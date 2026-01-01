メディアキット

Slack のロゴファイルと製品スクリーンショットにアクセスすることや、Slack ブランドセンターの各種ブランドガイドラインを調べることができます。これらのリソースを利用することで、契約交渉をしなくても、Slack のロゴ、コンテンツ、商標といったブランドやアセットを活用できます。

これらのガイドラインに記載されていない方法でのマークの利用をご希望ですか？feedback@slack.com までお問い合わせください。その際、検討中の利用方法について外観のモックアップをお送りください。

ロゴ

Slack マークには、Slack の名前とロゴ、Slack の製品のソースまたは起源を特定する単語、フレーズ、画像、またはその他の名称が含まれます。

製品のスクリーンショット

必要になりそうなスクリーンショットをこちらに用意しました。デスクトップ、モバイルやタブレットで利用できる高解像度の Slack インターフェースアセットを英語、フランス語、ドイツ語、日本語でダウンロードできます。

Slack ブランドセンター

アセットとガイドラインを集めたこのオンラインハブでは、ブランドのロゴ、色、タイポグラフィ、記述、イラスト、動きなど、Slack のブランド要素のすべてを知ることができます。

Slack を使用することで、これらのガイドラインだけでなく Slack のサービス利用規約とその他のルールやポリシーすべてに従うことに同意するものとします。Slack は、独自の裁量によりいつでもこれらのガイドラインの許可を取り消し、修正、変更する権利を留保します。Slack の名称や商標の使用についてさらに詳しい情報をご希望の場合は、feedback@slack.com までお問い合わせください。