Sua IA tem pontos cegos? O risco oculto de ferramentas comerciais desconectadas

Conforme abordamos em nossa postagem anterior sobre a comercialização individualizada do Teams da Microsoft, agora as organizações têm a liberdade de repensar suas ferramentas. Porém, junto com essa escolha, vem uma pergunta essencial: será que sua IA pode alcançar todo o potencial dela se suas ferramentas não estão conectadas?

Sem uma plataforma unificada para fornecer um contexto conectado em conversas, arquivos, apps e fluxos de trabalho, sua IA pode enxergar apenas metade da história. Os conhecimentos essenciais de negócios permanecem isolados, as decisões são mais lentas e oportunidades passam despercebidas. Esse é o risco oculto das ferramentas desconectadas para o trabalho. E é por isso que a utilização de uma plataforma como o Slack pode ajudar as empresas a ir além do aumento na eficiência e a proporcionar uma produtividade realmente transformadora.

O trabalho moderno exige uma base conectada

Durante décadas, a produtividade foi definida por apps desconectados. As pessoas tinham que suprir as lacunas trocando de contexto constantemente entre e-mails, documentos, planilhas e reuniões. Entretanto, a IA não consegue improvisar como os humanos conseguem. Para agir como uma verdadeira colega de trabalho digital, ela precisa acessar um contexto compartilhado entre pessoas, dados e ferramentas.

O Slack foi criado para esta nova era do trabalho inteligente e conectado. Trata-se de uma plataforma aberta e unificada em que a comunicação, a colaboração e a automação acontecem em tempo real. E sabe qual é a melhor parte? O Slack cresce junto com sua empresa facilmente à medida que novas equipes, ferramentas e agentes de IA são integrados. Cada conversa, decisão e documento está onde o trabalho realmente acontece, tornando o contexto transparente, pesquisável e útil.

Ao contrário dos apps desconectados, o Slack garante que nem sua equipe nem a IA trabalhem de maneira isolada. Conectando todo o seu ecossistema tecnológico, desde o Microsoft 365 e o Salesforce até suas ferramentas internas personalizadas, o Slack fornece a base para informações mais inteligentes, decisões mais rápidas e execução mais coordenada na sua organização.

Esse é o trabalho moderno movido por inteligência conectada. Inovadoras, as empresas com foco em IA, como IBM, Target, Rivian e CapitalOne, usam o Slack como a base para o modo como trabalham. Elas estão escolhendo plataformas que ampliam a maneira como as pessoas pensam, agem e criam.

Como o Slack está essencialmente diferente

O Slack transcendeu a condição de uma ferramenta de colaboração e passou a ser um sistema operacional de agentes, feito para administrar toda a sua empresa. Como uma plataforma de trabalho realmente aberta, o Slack, cujo nome é formado pelo acrônimo em inglês Searchable Log of All Conversations and Knowledge (Registro pesquisável de todas as conversas e conhecimento), foi projetado para unir contexto estruturado e não estruturado em tempo real. Isso permite que sua IA e agentes entendam, ajam e colaborem com as pessoas.

Veja como isso se traduz na prática:

O trabalho se torna transparente

No Slack, a colaboração não segue seu organograma. Os canais do Slack se organizam em torno de projetos, como lançamentos de recursos, negócios de vendas ou respostas a incidentes. Você pode iniciar em mensagens diretas (MDs), expandir para um grupo naturalmente e depois transformar essa colaboração em um canal sem perder o valioso contexto anterior. Ao contrário do Slack, a estrutura rígida de canais do Teams costuma levar o trabalho multifuncional de volta à troca de e-mails e a ferramentas externas.

A automação é simples e acessível para todos

Milhões de pessoas usam o Criador de fluxo de trabalho toda semana para eliminar tarefas repetitivas, sem precisar de habilidades de desenvolvedor. Essas automações se conectam diretamente aos sistemas e dados mais utilizados pelas equipes, gerando ganhos agregados de produtividade. No Teams, até mesmo uma simples automação precisa de especialização no Power Automate, criando gargalos de TI para melhorias básicas. Sua equipe poderia esperar por semanas o que deveria ser feito em questão de minutos.

A IA é nativa do fluxo de trabalho

A IA no Slack está profundamente inserida nos fluxos de trabalho. Ela fornece respostas instantâneas e informações baseadas no contexto da sua empresa e recorre a conversas, arquivos e atualizações, em vez de dados genéricos da Web. Peça ao Slackbot para “resumir a chamada de ontem com o cliente e destacar as próximas etapas”, e ele analisará a transcrição da chamada e discussões em canais relevantes. Solicite a atualização de status de um projeto e veja a IA extrair atualizações de engenharia, revisões de design e feedback das partes interessadas em vários canais. Experimente pedir ao Copilot para conectar informações de uma chamada do Teams a documentos do SharePoint e a e-mails do Outlook relacionados. Logo você perceberá os limites de ter dados fragmentados.

Os recursos de IA estão incluídos em todos os planos pagos do Slack.

Conecte todas as suas ferramentas de tecnologia de forma integrada

Com mais de 2.600 integrações, o Slack une todo o seu ecossistema tecnológico. Assim, suas equipes e sua IA podem trabalhar com a mesma fonte confiável compartilhada. Além disso, o Slack funciona com as ferramentas de IA que você de fato quer usar. Seja o ChatGPT, o Claude ou o Google Agentspace, o fato é que elas se integram perfeitamente ao Slack. Você escolhe as melhores ferramentas para sua equipe e usa todas elas na plataforma onde as equipes já colaboram.

É isso que separa uma ferramenta de conversas de uma plataforma de trabalho.

Um ponto de virada para todas as organizações

A comercialização individualizada do Teams marca o fim da produtividade em pacote e o início de algo novo. É um sinal de que o mercado está avançando na direção da abertura, da interoperabilidade e da escolha. Saiba como as empresas líderes estão obtendo ganhos de produtividade e se preparando para um futuro com foco em IA usando o Slack.

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