Descubra o compartilhamento colaborativo de documentos e arquivos
Reúna seus arquivos e as conversas sobre eles no Slack. A conversa fluirá bem melhor.
Compartilhe documentos em qualquer lugar
Arquivos, documentos, fotos e vídeos podem ser compartilhados do computador, dispositivo ou serviço de armazenamento na nuvem que preferir. Tudo sem mudar de guias ou janelas.
Colabore em arquivos grandes
Às vezes, são necessários vários programas e vários departamentos para trabalhar com arquivos grandes. Ao poder compartilhar documentos e arquivos na mesma janela, fica mais fácil ter uma visão geral do produto e aperfeiçoá-lo.
Canais: o local perfeito para compartilhar arquivos
No Slack, o compartilhamento de arquivos e as conversas ocorrem nos canais, espaços organizados e pesquisáveis. Com os canais, fica mais fácil compartilhar arquivos e o contexto em que eles foram criados com as pessoas certas e consultá-los posteriormente.
Compartilhamento de arquivos integrado
Compartilhar arquivos, arrastando-os e adicionando-os de modo rápido de serviços como o Google Drive, faz parte da essência do Slack tanto como digitar e enviar mensagens.Como adicionar arquivos ao Slack
Seus arquivos seguros e protegidos
Nós levamos a segurança muito a sério, incluindo o compartilhamento seguro de arquivos e documentos. Ao serem compartilhados arquivos em canais privados ou mensagens, somente as pessoas incluídas na conversa podem ver esses arquivos ou encontrá-los na pesquisa.
Seus documentos em vários dispositivos
No Slack, todos os seus documentos, arquivos e mensagens são sincronizados de maneira instantânea e automática nos canais e nas mensagens, em qualquer dispositivo.Baixar o app Slack
Saiba mais sobre o compartilhamento de arquivos no Slack
Inúmeras formas de trabalhar com seus arquivos no Slack
Enviar e compartilhar arquivos
Noções básicas do Slack: abordagem passo a passo para a obtenção de feedback
Perguntas frequentes
Você pode compartilhar no Slack quase todos os tipos de arquivo de até 1 GB em seu dispositivo ou adicioná-los por meio de um app de gerenciamento de arquivos como Box, Dropbox, Google Drive ou OneDrive.
Fixar arquivos e mensagens é uma ótima maneira de manter informações importantes à mão para facilitar a consulta. Passe o cursor sobre a mensagem que gostaria de fixar, clique no ícone de três pontos ••• para ver mais ações que você pode realizar e selecione a opção de fixar a mensagem. Pronto!
Sim, você pode conectar muitos dos apps corporativos mais populares de compartilhamento de arquivos e gerenciamento de documentos. Explore o Slack Marketplace para encontrar uma lista completa e começar a compartilhar o acesso a apresentações, documentos e muito mais, diretamente no Slack.
Sim. Nós levamos a segurança e a privacidade dos seus arquivos muito a sério. Os dados em repouso na rede de produção do Slack são criptografados em conformidade com o padrão de criptografia FIPS 140-2, que se aplica a todos os tipos de dado em repouso nos sistemas do Slack, incluindo bancos de dados relacionais, repositórios de dados e backups de bancos de dados. Para dados em trânsito, o Slack é compatível com os pacotes de codificação para segurança recomendados mais atuais que criptografam todo o tráfego em trânsito, incluindo protocolos TLS 1.2, criptografia AES-256 e assinaturas SHA-2, quando houver suporte nos clientes. Para garantir que apenas as pessoas certas e os dispositivos aprovados possam acessar as informações da sua empresa no Slack, nós também oferecemos muitos recursos de segurança integrados, como logon único. Saiba mais sobre eles em nossa página Segurança.
Observação: O Slack não controla a natureza dos dados enviados para os workspaces Slack. O cliente é o controlador dos dados dele, definidos como mensagens, arquivos ou outros conteúdos enviados por meio das contas de Serviços. Consulte a seção da Política de Privacidade do Slack sobre “Informações que coletamos e recebemos” para ver mais detalhes sobre os elementos de dados, incluindo dados pessoais definidos como “outras informações” que são controlados pelo Slack.
Ótima pergunta. O acesso da sua equipe aos arquivos enviados varia de acordo com o plano:
• Plano gratuito: 90 dias de acesso aos arquivos
• Todos os outros planos: acesso ilimitado aos arquivos
Os arquivos incluem clipes de áudio e vídeo, PDFs, documentos, imagens e capturas de tela.
O acesso ilimitado por 90 dias permite o upload de todos os arquivos de que as equipes precisam para colaborar e fazer um bom trabalho. O Slack é uma plataforma de produtividade e não deve ser usado como um repositório de armazenamento de arquivos ou log.