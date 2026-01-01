Sim. Nós levamos a segurança e a privacidade dos seus arquivos muito a sério. Os dados em repouso na rede de produção do Slack são criptografados em conformidade com o padrão de criptografia FIPS 140-2, que se aplica a todos os tipos de dado em repouso nos sistemas do Slack, incluindo bancos de dados relacionais, repositórios de dados e backups de bancos de dados. Para dados em trânsito, o Slack é compatível com os pacotes de codificação para segurança recomendados mais atuais que criptografam todo o tráfego em trânsito, incluindo protocolos TLS 1.2, criptografia AES-256 e assinaturas SHA-2, quando houver suporte nos clientes. Para garantir que apenas as pessoas certas e os dispositivos aprovados possam acessar as informações da sua empresa no Slack, nós também oferecemos muitos recursos de segurança integrados, como logon único. Saiba mais sobre eles em nossa página Segurança.



Observação: O Slack não controla a natureza dos dados enviados para os workspaces Slack. O cliente é o controlador dos dados dele, definidos como mensagens, arquivos ou outros conteúdos enviados por meio das contas de Serviços. Consulte a seção da Política de Privacidade do Slack sobre “Informações que coletamos e recebemos” para ver mais detalhes sobre os elementos de dados, incluindo dados pessoais definidos como “outras informações” que são controlados pelo Slack.