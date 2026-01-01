Parte 3

A armadilha da caixa de entrada e do chat

O e-mail continua sendo a ferramenta de comunicação padrão para a maioria das empresas, e todas as organizações que priorizam o e-mail também usam ferramentas básicas de chat, como o Microsoft Teams. No papel, essa abordagem com dois sistemas parece prática: e-mail para comunicação oficial e chat para colaboração rápida.



Na realidade, ela fragmenta o contexto abrangente necessário para que a IA tenha o melhor desempenho possível. Essa divisão cria trabalho em dois sistemas: dois fluxos de trabalho, duas experiências de pesquisa, dois locais onde o contexto desaparece.



A IA falha quando as ferramentas não estão conectadas. O trabalho moderno precisa de uma plataforma para uni-las, e não de dois sistemas de comunicação. Os roteiros de investimento confirmam a limitação: as empresas continuam a desenvolver recursos de IA voltados para ferramentas e correções de integração projetadas para reduzir a lacuna, e não para eliminá-la.

O Teams não elimina a caixa de entrada — ele a reforça. Pior ainda, ele introduz mais um app para os usuários alternarem entre eles.

Por que o Teams não eliminou a caixa de entrada O Teams foi desenvolvido para conversas em grupos pequenos, e não como um sistema de registro. Os recursos de IA focados no Outlook, como o Copilot no Outlook, e os componentes do Loop unem essas duas plataformas antigas. Se o Teams fosse a base para o trabalho moderno, esses ajustes não seriam necessários. O problema mais grave tem a ver com a arquitetura. O Teams não foi criado do zero para o modo como o trabalho é feito na era da IA. Ele foi projetado com base no SharePoint, um sistema de gerenciamento de documentos de 2001. A conteinerização rígida do Teams força uma escolha entre a capacidade de descoberta e a governança. As limitações são previsíveis. É difícil descobrir canais em toda a organização. Cada Equipe tem um limite de canais, o que obriga as empresas a criar várias Equipes e fragmentar ainda mais o conhecimento. Somente proprietários de Equipes podem adicionar membros, o que restringe a visibilidade e atrasa a colaboração. Os tipos de canal (públicos, privados, compartilhados) são permanentes: se um canal público precisar se tornar privado, a única opção será excluí-lo e recriá-lo. O resultado é um conhecimento fragmentado em inúmeros microespaços de trabalho. Essa rigidez na arquitetura obriga os funcionários a acompanhar conversas, recriar canais e depender do e-mail para manter todos informados. Na era da IA, essa arquitetura pode prejudicar a produtividade. A IA precisa de sistemas em que as conversas criem um contexto duradouro, pesquisável e conectado. O modelo baseado em pastas do SharePoint foi projetado para organizar arquivos, e não para impulsionar o trabalho inteligente. Quando o trabalho está confinado em contêineres rígidos, a IA não consegue ver além deles. Quando as permissões padrão restringem quem pode participar das conversas, a IA não consegue aprender com o conhecimento organizacional. Quando os limites estruturais fragmentam o conhecimento organizacional, a IA perde a conexão que a torna eficaz.



A era da IA exige algo fundamentalmente diferente: uma plataforma na qual pessoas e agentes compartilhem o mesmo contexto contínuo, as conversas não fiquem confinadas em silos e o próprio sistema seja projetado para tornar o trabalho visível e acionável.

Duas ferramentas, um problema Juntos, o Outlook e o Teams formam um paradoxo: um é rígido demais para evoluir; o outro é fragmentado demais para ser ampliado. Os dois sobrecarregam os funcionários com o trabalho de rastrear, alternar e reunir informações. Em vez de facilitar o fluxo, essas ferramentas criam dificuldades. E, em uma era que prioriza a IA, essas dificuldades limitam os ganhos de produtividade necessários para as organizações serem competitivas.



Embora a Microsoft tenha inserido IA no Outlook e no Teams, o modelo estrutural não mudou: duas ferramentas, dois ciclos, uma experiência fragmentada. O resultado é o mesmo dos últimos 20 anos: inúmeras mensagens, contexto disperso e funcionários sufocados pela “dívida digital”.



Para que a IA possa cumprir o que promete, o trabalho não pode se basear em e-mails, guias ou o Teams. Ela precisa de uma única plataforma para conversas que una pessoas, sistemas e agentes de IA em um sistema operacional para o trabalho.