SUMÁRIO
Parte 1
Por que o e-mail é um risco
Todas as empresas já utilizam um sistema de produtividade, mesmo que não tenham consciência disso. Em muitas delas, esse sistema não é atualizado há décadas. O mesmo trio de apps que definiu o início da era da internet continua regendo a rotina de trabalho moderna: e-mail, chat e reuniões de vídeo.
Num mundo que prioriza o uso da IA, esse modelo não se sustenta. As ferramentas que antes eram a base do trabalho digital agora se tornaram o maior obstáculo, já que mantêm informações nas caixas de entrada, fragmentam o contexto entre as ferramentas e obrigam a IA a trabalhar com dados parciais e uma compreensão incompleta.
O problema não é sua equipe. É o sistema: um sistema criado para um mundo anterior à IA, à automação e à dimensão dos negócios modernos.
Num mundo que prioriza o uso da IA, esse modelo não se sustenta. As ferramentas que antes eram a base do trabalho digital agora se tornaram o maior obstáculo, já que mantêm informações nas caixas de entrada, fragmentam o contexto entre as ferramentas e obrigam a IA a trabalhar com dados parciais e uma compreensão incompleta.
O problema não é sua equipe. É o sistema: um sistema criado para um mundo anterior à IA, à automação e à dimensão dos negócios modernos.
A pilha de tecnologia fragmentada que toleramos como o custo dos negócios, na era da IA, é o custo de uma oportunidade.
De acordo com a Microsoft, a média de e-mails recebidos por dia por cada funcionário é de 117, sendo que os usuários mais ativos dedicam quase nove horas por semana ao gerenciamento das caixas de entrada1. Ao mesmo tempo, a cada dois minutos, os funcionários são interrompidos por atividades digitais, totalizando 275 interrupções por dia. As reuniões de vídeo também são cada vez mais frequentes, com um aumento de 16% no número de chamadas depois do horário de expediente em relação ao ano anterior, prolongando a jornada de trabalho e fragmentando ainda mais a atenção.
Soluções pontuais, como rastreadores de gerenciamento de projetos e apps de anotações, surgiram para remediar a situação, mas elas só aumentam a eficiência em casos específicos, nunca em grande escala. Elas resolvem uma parte do problema, mas criam mais desafios para as pessoas e a IA resolverem.
Soluções pontuais, como rastreadores de gerenciamento de projetos e apps de anotações, surgiram para remediar a situação, mas elas só aumentam a eficiência em casos específicos, nunca em grande escala. Elas resolvem uma parte do problema, mas criam mais desafios para as pessoas e a IA resolverem.
“Nesta era da IA, não estou simplesmente pensando em inovar. Estou tentando reimaginar como serão os negócios como um todo.”
Vice-presidente sênior do grupo e diretor global de RH, Adecco