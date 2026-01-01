紙吹雪が舞う中のラップトップのイラスト。画面から出た 2 本の手がハイタッチで祝っている
カスタマーサービスのための Slack

カスタマーサービスをシンプルかつ有意義に

担当者が情報、ツール、エキスパートに簡単にアクセスできるようにして、卓越したカスタマーサービスを提供しましょう。

問題解決のスピードアップ

チームの力を結集して問題解決をスピードアップ

  • Service Cloud for Slack アプリを使って、部門を超えてエキスパートと簡単に連携し、インシデントをリアルタイムで解決
  • Slack ハドルミーティングで、口頭で話しながら協力して問題を解決
  • ファイル、メッセージ、チャンネルを一括で検索し、必要な情報にすばやく簡単に到達

「Slack で力を結集すれば、適切な時に必要なエキスパートを巻き込めるだけでなく、階層やエスカレーションもなくなります。そして、問題をただちに解決できる最適なメンバーが見つけられるのです」

Salesforce のロゴ
、Operations、Senior Manager、Tamara Carpenter
サービス担当者のオンボーディングと生産性の向上

サービス担当者のスピーディーな問題解決を支援

  • コーディング不要のワークフロー機能で、サービス担当者の生産性を高め、顧客とエキスパート間をスムーズにつなげる
  • ナレッジを一元的に集約することで、サービス担当者による検索時間を節約し、顧客をサポートする時間を増加
  • インタラクティブなオンボーディングを自動化し、新しいメンバーもすばやく業務に適応

36%

カスタマーサポートにおけるケース解決時間の短縮

12%

顧客満足度が向上

*出典 : Intuit、2020 年
顧客との関係を強化

サポートに注力し、顧客満足度を向上

  • Slack コネクトを使ってワークスペースに顧客を招待し、直接のやり取りによるきめ細かなサービスで満足度を向上
  • ツールを 1 つのスペースにまとめることで、パートナーやエキスパートが協力してシンプルにトラブルシューティングを実施
  • 最新情報をリアルタイムに共有して、顧客ロイヤルティを向上

「お客様からは、当社がまるでお客様のチームメンバーとして参加しているような、密接なチームワークが感じられるという声をいただいています。こうした感覚は、Slack あってこそのものだと思います」

Fastly ロゴ
、Director of Customer Experience、Kami Richey 氏

よく使うツールと連携させて生産性をアップ

Slack から直接 Salesforce などのプラットフォームと連携して、顧客の問題解決をスピードアップできます。

カスタマーサポート向けインテグレーションをもっと見る

Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Atlassian Assist
Logo of Intercom Notifications
Logo of Guru Enterprise AI Search
Logo of Confluence Cloud
Logo of Freshdesk
Logo of LiveAgent
Logo of Zoom
Logo of Olark
Logo of Jira Cloud
Logo of Looker
Logo of Outlook Calendar
Logo of Twitter
Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Atlassian Assist
Logo of Intercom Notifications
Logo of Guru Enterprise AI Search
Logo of Confluence Cloud
Logo of Freshdesk
Logo of LiveAgent
Logo of Zoom

カスタマーサービス部門で Slack を活用する方法をチェック

ブログ

Forrester の新調査 : サービス部門のための Slack の Total Economic Impact

ビデオ

Slack をカスタマーサービスに活用する方法

ブログ

Slack コネクトで顧客サービスの運用を再定義

ブログ

Forrester の新調査 : サービス部門のための Slack の Total Economic Impact

ビデオ

Slack をカスタマーサービスに活用する方法

ブログ

Slack コネクトで顧客サービスの運用を再定義

よくあるご質問

ご質問ありがとうございます。Slack は、組織を横断したコミュニケーションに活用いただけるツールです。分散しがちなメールでのやり取りと違って、すべてのコミュニケーションをチャンネルに整理できるのが特徴です。チャンネルは簡単に作成、参加、検索できます。すべてがチャンネルにまとまることで、誰でも欲しい情報にアクセスしやすくなります。サービス担当者が必要なツールや情報にすばやくアクセスできるため、シームレスなサービスを提供しやすくなり、顧客側にもメリットがあります。詳しくは、リソースライブラリをご覧ください。

いいえ。ですが、Slack は Salesforce や Freshdesk といった主要なカスタマーサービスソフトウェアとの連携が可能です。自社で使っているサービスソフトウェアと Slack を組み合わせることで、担当者はツールを切り替えることなく社内のエキスパートと即座に連携でき、顧客の問題を速やかに解決してシームレスなカスタマーエクスペリエンスを提供できます。

はい。Slack コネクトを使えば、協力会社やサプライヤー、物流企業といった外部パートナーと安全につながることが可能です。Slack コネクトを活用することで、小売エコシステム全体の連携をスピードアップし、関係を強化できます。Slack コネクトはすべての有料プランでご利用いただけます。

はい！データ侵害の 90% はスパムやフィッシングが原因だとされていますが、メールとは異なり、Slack ではその心配がまずありません。Slack のユーザー情報が広告会社に販売されたり、メーリングリストに登録されたりすることもありません。ユーザーの皆さまに届くメッセージは、組織内のメンバーか、Slack コネクトでつながった信頼できるパートナーが送ったものだけです。なお、Asana、Google ドキュメント、Jira など、ワークスペースと連携させたアプリからの通知が届くケースはあります。

Slack は、世界規模の企業にふさわしいレベルのデータ保護とプライバシーを提供しています。管理者は各ユーザーのセキュリティを詳細に管理・カスタマイズして、メンバーがアクセスできる情報を制限できます。詳しくは、社内でのやり取りをメールから Slack に安全に移行する方法をご覧ください。

働き方の未来へようこそ

Slack を始めるデモをリクエストする