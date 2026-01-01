Ottima domanda. Slack offre a tutta l’organizzazione un modo per comunicare internamente ed esternamente. Invece di essere sparse in catene di e-mail, tutte le comunicazioni sono organizzate in canali che puoi creare e cercare con facilità e a cui puoi accedere agevolmente. Se crei un canale per tutto, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro. E quando si tratta dei clienti, assisterli senza intoppi è più facile se ogni strumento e ogni informazione necessaria sono a portata di mano del tuo agente. Per scoprire di più sull’argomento, consigliamo di consultare la nostra Libreria di risorse.