はい。ファイルの安全性やプライバシーを含め、Slack はセキュリティを非常に重視しています。Slack のプロダクションネットワークに保管されているデータは、FIPS 140-2 に準拠する暗号化標準を利用して暗号化されています。この暗号化標準は、リレーショナルデータベースやファイルストレージ、データベースバックアップなど、Slack のシステム内に保管されるあらゆるタイプのデータに適用されます。データを伝送する場合、Slack のサービスは伝送中のすべてのトラフィックの暗号化向けに推奨されている、最新のセキュアな暗号スイートに対応しています。例えば、クライアント側でサポートされている場合には必ず TLS 1.2 プロトコル、AES-256 暗号化、SHA-2 署名を使用します。Slack では、適切な人物が承認されたデバイスを使っている場合にのみ、企業の情報にアクセスできるようにするために、シングルサインオンなどの組み込みセキュリティ機能も多数提供しています。これらの点については、セキュリティページでもっと詳しくご覧いただけます。



注意 : Slack ワークスペースに送信されるデータの性質を Slack が管理することはありません。ユーザー企業のデータ（サービスアカウントを介して送信されるメッセージやファイル、その他のコンテンツ）は、ユーザー企業が管理します。Slack が管理する「その他の情報」として定義される個人情報要素を含め、データ項目の詳細については、Slack のプライバシーポリシーセクションから、「当社が収集するおよび受け取る情報」について確認してください。