使える機能やメリット フリー 有料プラン

無制限のメッセージ数 90 日分の履歴 無制限

画面共有を使用した音声とビデオによる会話 1 対 1 のハドルミーティングのみ グループハドルミーティング

ほかのツールとのインテグレーション アプリは最大 10 個まで 無制限

社外との連携 1 対 1 のメッセージのみ グループの外部メッセージ

ドキュメントやリストでプロジェクトを作成＆管理 - canvas とリスト

AI を活用して仕事をする - AI による会話の要約、検索、ワークフローの生成、毎日のまとめ

繰り返し発生する定型タスクを自動化 - ワークフロービルダー

高度なセキュリティ - SAML ベースの SSO、SCIM