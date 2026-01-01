仕事がもっと捗る、Slack の有料プラン

Slack をアップグレードすべき理由はたくさんあります。有料プランの充実した機能を使えば、チームはさらにつながり、コラボレーションが進みます。

チームワークへの投資が生み出す効果

  • 338%

    投資収益率1すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。

  • 210 万ドル

    生産性向上による削減コスト1すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。

  • 85%

    Slack でコミュニケーションの改善を実感するユーザーの割合2すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。

  • 69%

    Slack 上で主に仕事を進めているユーザーの割合2加重平均。アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 2,707 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2021 年 12 月）。

柔軟性がさらなる生産性アップを導く

  • チームとちょっと話したい時にはハドルミーティングをさっと開始。あるいは動画クリップを録画して、時差や場所を気にせず最新状況を共有できます。
  • 普段のツールをすべて連携。レポートの抽出、会議の開始、チケットの提出などのために Slack を離れる必要はありません。
  • 日々の定型タスクやプロセスをワークフロービルダーで自動化。コーディングいらずで時短になるうえ、仕事がさらに捗ります。

Slack コネクトでパートナーとの連携をスピードアップ

  • あらゆる関係者をチャンネルに集約。顧客やビジネスパートナーとのコラボレーションがスムーズに進みます。
  • メッセージやファイルをリアルタイムでやり取り。働く場所にかかわらず、関係者全員の認識が揃います。
  • メールの利用が減るため、フィッシングやスパム攻撃の対象になる可能性も下がります。

充実の機能が揃った Slack の有料プラン

使える機能やメリット

フリー

メッセージング（90 日分の履歴）

画面共有を使用した音声とビデオによる会話（30 分の制限つき）

動画クリップの録画（クリップ）

ほかのツールとのインテグレーション（3 個のツールに制限）

有料プラン

メッセージ数の上限（無制限）

画面共有を使用した音声とビデオによる会話（無制限のグループハドルミーティング）

動画クリップの録画（クリップ）

ほかのツールとのインテグレーション

社外との連携（Slack コネクト）

ドキュメントやリストでのコラボレーションとプロジェクト管理（canvas とリスト）

繰り返して行う定型タスクを自動化 (ワークフロービルダー)

セキュリティの強化とデータ保護（SSO や DLP のインテグレーションなど）

特定のコンプライアンスのサポート（HIPAA サポート、e-discovery など）

使える機能やメリットフリー有料プラン

無制限のメッセージ数

90 日分の履歴

無制限

画面共有を使用した音声とビデオによる会話

1 対 1 のハドルミーティングのみ

グループハドルミーティング

ほかのツールとのインテグレーション

アプリは最大 10 個まで

無制限

社外との連携

1 対 1 のメッセージのみ

グループの外部メッセージ

ドキュメントやリストでプロジェクトを作成＆管理

-

canvas とリスト

AI を活用して仕事をする

-

AI による会話の要約、検索、ワークフローの生成、毎日のまとめ

繰り返し発生する定型タスクを自動化

-

ワークフロービルダー

高度なセキュリティ

-

SAML ベースの SSO、SCIM

コンプライアンスへの対応

-

グローバル保存ポリシー、データのエクスポート、HIPAA への対応など

詳しくは料金プランページへ

よくある質問

残念ながら、できません。Slack はチームのために作られたものであり、チーム全体で使って初めて効果を発揮します。そのため Slack をアップグレードしたい場合は、ワークスペースそのもののアップグレードが必要になります。

ありません！Slack は組織の成長に合わせて拡張できるため、チャンネルやチームの参加人数を心配せずに使い続けられます。

フリープランをご利用のチームがプロプランにアップグレードすると、ファイル、メッセージ、およびその他のコンテンツなど、過去 12 か月のワークスペースデータにアクセスできるようになります。

各プランの詳細は、 料金プランのページ を参照してください。またお問い合わせいただければ、皆さまにぴったりのプランが選べるよう、各プランについて詳しくご案内いたします。

もちろんです。トライアルはこちらからお試しください。

