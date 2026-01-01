O custo dos negócios habituais na era da IA.

O futuro do crescimento empresarial passa por deixar para trás ferramentas fragmentadas, como e-mail, chat e vídeo, e adotar um sistema operacional de trabalho moderno.

1SUMÁRIO
  1. Por que o e-mail é um risco
  2. A grande reformulação do trabalho
  3. A armadilha da caixa de entrada e do chat
  4. A evolução do trabalho na era da IA
  5. Slack: o sistema operacional de trabalho das empresas com agentes de IA
  6. O que as empresas mais inovadoras do mundo já sabem
  7. A necessidade de repensar o trabalho
SUMÁRIO
  1. Por que o e-mail é um risco
  2. A grande reformulação do trabalho
  3. A armadilha da caixa de entrada e do chat
  4. A evolução do trabalho na era da IA
  5. Slack: o sistema operacional de trabalho das empresas com agentes de IA
  6. O que as empresas mais inovadoras do mundo já sabem
  7. A necessidade de repensar o trabalho
Parte 1

Por que o e-mail é um risco

Todas as empresas já utilizam um sistema de produtividade, mesmo que não tenham consciência disso. Em muitas delas, esse sistema não é atualizado há décadas. O mesmo trio de apps que definiu o início da era da internet continua regendo a rotina de trabalho moderna: e-mail, chat e reuniões de vídeo.

Num mundo que prioriza o uso da IA, esse modelo não se sustenta. As ferramentas que antes eram a base do trabalho digital agora se tornaram o maior obstáculo, já que mantêm informações nas caixas de entrada, fragmentam o contexto entre as ferramentas e obrigam a IA a trabalhar com dados parciais e uma compreensão incompleta.

O problema não é sua equipe. É o sistema: um sistema criado para um mundo anterior à IA, à automação e à dimensão dos negócios modernos.
A pilha de tecnologia fragmentada que toleramos como o custo dos negócios, na era da IA, é o custo de uma oportunidade.
De acordo com a Microsoft, a média de e-mails recebidos por dia por cada funcionário é de 117, sendo que os usuários mais ativos dedicam quase nove horas por semana ao gerenciamento das caixas de entrada1. Ao mesmo tempo, a cada dois minutos, os funcionários são interrompidos por atividades digitais, totalizando 275 interrupções por dia. As reuniões de vídeo também são cada vez mais frequentes, com um aumento de 16% no número de chamadas depois do horário de expediente em relação ao ano anterior, prolongando a jornada de trabalho e fragmentando ainda mais a atenção.

Soluções pontuais, como rastreadores de gerenciamento de projetos e apps de anotações, surgiram para remediar a situação, mas elas só aumentam a eficiência em casos específicos, nunca em grande escala. Elas resolvem uma parte do problema, mas criam mais desafios para as pessoas e a IA resolverem.
A imagem de um cliente
“Nesta era da IA, não estou simplesmente pensando em inovar. Estou tentando reimaginar como serão os negócios como um todo.”
Prasad Swaminathan
Vice-presidente sênior do grupo e diretor global de RH, Adecco
Parte 2

A grande reformulação do trabalho

A forma como trabalhamos não acompanhou a forma como a IA funciona. Para sermos sinceros, isso nem sequer reflete a forma como os seres humanos trabalham.

A maioria das organizações modernizou os sistemas de infraestrutura, análise e CRM, mas não o nível de experiência dos funcionários, que é onde o trabalho realmente acontece. Os funcionários ainda passam mais da metade da semana lidando com sistemas desconectados em vez de realizar suas tarefas.

O trabalho é realizado. As empresas crescem. No entanto, por trás disso, nos acostumamos a perder tempo com tarefas tediosas, como alternar constantemente entre conversas fragmentadas, apps e dados distribuídos em e-mails, chats e painéis.
Os números comprovam isso. A plataforma padrão de gerenciamento de SaaS integra-se a 114 apps SaaS. No entanto, as organizações geralmente têm conhecimento de apenas 40% dos apps que estão em uso. Segundo estimativas da Gartner, até 25% das licenças de SaaS provisionadas não são utilizadas, o que gera gastos excessivos e reduz a visibilidade.

Na era da IA, esse modelo de trabalho é um risco. Na próxima década, a diferença entre as empresas que crescem e as que estagnam estará na capacidade de reimaginar como o trabalho é feito.
Três mudanças que definem a era da IA
01

A conversa é essencial para a IA.

A maneira como interagimos com a IA em casa, com comandos simples, voz e conversas naturais, tem influenciado a forma como queremos trabalhar. Os funcionários esperam ter as mesmas experiências intuitivas e de linguagem natural que têm em casa, e isso é exatamente o que os agentes de IA fazem de melhor.

A IA é poderosa graças ao contexto: ela entende o que está acontecendo, por que isso é importante e o que vem a seguir.

No entanto, a conversa não é apenas a forma como os seres humanos se destacam, é também a forma como a IA e os agentes se destacam. As conversas, nas quais são compartilhadas decisões, perspectivas, expectativas e insights, representam a principal fonte desse contexto, gerando uma enorme quantidade de dados para os agentes de IA.
02

A eficiência tornou-se essencial para o crescimento.

Considerando que os custos com a força de trabalho representam mais de 70% das despesas operacionais, seus funcionários são seu maior trunfo para o crescimento dos negócios. As organizações que transformarem a produtividade humana e digital em desempenho de ponta dominarão os mercados. As que não o fizerem sofrerão perdas de margens devido à ineficiência.

A nova geração do crescimento empresarial exige um sistema operacional de trabalho integrado, criado para que humanos e IA atuem no mesmo ritmo, no mesmo fluxo e no mesmo sistema de ação.
03

A IA precisa de um nível operacional aberto e unificado.

Para ter sucesso na era da IA, é necessário contar com agentes de IA específicos que trabalhem com seus funcionários em todas as áreas de negócios. Porém, integrar agentes a apps fragmentados gera muita confusão. Sem uma plataforma unificada, os funcionários se perdem no ruído dos agentes e o ROI dos talentos é prejudicado.

A força de trabalho do futuro precisa de um sistema operacional de trabalho no qual pessoas, apps, dados, IA e agentes estejam em um único lugar, compartilhando contexto, realizando ações e aprendendo em conjunto. Isso maximiza seu maior investimento: o talento.
Parte 3

A armadilha da caixa de entrada e do chat

O e-mail continua sendo a ferramenta de comunicação padrão para a maioria das empresas, e todas as organizações que priorizam o e-mail também usam ferramentas básicas de chat, como o Microsoft Teams. No papel, essa abordagem com dois sistemas parece prática: e-mail para comunicação oficial e chat para colaboração rápida.

Na realidade, ela fragmenta o contexto abrangente necessário para que a IA tenha o melhor desempenho possível. Essa divisão cria trabalho em dois sistemas: dois fluxos de trabalho, duas experiências de pesquisa, dois locais onde o contexto desaparece.

A IA falha quando as ferramentas não estão conectadas. O trabalho moderno precisa de uma plataforma para uni-las, e não de dois sistemas de comunicação. Os roteiros de investimento confirmam a limitação: as empresas continuam a desenvolver recursos de IA voltados para ferramentas e correções de integração projetadas para reduzir a lacuna, e não para eliminá-la.
O Teams não elimina a caixa de entrada — ele a reforça. Pior ainda, ele introduz mais um app para os usuários alternarem entre eles.

Comparar Teams vs. Slack

Por que o Teams não eliminou a caixa de entrada
O Teams foi desenvolvido para conversas em grupos pequenos, e não como um sistema de registro. Os recursos de IA focados no Outlook, como o Copilot no Outlook, e os componentes do Loop unem essas duas plataformas antigas. Se o Teams fosse a base para o trabalho moderno, esses ajustes não seriam necessários.
O problema mais grave tem a ver com a arquitetura. O Teams não foi criado do zero para o modo como o trabalho é feito na era da IA. Ele foi projetado com base no SharePoint, um sistema de gerenciamento de documentos de 2001. A conteinerização rígida do Teams força uma escolha entre a capacidade de descoberta e a governança.
As limitações são previsíveis. É difícil descobrir canais em toda a organização. Cada Equipe tem um limite de canais, o que obriga as empresas a criar várias Equipes e fragmentar ainda mais o conhecimento. Somente proprietários de Equipes podem adicionar membros, o que restringe a visibilidade e atrasa a colaboração. Os tipos de canal (públicos, privados, compartilhados) são permanentes: se um canal público precisar se tornar privado, a única opção será excluí-lo e recriá-lo.
O resultado é um conhecimento fragmentado em inúmeros microespaços de trabalho. Essa rigidez na arquitetura obriga os funcionários a acompanhar conversas, recriar canais e depender do e-mail para manter todos informados.
Na era da IA, essa arquitetura pode prejudicar a produtividade. A IA precisa de sistemas em que as conversas criem um contexto duradouro, pesquisável e conectado. O modelo baseado em pastas do SharePoint foi projetado para organizar arquivos, e não para impulsionar o trabalho inteligente.
Quando o trabalho está confinado em contêineres rígidos, a IA não consegue ver além deles. Quando as permissões padrão restringem quem pode participar das conversas, a IA não consegue aprender com o conhecimento organizacional. Quando os limites estruturais fragmentam o conhecimento organizacional, a IA perde a conexão que a torna eficaz.

A era da IA exige algo fundamentalmente diferente: uma plataforma na qual pessoas e agentes compartilhem o mesmo contexto contínuo, as conversas não fiquem confinadas em silos e o próprio sistema seja projetado para tornar o trabalho visível e acionável.
Duas ferramentas, um problema
Juntos, o Outlook e o Teams formam um paradoxo: um é rígido demais para evoluir; o outro é fragmentado demais para ser ampliado. Os dois sobrecarregam os funcionários com o trabalho de rastrear, alternar e reunir informações. Em vez de facilitar o fluxo, essas ferramentas criam dificuldades. E, em uma era que prioriza a IA, essas dificuldades limitam os ganhos de produtividade necessários para as organizações serem competitivas.

Embora a Microsoft tenha inserido IA no Outlook e no Teams, o modelo estrutural não mudou: duas ferramentas, dois ciclos, uma experiência fragmentada. O resultado é o mesmo dos últimos 20 anos: inúmeras mensagens, contexto disperso e funcionários sufocados pela “dívida digital”.

Para que a IA possa cumprir o que promete, o trabalho não pode se basear em e-mails, guias ou o Teams. Ela precisa de uma única plataforma para conversas que una pessoas, sistemas e agentes de IA em um sistema operacional para o trabalho.
A imagem de um cliente
“Você começa usando o Slack como uma ferramenta. Depois, percebe que é assim que você administra a empresa.”
Philip Hess
CEO, reMarkable
Parte 4

A evolução do trabalho na era da IA

Para alcançar o sucesso na era da IA, as organizações precisam de uma plataforma de trabalho moderna na qual pessoas, sistemas e agentes de IA se unam para compartilhar contexto e agir em tempo real. Isso requer repensar na forma como o trabalho é realizado em uma organização, passando de sistemas estáticos e processos rígidos para redes que respondem e se adaptam à medida que as prioridades mudam. Veja como:
01

Sistemas de registro

Sistemas de ação
Hoje, as empresas líderes no mercado usam dados na prática. Elas aproveitam insights do CRM, da nuvem de dados e dos sistemas operacionais diretamente no fluxo de trabalho, no qual pessoas e agentes de IA podem realizar ações imediatas. Em vez de ficar alternando entre várias ferramentas e apps, o trabalho é contextualizado, enriquecido com inteligência e preparado para avançar.

Isso é o que define um sistema de ação: um espaço unificado no qual conversas e dados se unem não só para registrar o que aconteceu, mas para gerar resultados.
02

Processos rígidos

Organizações adaptativas
Crescimento tradicional significava acrescentar níveis. Crescimento moderno significa eliminar dificuldades.

Organizações adaptativas funcionam como sistemas orgânicos. Elas usam canais compartilhados, resumos de IA e automação inteligente para se concentrar nas prioridades, resolver problemas mais rapidamente e se adaptar à medida que aprendem. A IA acelera a execução de processos. Incorporando inteligência nos fluxos de trabalho, as empresas passam de etapas estáticas e predeterminadas para etapas continuamente adaptativas.
03

Tarefas administrativas

Trabalho orientado para objetivos
O trabalho repetitivo e sem grande valor é ideal para a IA e a automação. Isso permite que as pessoas se concentrem no que gera valor para os negócios: criatividade, estratégia e relacionamentos. Em vez de aumentar a carga de trabalho, a IA promete possibilitar que você realize tarefas importantes.

Organizações que adotam essa mudança avançam mais rapidamente e abrem espaço para inovação em grande escala.
04

Ferramentas de IA

Sistemas de agentes de IA
Milhares de empresas têm usado agentes de IA, mas a maioria se depara com o mesmo problema: sem contexto, os agentes têm dificuldades. Eles têm alucinações, travam ou precisam de contribuição humana constante para continuarem úteis. A nova onda de transformação está reformulando o trabalho em torno da IA, e o contexto é fundamental.

O contexto mais completo não está em um banco de dados. Ele está em nossas conversas. Cada decisão, esclarecimento e exceção que os funcionários realizam ajuda a IA a entender a importância de algo. Esse contexto conversacional é a base das empresas com agentes de IA, na qual a IA aprende a colaborar com pessoas, em vez de simplesmente responder.

Quando um agente não tem contexto, os usuários levam mais tempo para esclarecer as solicitações do que para concluir a tarefa em si. A solução é lançar agentes em um ambiente no qual eles possam observar conversas em andamento.
36%
é o percentual de tempo que os clientes economizam com as automações de processos no Slack5
US$ 5 mi
de economia estimada da Box com a automação do Slack6
A necessidade da competitividade
Modernizar o trabalho para a era da IA é muito mais do que implementar a IA; requer uma reestruturação da forma como o trabalho flui dentro de uma organização. Para competir, as organizações devem ir além de ferramentas desconectadas e fluxos de trabalho isolados e adotar um sistema operacional de trabalho unificado que conecte todas as pessoas e todos os agentes em um único fluxo de trabalho inteligente.

Só assim a IA poderá oferecer um valor transformador. As empresas que fizerem essa mudança crescerão rapidamente. As que permanecerem fragmentadas ficarão para trás.
A imagem de um cliente
“Eu digo a todos os fundadores: integrem o Slack logo no início. Ele será a base para você criar, expandir e manter a eficiência conforme sua empresa cresce.”
Jordan Nathan
CEO, Caraway
Parte 5

Slack: o sistema operacional de trabalho das empresas com agentes de IA

O futuro do trabalho não é mais um app. É uma plataforma aberta, interoperável e alimentada por IA que permite uma colaboração imbatível e uma produtividade ilimitada.

O Slack redefine a forma como as empresas modernas funcionam, reunindo pessoas, dados, sistemas, IA personalizada e agentes em um workspace unificado e inteligente. Nesse espaço, as conversas se transformam em decisões, os dados se transformam em ações e a IA passa a ser um colega de equipe ativo.

Com o Slack, as organizações vão além da coordenação para a orquestração, de ferramentas dispersas para um único ambiente onde o trabalho flui naturalmente.
Um workspace centralizado que unifica tudo
O trabalho moderno está fragmentado entre e-mails, planilhas e ferramentas de projeto independentes. O Slack substitui essa dispersão por um espaço de trabalho digital centralizado no qual comunicação, projetos e dados convivem lado a lado.

Em vez de alternar entre vários apps, as equipes conseguem ter uma visão completa em um único lugar, o que reduz a troca de contexto, elimina atualizações de status redundantes e permite que decisões sejam tomadas de forma mais rápida e segura. Para os líderes, isso significa visibilidade em toda a empresa: quem está trabalhando em quê, onde os problemas estão e como as prioridades evoluem, tudo em tempo real.

Com o Slack, o trabalho deixa de ser algo que você precisa procurar e passa a ser algo que você consegue ver.
A imagem de um cliente
“Recebo muitos comentários dizendo que sou um CEO que conhece todos os detalhes do negócio, o que, na minha opinião, significa apenas que sou um CEO que usa muito o Slack.”
May Habib
CEO, Writer AI
Uma interface conversacional que conecta pessoas, sistemas e IA
O Slack foi desenvolvido com base em uma interface conversacional, a forma mais natural e humana de interagir com a tecnologia. Os funcionários podem fazer perguntas, extrair dados e comandar fluxos de trabalho em linguagem simples, como “Mostre-me as renovações de clientes em aberto neste trimestre” ou “Resuma as últimas atualizações de engenharia”, e o Slackbot apresenta respostas instantâneas que vêm dos sistemas que alimentam seu negócio.

Esse modelo conversacional muda a forma como os funcionários trabalham com dados e IA. Ele reduz o atrito, acelera a adoção e oferece a cada funcionário a capacidade de interagir com todos os sistemas da empresa — sem fazer treinamento, sem alternar entre guias, sem perder tempo.

No Slack, a conversa é a interface. E agora essa interface inclui seus agentes de IA: contextuais, seguros e trabalhando ao lado da sua equipe.
A imagem de um cliente
“Se eu assumo um relacionamento com um cliente de 20 anos, quero saber quem são os principais executivos, o histórico de uso, os termos de contrato e os problemas atuais em todas as plataformas: Slack, Salesforce e Box. Com agentes de IA, podemos consultar esse contexto na hora.”
Mark Wayland
Ex-CRO, Box
Flexível e personalizável para todos os fluxos de trabalho
Nenhuma organização funciona da mesma forma e nenhum fluxo de trabalho deve se adequar ao mesmo sistema rígido. O Slack foi feito para ser adaptável.

As organizações podem criar automações e processos personalizados usando ferramentas intuitivas e sem código, como o Criador de fluxo de trabalho, ou ampliar o Slack com integrações personalizadas para necessidades específicas do setor. As equipes de marketing podem gerenciar lançamentos, as equipes de vendas podem acompanhar o progresso do pipeline e as equipes de TI podem resolver incidentes no mesmo workspace, personalizado para o trabalho real de cada função.

Essa flexibilidade permite que o trabalho flua da maneira que sua empresa funciona, e não o contrário.
O Slack promove o crescimento das vendas
4x
menores os ciclos de vendas7
2x
maior a velocidade nos negócios7
36%
de aumento na taxa de ganho7
Conectado a todos os apps comerciais e fontes de dados
O Slack integra-se perfeitamente a mais de 2.600 apps e sistemas, do Salesforce, ServiceNow, Asana, Google Drive e Jira ao Microsoft Teams, Drive e SharePoint, tornando-se um elemento essencial para conectar as empresas modernas.

As atualizações em tempo real mantêm as equipes em sintonia à medida que o trabalho evolui. Quando um negócio é fechado, uma campanha é lançada ou um tíquete de serviço é escalado, as pessoas certas são notificadas instantaneamente no canal certo, com todas as informações necessárias e as etapas que devem ser seguidas.

Nossa segurança, governança e conformidade de nível empresarial garantem que essa conectividade ocorra com o mesmo rigor e confiança exigidos pelas maiores organizações do mundo.
Projetado para a era da IA
O que torna o Slack verdadeiramente distinto como um sistema operacional de trabalho é a forma como ele une pessoas e IA em um único fluxo de trabalho.

Com tecnologias como a API de Pesquisa em Tempo Real (RTS) e o Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), o Slack oferece aos agentes de IA acesso seguro ao contexto empresarial, permitindo que eles resumam, recomendem e ajam em conjunto com os funcionários em tempo real.

Esta é a arquitetura das empresas com agentes de IA: um ambiente unificado que reúne dados, diálogos e decisões. Nesse ambiente, tanto pessoas quanto colegas de equipe digitais atuam com base em um entendimento comum.
Como tornar o Slack uma ferramenta que as pessoas realmente adoram
Em um mundo de ferramentas empresariais criadas para conformidade e controle, o que diferencia as melhores é o design e a habilidade — o tipo de experiência que os funcionários realmente querem usar. Com mais da metade dos custos empresariais vinculados às pessoas, o software não é apenas mais um recurso, mas o que permite que a força de trabalho alcance seu potencial máximo. Pesquisas mostram que empresas com maior engajamento dos funcionários superam suas concorrentes em produtividade, lucratividade e retenção.

Quando sua plataforma de trabalho é intuitiva, fluida e agradável, ela incentiva a adoção, gera entusiasmo e ajuda a atrair os melhores talentos. O Slack transforma o trabalho de uma tarefa árdua em um fluxo: um único lugar que reúne conversas, contexto, apps, agentes e dados.
A imagem de um cliente
“Finalmente tenho um lugar onde posso me comunicar com toda a organização para compartilhar experiências, vitórias e aprendizados. Além disso, houve um ganho de produtividade enorme. Estamos muito satisfeitos com nossa escolha de implementar o Slack.”
Varun Krishna
CEO, Rocket Companies
A vantagem do canal do Slack
Os canais do Slack têm uma arquitetura superpoderosa que torna o modelo de sistema operacional de trabalho uma realidade. Ao contrário da estrutura baseada em pastas do Teams, herdada do SharePoint, os canais do Slack são fluidos, flexíveis e ilimitados. O trabalho pode começar em uma MD em grupo, evoluir para um espaço privado, se expandir por departamentos ou se estender externamente para parceiros, sem interromper o fluxo ou o contexto.

Os canais não são limitados por hierarquia ou propriedade. Qualquer pessoa pode ser incluída no trabalho. Esses canais não conectam apenas pessoas, conectam tudo: arquivos, dados, apps, fluxos de trabalho, automações personalizadas e, agora, agentes de IA. Cada canal se transforma em uma coleção dinâmica de contexto e ação — a ligação entre a colaboração humana e a inteligência digital.

Essa é a vantagem estrutural do Slack. Enquanto outros replicam a forma como o conteúdo é armazenado, o Slack modela como o trabalho realmente acontece: aberto, adaptável e infinitamente escalável. É por isso que os clientes do Slack trabalham com um entendimento e um ritmo em comum, enquanto organizações baseadas em caixas de entrada e no SharePoint permanecem confinadas em silos.
Onde o futuro do trabalho se torna realidade
Todo esse processo acontece no Slack. A plataforma foi criada para este exato momento, em que pessoas, sistemas e IA convergem em um fluxo de trabalho inteligente. Ela transforma sistemas de registro em sistemas de ação, convertendo dados em decisões. Ela ajuda as organizações a evoluir de hierarquias rígidas para redes adaptáveis, baseadas em um contexto compartilhado e no aprendizado contínuo. Com ela, a produtividade deixa de ser uma questão de números e passa a ser um trabalho motivado por objetivos, que desperta a criatividade e o potencial de cada funcionário. Além disso, ela transforma a IA de um conjunto de ferramentas desconectadas em um sistema de agentes de IA que trabalha com as pessoas, aprendendo e atuando em tempo real.
Parte 6

O que as empresas mais inovadoras do mundo já sabem

As organizações mais inovadoras do mundo adotaram um sistema operacional de trabalho baseado em IA para organizar o trabalho.

De pioneiros em IA, como OpenAI e Anthropic, a inovadores de última geração, como Rivian, Box, reMarkable e Vercel, as marcas mais admiradas do planeta têm uma coisa em comum: elas trabalham no Slack.

Essas empresas não se limitaram a adotar uma nova ferramenta; elas redefiniram a forma como o trabalho é realizado. O e-mail e os pacotes de colaboração estáticos nunca conseguiriam acompanhar o ritmo de inovação ou a velocidade necessária para expandir negócios impulsionados pela IA. Essas empresas precisavam de uma plataforma na qual ideias, contexto e ações pudessem coexistir em tempo real.
O e-mail já não consegue acompanhar o ritmo da inovação.
Nessas empresas, os canais do Slack são a ponte entre pesquisa, produto e operações, sendo o ponto de encontro entre a colaboração humana e os sistemas de agentes. A Rivian usa o Slack como base operacional, reunindo engenheiros, especialistas em cadeia de fornecimento e equipes de atendimento ao cliente em canais compartilhados que aceleram lançamentos e ciclos de aprendizagem. Os líderes da Box são diretos: “O Slack nos dá superpoderes. Não sei como administraríamos a empresa sem ele.”

O padrão é inconfundível. As empresas mais inovadoras e de crescimento mais rápido no mundo perceberam que não é possível construir o futuro usando uma caixa de entrada. As empresas que estão moldando a era da IA já migraram para uma plataforma de trabalho moderna: aberta, extensível e projetada para o novo ritmo da colaboração entre humanos e IA.

Este é um alerta para todas as organizações que ainda dependem do e-mail: a nova geração do crescimento já está acontecendo no Slack.
A imagem de um cliente
“O Slack é nosso sistema operacional de trabalho e a forma como conduzimos nossos negócios. Ele começou com o Engine desde o início e literalmente cresceu conosco.”
Demetri Salvaggio
Vice-presidente, Experiência do cliente e operações, Engine
Parte 7

A necessidade de repensar o trabalho

A era da IA não vai chegar, ela já chegou. A questão que todas as equipes executivas enfrentam não é mais se a IA transformará os negócios, mas se o modelo operacional dessas empresas acompanhará essa transformação.

Nas últimas duas décadas, as empresas investiram bilhões em sistemas de registro, como CRMs, ERPs e plataformas de análise, mas os ambientes em que os funcionários realmente trabalham praticamente não evoluíram. A caixa de entrada ainda faz parte do processo de tomada de decisões. As reuniões ainda substituem a ação. O contexto ainda se perde em silos.

Esse modelo simplesmente não nos levará adiante. As empresas que definirão a próxima década (OpenAI, Anthropic, Rivian, Box, Stripe, entre outras) já mostraram o que está por vir: o trabalho que avança na velocidade da inteligência. O trabalho que acontece em um único lugar, no qual pessoas e agentes trabalham lado a lado.

Essa é a Grande Reformulação do Trabalho. É a mudança da comunicação para a colaboração, da colaboração para a orquestração, da orquestração para a ação inteligente. É o ponto no qual a produtividade, o crescimento e o potencial humano convergem num sistema operacional criado para a era dos agentes: o Slack.
Como começar
01

Analise onde seu trabalho realmente está

Veja além das suas ferramentas. Identifique onde as decisões são tomadas, o contexto é armazenado e as ações acontecem. Se é na caixa de entrada, sua empresa já está em desvantagem.
02

Identifique seus primeiros sistemas de ação

Comece pela área onde há mais dificuldades: execução de vendas, resolução de serviços, operações de TI. Reúna seus dados, fluxos de trabalho e IA nos canais do Slack onde as pessoas já colaboram. Observe a diferença na agilidade.
03

Ative sua base de IA

Use integrações seguras, API de Pesquisa em Tempo Real (RTS) e Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) para conectar com segurança seus agentes de IA ao contexto completo da sua organização. A IA sem contexto é ruído — a IA no Slack vira sinal.
04

Redefina a produtividade como crescimento

Cada aumento percentual na produtividade dos funcionários se traduz em impacto nas receitas. Trate seu sistema operacional de trabalho como a plataforma de crescimento mais estratégica da sua empresa.
Os negócios já não estão na caixa de entrada.
Eles estão em uma rede aberta onde a IA e o potencial humano convergem para impulsionar a próxima era do crescimento.

A nova geração do crescimento não será resultado do aumento no número de apps, reuniões ou e-mails. Ela virá de organizações ousadas o suficiente para redefinir a forma como o trabalho em si é realizado.

O futuro do trabalho já não está na caixa de entrada, mas no Slack.

A questão é: sua empresa acompanhará essa mudança?
1 Microsoft, Índice de tendências de trabalho, 2025
2 Quickbase, Relatório sobre obstáculos para a empresa dinâmica, 2023
3 Gartner, Inc., 2025
4 MDPI, Medição da força de trabalho e gestão do capital humano, 2021
5 Métricas de sucesso do cliente da Salesforce em 2025, Salesforce, pesquisa com 3.061 clientes em 9 países, 2025
6 Estudo de caso do Box, 2024
7 Métricas de sucesso do cliente da Salesforce em 2025
8 Deloitte, Relatório sobre tendências de capital humano, 2025
9 Gallup, Relatório sobre engajamento de funcionários, 2024

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