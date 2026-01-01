Rendi l’assistenza clienti semplice e produttiva
Offri un servizio clienti di alta qualità mettendo a disposizione degli agenti gli esperti, gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno.
Riunisci i team giusti per velocizzare i tempi di risoluzione
Risolvi gli incidenti in tempo reale coinvolgendo facilmente gli esperti di tutta l’azienda utilizzando l’app Service Cloud per Slack
Collabora e risolvi i problemi parlandone con il team grazie a Slack Incontri
Effettua ricerche tra file, messaggi e canali per trovare le risposte in modo semplice e veloce
“Assemblando i casi in Slack, possiamo coinvolgere nel caso gli esperti giusti al momento giusto, eliminare livelli ed escalation e trovare la migliore persona disponibile per risolvere il problema rapidamente.”
Consenti agli agenti di risolvere rapidamente i problemi
Aumenta la produttività degli agenti con workflow senza codice e semplifica la collaborazione tra clienti ed esperti
Crea un hub centrale per la conoscenza in modo che gli agenti possano dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo ad assistere i clienti
Assicurati che i nuovi membri del team siano subito operativi con un onboarding automatizzato e interattivo
36%
di aumento della velocità di risoluzione dei casi di assistenza clienti1
12%
di aumento della soddisfazione dei clienti2
Migliora la soddisfazione dei clienti con un’assistenza basata su priorità
Porta i clienti direttamente nella tua area di lavoro utilizzando Slack Connect e offri loro un’assistenza di prima qualità
Risolvi i problemi insieme a partner ed esperti utilizzando gli strumenti in un unico spazio, così da ridurre la complessità
Rafforza la fidelizzazione dei clienti condividendo gli aggiornamenti in tempo reale
“Ci sentiamo dire dai nostri clienti che siamo come un’estensione del loro team, e questa sensazione è dovuta sicuramente al fatto che usiamo Slack.”
La produttività inizia con i tuoi strumenti preferiti
Risolvi i problemi dei clienti più velocemente e collabora direttamente da Slack utilizzando piattaforme come Salesforce e non solo.
Scopri come funziona Slack per i team di assistenza clienti
Aumenta la produttività del tuo team di assistenza con Slack
Le strategie dell’assistenza clienti digital-first
Aumentare la potenza degli interventi collettivi sui casi con Slack e Salesforce
Potenzia l’assistenza collaborativa con gli interventi collettivi
Domande frequenti
Ottima domanda. Slack offre a tutta l’organizzazione un modo per comunicare internamente ed esternamente. Invece di essere sparse in catene di e-mail, tutte le comunicazioni sono organizzate in canali che puoi creare e cercare con facilità e a cui puoi accedere agevolmente. Se crei un canale per tutto, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro. E quando si tratta dei clienti, assisterli senza intoppi è più facile se ogni strumento e ogni informazione necessaria sono a portata di mano del tuo agente. Per scoprire di più sull’argomento, consigliamo di consultare la nostra Libreria di risorse.
No, ma si integra con la tua soluzione software di assistenza clienti preferita, tra cui Salesforce, Freshdesk e non solo. Usando insieme Slack e la tua soluzione di assistenza principale, gli agenti possono collaborare in modo istantaneo con gli esperti senza dover passare da uno strumento all’altro, riuscendo a risolvere i problemi dei clienti più rapidamente e offrendo esperienze cliente ottimali.
Sì. Puoi usare Slack Connect per velocizzare il lavoro e consolidare le relazioni in tutto l’ecosistema di vendita al dettaglio. Slack Connect connette in modo sicuro i tuoi team con i partner esterni, tra cui venditori, fornitori e partner di logistica di terze parti. Slack Connect è disponibile con tutti gli abbonamenti a pagamento.
Sì! A differenza delle e-mail, Slack non è soggetto a posta indesiderata né phishing, problemi che causano il 90% delle violazioni dei dati. Il tuo handle Slack non può essere venduto a inserzionisti né inserito in una lista di distribuzione. Riceverai messaggi Slack solo da altre persone all’interno dell’organizzazione o da partner affidabili che utilizzano Slack Connect. Potresti ricevere notifiche da app integrate con l’area di lavoro, ad esempio Asana, Documenti Google o Jira.
Slack offre protezione e privacy dei dati di livello aziendale. I controlli granulari consentono agli amministratori di personalizzare la sicurezza per ogni utente, in modo che nessuno visualizzi contenuti che non dovrebbe. Scopri di più su come Slack può sostituire le e-mail in modo sicuro nella tua azienda.