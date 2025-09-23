Slack에서 상시 대기 중인 에이전트, 채널 전문가를 만나보세요

핵심 요점: Slack 내 Agentforce를 이용하는 고객에게 제공되는 채널 전문가 는 모든 Slack 채널에 사전 구축되어 상시 대기하는 에이전트로, 사용 첫날부터 상황에 맞는 답변을 즉시 제공합니다.

Slack은 AI 에이전트가 팀과 함께 일하는 곳 이며, 채널 전문가와 함께 시작됩니다.

우선순위를 정하느라 씨름하고 똑같은 질문에 반복적으로 답변하며 일을 계속 진행하려고 노력해 본 경험은 누구나 있을 것입니다. 그런데 바쁠수록 질문은 더 많이 쌓이고, 적임자가 온라인으로 응답할 때까지 업무가 지연되는 일은 더 늘어납니다. 새로운 채널 전문가를 사용하면 더 이상 이런 문제는 발생하지 않습니다.

Slack 채널의 전담 AI 에이전트

채널 전문가는 Agentforce에 기반한 Slack 최초의 사전 구축형 AI 에이전트입니다. 모든 Slack 채널에 상시 대기 중인 팀원이 있어 자주 묻는 질문에 답변하고, 관련 정보를 표시하며, 필요할 때 사람 담당자에게 보고할 수 있습니다.

채널 전문가는 이미 협업이 이뤄지고 있는 바로 그곳, Slack에서 작동합니다. Agentforce 사용자는 사전 구축된 기본 Slack 통합 기능을 통해 에이전트 AI를 배포하는 가장 쉽고 빠른 경로를 제공하여, 추가 비용이나 기술적 장애물이 발생하지 않습니다.

채널 전문가는 직원들이 근무하는 공간에서 직접 이들과 소통함으로써 팀은 업무를 계속 진행하고, 주제별 전문가들이 반복적인 요청을 처리하지 않아도 되며, 조직적 지식을 확대합니다.

채널 전문가에게 메시지를 보내는 Slack 사용자

Slack이 에이전트를 사용하기 위한 최적의 플랫폼인 이유

AI 에이전트의 힘은 주어진 정보에 따라 달라집니다. 풍부한 대화 데이터와 CRM 및 통합 앱의 최신 정보를 갖춘 Slack이야말로 AI 에이전트가 작동하기에 이상적인 플랫폼입니다.

Slack은 Slack 대화의 맥락과 연동 앱, 도구, CRM의 데이터를 결합하여 다른 플랫폼에서는 제공할 수 없는 기능, 즉 바로 현재 상황에 대한 전체적인 정보를 에이전트에게 제공합니다. 에이전트는 이러한 정보를 활용하여 일반적인 답변만 제공하는 것이 아니라 업무 흐름 가운데 정확하고 시기적절한 맞춤형 지원을 제공할 수 있습니다.

Slack 채널은 업무 커뮤니케이션에 질서와 명확성을 부여하는 전용 공간입니다. 채널 전문가는 채널의 기록과 정보 및 연결된 파일의 지정된 정보를 이용해 관련성 있게 응답하고, 반복적인 요청을 막아주며, 다음 업무 단계를 선제적으로 제안합니다. 모든 채널은 사람과 에이전트가 함께 모여 협업하고 정보를 공유하며 업무를 조율, 실행하고 추진하는 장소가 됨으로써 새로운 차원의 에이전트를 통한 생산성을 실현할 수 있습니다.

채널 전문가의 작동 방식

채널 전문가는 즉시 사용 가능하며 몇 초 만에 배포할 수 있습니다. 모든 채널 관리자가 클릭 몇 번으로 추가하고 구성할 수 있어, 팀이 에이전트와 즉시 상호 작용을 시작할 수 있습니다. 채널 관리자는 IT 부서의 도움 없이도 에이전트를 채널 대화와 PDF, 캔버스, 리스트, 텍스트 파일(곧 Google Drive 지원 예정)에 연결할 수 있습니다.

채널 전문가를 배포하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

대화에서 답변 찾기: 채널 기록 및 연결된 데이터 원본을 검색해서 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아줍니다.

채널 기록 및 연결된 데이터 원본을 검색해서 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아줍니다. 필요한 경우 사람 담당자에게 보고하기 : 답변을 찾을 수 없는 경우 채널 전문가가 적임자 또는 적절한 채널로 질문을 라우팅하여 답변이 누락되지 않도록 합니다.

: 답변을 찾을 수 없는 경우 채널 전문가가 적임자 또는 적절한 채널로 질문을 라우팅하여 답변이 누락되지 않도록 합니다. 최신 정보를 지속적으로 확보하기: 채널 전문가는 대화가 진전됨에 따라 학습하고 개선하여 정확한 최신 답변을 계속 제공합니다.

이와 같이 설정이 간편하기 때문에 채널 전문가는 다른 복잡한 작업을 진행하지 않고 AI 팀원을 추가하려는 팀에 안성맞춤입니다.

실제 성공 사례

Salesforce에서는 채널 전문가로 인해 팀이 답을 얻고, 지식을 공유하며, 프로젝트를 계속 진행하는 방식이 어떻게 변화하고 있는지 목도하고 있습니다. 모든 채널에서 상시 대기 중인 에이전트를 활용하면 팀의 업무 속도를 늦추던 질문이 즉시 해결되어 전문가가 여유 시간을 확보하고 병목 현상을 줄이며 업무 흐름을 유지할 수 있습니다.

Salesforce의 각 팀이 채널 전문가를 이용해 업무를 더 빠르게 추진하는 방법은 다음과 같습니다.

IT 지원 센터 채널 은 비밀번호 재설정 또는 VPN 지원 같은 일상적인 문의 사항을 자동으로 처리하여 새로운 티켓 발생량을 크게 줄여줍니다.

은 비밀번호 재설정 또는 VPN 지원 같은 일상적인 문의 사항을 자동으로 처리하여 새로운 티켓 발생량을 크게 줄여줍니다. HR 정책 채널 은 이제 24시간 연중무휴 셀프 서비스 허브 역할을 해 직원들이 비용 환급이나 휴가 등의 정책에 즉시 액세스할 수 있어, 담당자의 답변을 기다릴 필요가 없습니다.

은 이제 24시간 연중무휴 셀프 서비스 허브 역할을 해 직원들이 비용 환급이나 휴가 등의 정책에 즉시 액세스할 수 있어, 담당자의 답변을 기다릴 필요가 없습니다. 영업 팀 채널 은 상시 지원 기능을 통해 최신 가격표, 제품 덱, 경쟁사 정보에 몇 초 만에 쉽게 액세스하여 수 시간 걸리던 응답 시간을 몇 분으로 단축할 수 있습니다.

은 상시 지원 기능을 통해 최신 가격표, 제품 덱, 경쟁사 정보에 몇 초 만에 쉽게 액세스하여 수 시간 걸리던 응답 시간을 몇 분으로 단축할 수 있습니다. 온보딩 채널 은 신입 사원에게 24시간 지원 서비스를 제공하고 자주 묻는 질문에 즉각적인 답변을 제공하여 더 빨리 적응하고 업무에 신속히 일조할 수 있게 도와줍니다.

은 신입 사원에게 24시간 지원 서비스를 제공하고 자주 묻는 질문에 즉각적인 답변을 제공하여 더 빨리 적응하고 업무에 신속히 일조할 수 있게 도와줍니다. 프로젝트 채널 은 상태 업데이트 정보와 리소스, 다음 업무 단계를 즉시 표시하여 모든 직원이 같은 정보를 이해하고 추진력을 높일 수 있게 해줍니다.

은 상태 업데이트 정보와 리소스, 다음 업무 단계를 즉시 표시하여 모든 직원이 같은 정보를 이해하고 추진력을 높일 수 있게 해줍니다. 고객 성공 채널은 내부 협업 속도를 높여 팀이 일반적인 문제의 솔루션을 제시하고 고객 서비스를 더욱 빠르게 제공할 수 있도록 도와줍니다.

지금 바로 채널 전문가 사용하기

채널 전문가는 단순히 새롭고 멋진 기능이 아닙니다. 팀원들이 AI 에이전트와 협업할 수 있도록 팀에 이를 가장 빨리 도입할 수 있는 방법입니다. 모든 채널에 상시 대기 중인 디지털 팀원을 제공하여 사람과 AI가 자연스럽게 협력하는 미래를 향해 나아갈 수 있습니다.

채널 전문가는 Slack 내 Agentforce를 이용하는 고객에게 제공되며, 몇 번 클릭만 하면 모든 채널에 추가할 수 있습니다. 지금 바로 채널 에이전트 가이드를 이용해 바쁜 팀원들에게 즉각적인 지원을 제공하세요.