Lerne den Channel-Experten kennen: Deinen stets verfügbaren-Agenten in Slack

Wichtigste Erkenntnisse: Der Channel-Experte , der für Agentforce in Slack-Kund:innen verfügbar ist, ist ein vorgefertigter, immer aktiver Agent in jedem Slack-Channel, der vom ersten Tag an sofortige, kontextbezogene Antworten liefert.

Slack ist der Ort, an dem KI-Agenten mit Teams zusammenarbeiten , und das beginnt mit dem Channel-Experten.

Wir alle kennen das: Wir müssen Prioritäten jonglieren, immer wieder dieselben Fragen beantworten und versuchen, die Dinge am Laufen zu halten. Aber je mehr wir zu tun haben, desto mehr häufen sich die Fragen und desto mehr stockt die Arbeit, bis die richtige Person online kommt, um zu antworten. Mit dem neuen Channel-Experten ist das kein Problem mehr.

Der spezialisierte KI-Agent deines Slack-Channels

Der Channel-Experte ist Slacks erster vorgefertigter KI-Agent in Agentforce. Er ist in jedem Slack-Channel ein stets verfügbares Teammitglied, das FAQs beantworten, relevante Informationen bereitstellen und bei Bedarf an Personen weiterleiten kann.

Der Channel-Experte arbeitet genau dort, wo die Zusammenarbeit bereits stattfindet – in Slack. Für Agentforce-Benutzer:innen bietet seine vorgefertigte, native Slack-Integration den schnellsten und einfachsten Weg zur Bereitstellung von agentischer KI und eliminiert zusätzliche Kosten oder technische Hürden.

Indem der Channel-Experte Mitarbeitende dort erreicht, wo sie arbeiten, hält er Teams in Bewegung, entlastet Fachleute von wiederkehrenden Anfragen und skaliert institutionelles Wissen.

Slack-Beutzer:in pingt Channel Expert

Warum Slack der beste Ort für Agenten ist

KI-Agenten sind nur so effektiv wie der Kontext, den sie erhalten. Mit der Fülle an Unterhaltungsdaten und aktuellen Informationen aus deinem CRM und integrierten Apps ist Slack die ideale Plattform für sie.

Durch die Kombination des Kontexts von Slack-Unterhaltungen mit den Daten aus deinen vernetzten Apps, Tools und CRM liefert Slack Agenten etwas, was keine andere Plattform bieten kann: ein vollständiges Bild davon, was gerade passiert. Mit diesem Kontext liefern Agenten nicht nur allgemeine Antworten – sie bieten personalisierte, präzise und zeitnahe Unterstützung im Arbeitsfluss.

Slack-Channels sind spezielle Orte, die Ordnung und Klarheit in die Arbeitskommunikation bringen. Der Channel-Experte nutzt den Verlauf und den Kontext eines Channels zusammen mit spezifischen Informationen aus vernetzten Dateien, um relevante Antworten zu geben, wiederkehrende Anfragen abzufangen und proaktiv nächste Schritte vorzuschlagen. Jeder Channel wird zu einem Ort, an dem Personen und Agenten zusammenkommen, um zusammenzuarbeiten, Informationen zu teilen, sich abzustimmen, zu handeln und die Arbeit voranzubringen — und so eine neue Ebene der Agentenproduktivität zu ermöglichen.

So funktioniert der Channel-Experte

Der Channel-Experte ist sofort verfügbar und in Sekunden einsatzbereit. Jede:r Channel-Manager:in kann ihn mit wenigen Klicks hinzufügen und konfigurieren, sodass Teams sofort mit dem Agenten interagieren können. Als Channel-Manager:in kannst du deinen Agenten mit Channel-Unterhaltungen, PDFs, Canvases, Listen und Textdateien vernetzen (Google Drive-Unterstützung kommt bald), ohne die IT-Abteilung kontaktieren zu müssen.

Nach der Bereitstellung kann der Channel-Experte:

Antworten aus deinen Unterhaltungen finden: Er durchsucht deinen Channel-Verlauf und verknüpfte Datenquellen, um häufig gestellte Fragen zu beantworten.

Er durchsucht deinen Channel-Verlauf und verknüpfte Datenquellen, um häufig gestellte Fragen zu beantworten. Bei Bedarf an eine Person eskalieren : Falls er die Antwort nicht finden kann, leitet der Channel-Experte die Frage an die richtige Person oder den richtigen Channel weiter, damit nichts verloren geht.

: Falls er die Antwort nicht finden kann, leitet der Channel-Experte die Frage an die richtige Person oder den richtigen Channel weiter, damit nichts verloren geht. Auf dem neuesten Stand bleiben: Der Channel-Experte lernt und verbessert sich, während sich Unterhaltungen entwickeln, und liefert aktuelle und genaue Antworten.

Durch seine leichte Einrichtung ist der Channel-Experte perfekt für Teams, die KI-Teammitglieder ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand hinzufügen möchten.

Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Hier bei Salesforce erleben wir selbst, wie der Channel-Experte die Art transformiert, wie Teams Antworten erhalten, Wissen teilen und Projekte voranbringen. Mit einem immer verfügbaren Agenten in jedem Channel werden Fragen, die Teams früher ausgebremst haben, sofort beantwortet – das entlastet Fachleute, reduziert Engpässe und hält die Arbeit am Laufen.

Teams bei Salesforce nutzen den Channel-Experten, um Arbeit schneller voranzutreiben auf folgende Art:

IT-Helpdesk-Channels bearbeiten automatisch Routinefragen wie Passwort-Zurücksetzungen oder VPN-Support und reduzieren damit die Menge neuer Tickets drastisch.

bearbeiten automatisch Routinefragen wie Passwort-Zurücksetzungen oder VPN-Support und reduzieren damit die Menge neuer Tickets drastisch. HR-Richtlinien-Channels bieten jetzt rund um die Uhr die Möglichkeite, sich eigenständig die benötigten Informationen zu beschaffen und bieten Mitarbeitenden sofortigen Zugriff auf Richtlinien wie die zur Spesenerstattung oder Urlaubsregelungen, ohne auf eine Antwort von einer Person warten zu müssen.

bieten jetzt rund um die Uhr die Möglichkeite, sich eigenständig die benötigten Informationen zu beschaffen und bieten Mitarbeitenden sofortigen Zugriff auf Richtlinien wie die zur Spesenerstattung oder Urlaubsregelungen, ohne auf eine Antwort von einer Person warten zu müssen. Vertriebsteam-Channels erhalten stets verfügbare Unterstützung mit einfachem Zugriff auf die neuesten Preislisten, Produktpräsentationen und Wettbewerbsanalysen in Sekunden – die Antwortzeit schrumpft von Stunden auf wenige Momente.

erhalten stets verfügbare Unterstützung mit einfachem Zugriff auf die neuesten Preislisten, Produktpräsentationen und Wettbewerbsanalysen in Sekunden – die Antwortzeit schrumpft von Stunden auf wenige Momente. Onboarding-Channels können neuen Mitarbeitenden rund um die Uhr Unterstützung mit sofortigen Antworten auf häufige Fragen bieten und ihnen dabei helfen, schneller einzusteigen und früher produktiv mitzuarbeiten.

können neuen Mitarbeitenden rund um die Uhr Unterstützung mit sofortigen Antworten auf häufige Fragen bieten und ihnen dabei helfen, schneller einzusteigen und früher produktiv mitzuarbeiten. Projekt-Channels zeigen Status-Updates, Ressourcen und nächste Schritte sofort an und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben und die Arbeit weiter vorankommt.

zeigen Status-Updates, Ressourcen und nächste Schritte sofort an und sorgen dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben und die Arbeit weiter vorankommt. Customer Success-Channels beschleunigen die interne Zusammenarbeit und helfen Teams dabei, Lösungen für häufige Probleme zu finden und Kund:innen schneller zu betreuen.

Lege jetzt mit dem Channel-Experten los

Der Channel-Experte ist nicht nur eine coole, neue Funktion — er ist der schnellste Weg, deine Teams in die Zusammenarbeit mit KI-Agenten einzuführen. Indem du jedem Channel einen immer verfügbaren digitalen Teamkollegen zur Verfügung stellst, bereitest du dich auf eine Zukunft vor, in der Personen und KI natürlich zusammenarbeiten.

Der Channel-Experte ist für Agentforce in Slack-Kund:innen verfügbar und kann mit nur wenigen Klicks zu jedem Channel hinzugefügt werden. Starte noch heute mit unserem Leitfaden für den Channel-Agenten und unterstütze deine Teams sofort tatkräftig.