Scopri l’Esperto del canale: il tuo agente sempre attivo in Slack

Punti chiave: L’ Esperto del canale , disponibile per i clienti Agentforce in Slack, è un agente predefinito e sempre attivo in ogni canale Slack che fornisce risposte immediate e contestualizzate sin dal primo giorno.

Slack è il luogo in cui gli agenti di IA collaborano con i team , e tutto inizia con l’Esperto del canale.

Ci siamo passati tutti: gestire mille priorità, rispondere sempre alle stesse domande e cercare di far andare avanti il lavoro. Ma più siamo impegnati, più le domande si accumulano e più lavoro si blocca finché la persona giusta non è disponibile per rispondere. Con il nuovo Esperto del canale, questo non è più un problema.

L’agente di IA dedicato al tuo canale Slack

L’Esperto del canale è il primo agente di IA predefinito di Slack, basato su Agentforce. Offre a ogni canale Slack un membro del team sempre attivo in grado di rispondere alle domande frequenti, fornire informazioni rilevanti e coinvolgere un collega umano quando necessario.

L’Esperto del canale si trova proprio dove avviene la collaborazione: in Slack. Per gli utenti di Agentforce, la sua integrazione nativa e predefinita con Slack rappresenta il modo più rapido e semplice per adottare l'IA agentica, senza costi aggiuntivi né ostacoli tecnici.

Incontrando i dipendenti direttamente nel loro ambiente di lavoro, l’Esperto del canale mantiene i team operativi, libera gli esperti dalle richieste ripetitive e valorizza la conoscenza istituzionale su larga scala.

Un utente Slack invia un ping all'Esperto del canale

Perché Slack è il posto ideale per gli agenti

La potenza degli agenti di IA dipende dal contesto che viene loro fornito. Grazie alla ricchezza di dati conversazionali e alle informazioni aggiornate provenienti dal CRM e dalle app integrate, Slack è la piattaforma ideale per ospitarli.

Combinando il contesto delle conversazioni in Slack con i dati delle app, degli strumenti e del CRM collegati, Slack offre agli agenti qualcosa che nessun'altra piattaforma può fornire: una visione completa di ciò che sta accadendo in tempo reale. Grazie a questo contesto, gli agenti non si limitano a dare risposte generiche, ma offrono anche un supporto personalizzato, preciso e tempestivo nel flusso di lavoro.

I canali Slack sono spazi dedicati che portano ordine e chiarezza nella comunicazione lavorativa. L’Esperto del canale utilizza la cronologia e il contesto di un canale, insieme alle informazioni specifiche contenute nei file collegati, per rispondere in modo pertinente, deviare le richieste ripetitive e suggerire proattivamente i passi successivi. Ogni canale diventa un luogo in cui persone e agenti si incontrano per collaborare, condividere informazioni, allinearsi, agire e portare avanti il ​​lavoro, sbloccando un nuovo livello di produttività basata sugli agenti.

Come funziona l’Esperto del canale

L’Esperto del canale è disponibile immediatamente, pronto per essere attivato in pochi secondi. Qualsiasi manager di canale può aggiungerlo e configurarlo con pochi clic, permettendo ai team di iniziare subito a interagire con l’agente. In qualità di manager di canale, puoi collegare l’agente a conversazioni del canale, PDF, canvas, elenchi e file di testo (il supporto di Google Drive sarà disponibile a breve) senza dover coinvolgere il reparto IT.

Una volta implementato, l’Esperto del canale può:

Trovare risposte nelle conversazioni: cerca nella cronologia del canale e nelle fonti dati collegate per rispondere alle domande frequenti.

cerca nella cronologia del canale e nelle fonti dati collegate per rispondere alle domande frequenti. Coinvolgere un umano quando necessario: se non riesce a trovare la risposta, l’Esperto del canale indirizza la domanda alla persona o al canale giusto, in modo che nulla vada perso.

se non riesce a trovare la risposta, l’Esperto del canale indirizza la domanda alla persona o al canale giusto, in modo che nulla vada perso. Rimanere aggiornato: l’Esperto del canale apprende e migliora con l'evoluzione delle conversazioni, garantendo risposte aggiornate e accurate.

Questa configurazione leggera rende l’Esperto del canale perfetto per i team che desiderano aggiungere collaboratori IA al team senza dover affrontare complessità aggiuntive.

Storie di successo reali

Qui in Salesforce stiamo osservando in prima persona come l’Esperto del canale stia trasformando il modo in cui i team ottengono risposte, condividono conoscenze e fanno avanzare i progetti. Con un agente sempre attivo in ogni canale, le domande che prima rallentavano il lavoro vengono risolte all'istante, liberando gli esperti, riducendo i colli di bottiglia e mantenendo il flusso di lavoro.

Ecco come i team di Salesforce stanno utilizzando l’Esperto del canale per accelerare il lavoro:

I canali dell'help desk IT gestiscono automaticamente le richieste ricorrenti come la reimpostazione della password o il supporto VPN, riducendo drasticamente il volume di nuovi ticket.

gestiscono automaticamente le richieste ricorrenti come la reimpostazione della password o il supporto VPN, riducendo drasticamente il volume di nuovi ticket. I canali delle policy HR ora funzionano come hub self-service, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo ai dipendenti accesso immediato a informazioni su rimborsi spese o permessi, senza dover attendere l’intervento umano.

ora funzionano come hub self-service, attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo ai dipendenti accesso immediato a informazioni su rimborsi spese o permessi, senza dover attendere l’intervento umano. I canali dei team di vendita offrono supporto continuo, con accesso immediato a listini aggiornati, presentazioni di prodotto e informazioni sulla concorrenza, riducendo i tempi di risposta da ore a pochi secondi.

offrono supporto continuo, con accesso immediato a listini aggiornati, presentazioni di prodotto e informazioni sulla concorrenza, riducendo i tempi di risposta da ore a pochi secondi. I canali di onboarding possono fornire ai nuovi assunti un supporto 24 ore su 24 con risposte immediate alle domande più comuni, aiutandoli a integrarsi più rapidamente e a iniziare a contribuire prima.

possono fornire ai nuovi assunti un supporto 24 ore su 24 con risposte immediate alle domande più comuni, aiutandoli a integrarsi più rapidamente e a iniziare a contribuire prima. I canali di progetto rendono subito disponibili aggiornamenti sullo stato, risorse e passi successivi, mantenendo tutti sulla stessa lunghezza d’onda e con un ritmo elevato.

rendono subito disponibili aggiornamenti sullo stato, risorse e passi successivi, mantenendo tutti sulla stessa lunghezza d’onda e con un ritmo elevato. I canali di customer success accelerano la collaborazione interna, aiutando i team a individuare soluzioni a problemi comuni e a servire i clienti più rapidamente.

Inizia subito a usare l’Esperto del canale

L’Esperto del canale non è solo una nuova funzionalità interessante: è il modo più rapido per far lavorare i team fianco a fianco con gli agenti di IA. Offrendo a ogni canale un membro digitale del team sempre attivo, stai costruendo un futuro in cui persone e IA collaborano in modo naturale.

L’Esperto del canale è disponibile per i clienti di Agentforce in Slack e bastano pochi clic per aggiungerlo a qualsiasi canale. Inizia oggi stesso con la nostra Guida all’Esperto del canale e offri subito un supporto concreto ai tuoi team più impegnati.