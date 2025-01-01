正如我们早前关于 Microsoft Teams 不再捆绑销售的帖子中所讨论的，组织现在可以自由地重新规划其工具组合。然而，随之而来的是一个关键问题：如果工具之间无法互联互通，AI 又如何能充分发挥其潜力？

如果没有统一的平台为对话、文件、应用和工作流提供连贯的上下文信息，你的 AI 就只能掌握部分信息。关键的业务知识仍然被分割在各个独立的系统中，决策速度变得缓慢，机会也随之悄然流失。这就是工具之间互不联通所带来的潜在风险，也正是因为这一点，在像 Slack 这样的平台上进行构建，才能帮助企业不再只是小幅提升效率，而是能释放出真正颠覆性的生产力。

现代工作需要建立在互联互通的基础架构之上

数十年来，生产力一直由互不联通的应用所决定。人们不得不通过频繁在电子邮件、文档、电子表格和会议之间切换来填补信息缺口。但 AI 无法像人类那样随机应变。要让 AI 像一个真正的数字队友那样发挥作用，它需要获取贯穿在人员、数据和工具之间的所有相关信息。

Slack 正是为满足现代工作中对互联和智能的需求而打造的。它是一个开放、统一的平台，沟通、协作和自动化都能在这个平台中实时完成。最重要的是，Slack 能够轻松地适应你的业务发展，随着新团队、新工具和新 AI 代理的加入而自动扩展。每一条对话、每一个决策和每一份文件都集中在一个工作平台上，使得所有上下文信息都变得透明、可搜索，并且为行动提供依据。

与孤立的应用不同，Slack 能够确保你的员工和 AI 都不会在信息孤岛中开展工作。通过将整个技术生态系统（从 Microsoft 365、Salesforce，到你的自定义内部工具都包括在内）连接起来，Slack 为组织奠定了坚实的基础，让人们能够获得更明智的见解、更快速地做出决策，并且更协调地开展工作。

这就是基于“互联智能”的现代工作方式。IBM、Target、Rivian 和 CapitalOne等以 AI 为核心的创新型企业都采用 Slack 作为工作平台。他们所选择的，是能够拓展人们的思考、行动与创造能力的平台。

Slack 与其他工具的根本区别

Slack 已经远远超越了单纯的协作工具的范畴；它是一个具备自主功能的操作系统，旨在全面支持企业运营。作为一个真正开放的工作平台，Slack（Searchable Log of All Conversations and Knowledge，即所有可搜索的对话和知识日志）旨在实时整合结构化和非结构化的上下文信息。这使得你的 AI 和智能助手能够理解情况、采取行动，并与人们协同工作。

下文介绍了 Slack 如何在实际工作中发挥作用：

让工作过程变得更加透明

在 Slack 中，协作不再受到组织架构的限制。Slack 频道围绕具体项目（例如功能发布、销售交易或事件响应等）来设置。你可以从私信 (DM) 开始，自然地扩展到小组讨论，然后将这种协作转化为一个频道，在这个过程中，所有重要的上下文信息都不会丢失。与 Slack 不同，Teams 僵化的频道往往迫使跨部门的协作又退回到在成堆的电子邮件里来回回复并依赖外部工具的窘境。

自动化操作简单易用，人人都能掌握

每周有数百万人使用工作流程构建器来消除重复性任务，他们不需要具备开发技能。这些自动化操作能直接连接到团队最常用的系统和数据，从而带来持续的生产力提升。而在 Teams 中，即便是简单的自动化操作也需要具备 Power Automate 的专业知识，这导致基本的改进也要受到 IT 瓶颈的制约。原本几分钟就能完成的任务，团队可能需要等待几周才能完成。

AI 与工作流无缝融合

Slack 中的 AI 深度嵌入到各种工作流中，能够根据公司的实际情况提供即时回答与见解，并从对话、文件和更新中获取信息，而不是依赖于通用的网络数据。你可以指示 Slackbot“总结昨天与客户的通话内容并突出显示下一步措施”，它将分析通话记录和相关频道中的讨论内容。如果你需要项目状态更新，AI 会从多个渠道中获取工程更新、设计评审和利益相关者反馈。试着让 Copilot 将 Teams 电话沟通中的见解与相关的 SharePoint 文档和 Outlook 电子邮件关联起来，你会发现，碎片化数据实在难以满足需求。

每种 Slack 付费套餐均包含 AI 功能。

无缝连接你的整个技术栈

凭借超过 2600 项集成功能，Slack 将你的整个技术生态系统连接起来，确保你的团队和 AI 能够基于真实、统一的数据源进行操作。此外，Slack 还能够与你实际想要使用的 AI 工具协同工作。无论是 ChatGPT、Claude 还是 Google Agentspace，它们都可以无缝地集成到 Slack 中。你可以为团队挑选最合适的工具，并将它们全部集中到团队已经在使用的协作平台中。

这就是聊天工具与工作平台之间的区别所在。

每个组织的转折点

Teams 的解绑标志着“打包式生产力”方式的终结和全新工作模式的开启。这是一个明确的信号，表明市场正朝着开放、互联与自由选择的方向发展。了解领先企业如何通过 Slack 实现生产力提升，并为 AI 优先的未来做好准备。

想了解更多关于从 Teams 切换到 Slack 的信息？