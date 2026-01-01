仕事がもっと捗る、Slack の有料プラン
Slack をアップグレードすべき理由はたくさんあります。有料プランの充実した機能を使えば、チームはさらにつながり、コラボレーションが進みます。
チームワークへの投資が生み出す効果
338%
投資収益率1すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。
210 万ドル
生産性向上による削減コスト1すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。
85%
Slack でコミュニケーションの改善を実感するユーザーの割合2すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。
69%
Slack 上で主に仕事を進めているユーザーの割合2加重平均。アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 2,707 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2021 年 12 月）。
柔軟性がさらなる生産性アップを導く
- チームとちょっと話したい時にはハドルミーティングをさっと開始。あるいは動画クリップを録画して、時差や場所を気にせず最新状況を共有できます。
- 普段のツールをすべて連携。レポートの抽出、会議の開始、チケットの提出などのために Slack を離れる必要はありません。
- 日々の定型タスクやプロセスをワークフロービルダーで自動化。コーディングいらずで時短になるうえ、仕事がさらに捗ります。
Slack コネクトでパートナーとの連携をスピードアップ
- あらゆる関係者をチャンネルに集約。顧客やビジネスパートナーとのコラボレーションがスムーズに進みます。
- メッセージやファイルをリアルタイムでやり取り。働く場所にかかわらず、関係者全員の認識が揃います。
- メールの利用が減るため、フィッシングやスパム攻撃の対象になる可能性も下がります。
充実の機能が揃った Slack の有料プラン
使える機能やメリット
フリー
メッセージング（90 日分の履歴）
画面共有を使用した音声とビデオによる会話（30 分の制限つき）
動画クリップの録画（クリップ）
ほかのツールとのインテグレーション（3 個のツールに制限）
有料プラン
メッセージ数の上限（無制限）
画面共有を使用した音声とビデオによる会話（無制限のグループハドルミーティング）
動画クリップの録画（クリップ）
ほかのツールとのインテグレーション
社外との連携（Slack コネクト）
ドキュメントやリストでのコラボレーションとプロジェクト管理（canvas とリスト）
繰り返して行う定型タスクを自動化 (ワークフロービルダー)
セキュリティの強化とデータ保護（SSO や DLP のインテグレーションなど）
特定のコンプライアンスのサポート（HIPAA サポート、e-discovery など）
|使える機能やメリット
|フリー
|有料プラン
無制限のメッセージ数
90 日分の履歴
無制限
画面共有を使用した音声とビデオによる会話
1 対 1 のハドルミーティングのみ
グループハドルミーティング
ほかのツールとのインテグレーション
アプリは最大 10 個まで
無制限
社外との連携
1 対 1 のメッセージのみ
グループの外部メッセージ
ドキュメントやリストでプロジェクトを作成＆管理
-
canvas とリスト
AI を活用して仕事をする
-
AI による会話の要約、検索、ワークフローの生成、毎日のまとめ
繰り返し発生する定型タスクを自動化
-
ワークフロービルダー
高度なセキュリティ
-
SAML ベースの SSO、SCIM
コンプライアンスへの対応
-
グローバル保存ポリシー、データのエクスポート、HIPAA への対応など
企業における Slack 活用事例はこちらから
よくある質問
残念ながら、できません。Slack はチームのために作られたものであり、チーム全体で使って初めて効果を発揮します。そのため Slack をアップグレードしたい場合は、ワークスペースそのもののアップグレードが必要になります。
ありません！Slack は組織の成長に合わせて拡張できるため、チャンネルやチームの参加人数を心配せずに使い続けられます。
フリープランをご利用のチームがプロプランにアップグレードすると、ファイル、メッセージ、およびその他のコンテンツなど、過去 12 か月のワークスペースデータにアクセスできるようになります。
各プランの詳細は、 料金プランのページ を参照してください。またお問い合わせいただければ、皆さまにぴったりのプランが選べるよう、各プランについて詳しくご案内いたします。
もちろんです。トライアルはこちらからお試しください。
1すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。
2加重平均。アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 2,707 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2021 年 12 月）。