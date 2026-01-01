カスタマーサービスのための Slack

いいえ。ですが、Slack は Salesforce や Freshdesk といった主要なカスタマーサービスソフトウェアとの連携が可能です。自社で使っているサービスソフトウェアと Slack を組み合わせることで、担当者はツールを切り替えることなく社内のエキスパートと即座に連携でき、顧客の問題を速やかに解決してシームレスなカスタマーエクスペリエンスを提供できます。