르고 스마트하게 일하기
Slack은 AI와 에이전트, 사람이 함께 모여 성장을 주도하는 곳입니다.
대화하듯 고객 데이터를 관리하도록 새롭게 구성된 Slack의 CRM
Slack에서 신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 데이터를 최대한 활용하여 거래를 성사하고, 사례를 해결하고, Agentforce로 빠르게 성장할 수 있도록 지원하세요.
대화의 힘 활용하기: Slack의 새로운 플랫폼이 에이전트 시대를 가속화하는 방식
최근 플랫폼 업데이트를 통해 팀의 상황을 이해하고 업무를 더욱 신속히 처리하는 AI 에이전트와 쉽게 협업할 수 있습니다.