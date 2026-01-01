カスタマーサービスのための Slack

カスタマーサービスをシンプルかつ有意義に
担当者が情報、ツール、エキスパートに簡単にアクセスできるようにして、卓越したカスタマーサービスを提供しましょう。
チームの力を結集して問題解決をスピードアップ
- Service Cloud for Slack アプリを使って、部門を超えてエキスパートと簡単に連携し、インシデントをリアルタイムで解決
- Slack ハドルミーティングで、口頭で話しながら協力して問題を解決
- ファイル、メッセージ、チャンネルを一括で検索し、必要な情報にすばやく簡単に到達
「Slack で力を結集すれば、適切な時に必要なエキスパートを巻き込めるだけでなく、階層やエスカレーションもなくなります。そして、問題をただちに解決できる最適なメンバーが見つけられるのです」
サービス担当者のスピーディーな問題解決を支援
- コーディング不要のワークフロー機能で、サービス担当者の生産性を高め、顧客とエキスパート間をスムーズにつなげる
- ナレッジを一元的に集約することで、サービス担当者による検索時間を節約し、顧客をサポートする時間を増加
- インタラクティブなオンボーディングを自動化し、新しいメンバーもすばやく業務に適応
36%
カスタマーサポートにおけるケース解決時間の短縮
12%
顧客満足度が向上
サポートに注力し、顧客満足度を向上
- Slack コネクトを使ってワークスペースに顧客を招待し、直接のやり取りによるきめ細かなサービスで満足度を向上
- ツールを 1 つのスペースにまとめることで、パートナーやエキスパートが協力してシンプルにトラブルシューティングを実施
- 最新情報をリアルタイムに共有して、顧客ロイヤルティを向上
「お客様からは、当社がまるでお客様のチームメンバーとして参加しているような、密接なチームワークが感じられるという声をいただいています。こうした感覚は、Slack あってこそのものだと思います」
よく使うツールと連携させて生産性をアップ
Slack から直接 Salesforce などのプラットフォームと連携して、顧客の問題解決をスピードアップできます。
よくあるご質問
ご質問ありがとうございます。Slack は、組織を横断したコミュニケーションに活用いただけるツールです。分散しがちなメールでのやり取りと違って、すべてのコミュニケーションをチャンネルに整理できるのが特徴です。チャンネルは簡単に作成、参加、検索できます。すべてがチャンネルにまとまることで、誰でも欲しい情報にアクセスしやすくなります。サービス担当者が必要なツールや情報にすばやくアクセスできるため、シームレスなサービスを提供しやすくなり、顧客側にもメリットがあります。詳しくは、リソースライブラリをご覧ください。
いいえ。ですが、Slack は Salesforce や Freshdesk といった主要なカスタマーサービスソフトウェアとの連携が可能です。自社で使っているサービスソフトウェアと Slack を組み合わせることで、担当者はツールを切り替えることなく社内のエキスパートと即座に連携でき、顧客の問題を速やかに解決してシームレスなカスタマーエクスペリエンスを提供できます。
はい。Slack コネクトを使えば、協力会社やサプライヤー、物流企業といった外部パートナーと安全につながることが可能です。Slack コネクトを活用することで、小売エコシステム全体の連携をスピードアップし、関係を強化できます。Slack コネクトはすべての有料プランでご利用いただけます。
はい！データ侵害の 90% はスパムやフィッシングが原因だとされていますが、メールとは異なり、Slack ではその心配がまずありません。Slack のユーザー情報が広告会社に販売されたり、メーリングリストに登録されたりすることもありません。ユーザーの皆さまに届くメッセージは、組織内のメンバーか、Slack コネクトでつながった信頼できるパートナーが送ったものだけです。なお、Asana、Google ドキュメント、Jira など、ワークスペースと連携させたアプリからの通知が届くケースはあります。
Slack は、世界規模の企業にふさわしいレベルのデータ保護とプライバシーを提供しています。管理者は各ユーザーのセキュリティを詳細に管理・カスタマイズして、メンバーがアクセスできる情報を制限できます。詳しくは、社内でのやり取りをメールから Slack に安全に移行する方法をご覧ください。