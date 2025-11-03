Hat deine KI blinde Flecken? Das verborgene Risiko nicht vernetzter Unternehmenstools

Wie in unserem früheren Beitrag zur Teams-Entkoppelung von Microsoft erwähnt, haben Organisationen jetzt die einmalige Chance, ihre Tools neu zu überdenken. Mit dieser Möglichkeit stellt sich jedoch eine kritische Frage: Kann deine KI ihr volles Potenzial ausschöpfen, wenn deine Tools nicht vernetzt sind?

Ohne eine einheitliche Plattform, die verknüpften Kontext über Unterhaltungen, Dateien, Apps und Workflows hinweg bereitstellt, kennt deine KI nur die halbe Wahrheit. Wichtiges Unternehmenswissen bleibt isoliert, Entscheidungen verlangsamen sich und Opportunitys fallen durch das Raster. Darin liegt das verborgene Risiko von nicht vernetzten Arbeitstools und der Grund, warum eine Plattform wie Slack Unternehmen dabei helfen kann, über schrittweise Effizienz hinauszugehen und wirklich transformative Produktivität zu erreichen.

Moderne Arbeit erfordert eine vernetzte Grundlage

Jahrzehntelang wurde Produktivität durch nicht vernetzte Apps definiert. Personen mussten die Lücken durch den ständigen Kontextwechsel zwischen E-Mails, Dokumenten, Tabellen und Meetings füllen. Aber KI kann nicht so improvisieren wie Menschen. Um wie ein waschechtes digitales Teammitglied zu agieren, braucht sie Zugang zu geteiltem Kontext aus Personen, Daten und Tools.

Slack wurde für diese neue Ära vernetzter, intelligenter Arbeit entwickelt. Es ist eine offene, einheitliche Plattform, in der Kommunikation, Zusammenarbeit und Automatisierung in Echtzeit stattfinden. Das Beste daran? Slack wächst mühelos mit deinem Unternehmen, wenn neue Teams, Tools und KI-Agenten dazukommen. Jede Unterhaltung, Entscheidung und jedes Dokument befinden sich dort, wo die Arbeit tatsächlich stattfindet, und machen diesen Kontext transparent, durchsuchbar und konkret verwertbar.

Im Gegensatz zu nicht vernetzten Apps stellt Slack sicher, dass weder deine Mitarbeitenden noch deine KI in Silos operieren. Durch das Vernetzen deines gesamten Technologie-Ökosystems – von Microsoft 365 und Salesforce bis zu deinen maßgeschneiderten internen Tools – bietet Slack die Grundlage für intelligentere Einblicke, schnellere Entscheidungen und eine koordiniertere Umsetzung in deiner Organisation.

So sieht moderne Arbeit mit vernetzter Intelligenz aus. Innovative, KI-orientierte Unternehmen wie IBM, Target, Rivian und CapitalOne nutzen Slack als Grundlage für ihre Arbeitsweise. Sie wählen Plattformen, die skalieren, wie Menschen denken, sich bewegen und entwickeln.

Wie sich Slack grundlegend unterscheidet

Slack ist längst nicht mehr nur ein Kollaborationstool; es ist ein agentisches Betriebssystem, das entwickelt wurde, um dein gesamtes Unternehmen zu steuern. Als wirklich offene Arbeitsplattform wurde Slack, das „Searchable Log of All Conversations and Knowledge” (das durchsuchbare Archiv für alle Unterhaltungen und alles Wissen), dafür entwickelt, strukturierten und unstrukturierten Kontext in Echtzeit zusammenzuführen. Das hilft deiner KI und deinen Agenten zu verstehen, zu handeln und mit deinen Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten.

So sieht das in der Praxis aus:

Arbeit wird transparent

In Slack folgt die Zusammenarbeit nicht deinem Organigramm. Slack-Channels sind um Projekte wie Funktions-Launches, Vertriebsgeschäfte oder Vorfall-Reaktionen herum organisiert. Du kannst in Direktnachrichten (DMs) starten, sie ganz natürlich zu einer Gruppe erweitern und diese Zusammenarbeit dann in einen Channel umwandeln, ohne wertvollen vorherigen Kontext zu verlieren. Im Gegensatz zu Slack neigt die starre Channel-Struktur von Teams dazu, funktionsübergreifende Arbeit zurück in E-Mail-Ketten und externe Tools zu drängen.

Automatisierung ist einfach und für alle zugänglich

Millionen nutzen den Workflow-Builder jede Woche, um repetitive Aufgaben zu eliminieren – ohne Programmierkenntnisse. Diese Automatisierungen vernetzen sich direkt mit den Systemen und Daten, die Teams am meisten nutzen, und ziehen stetig wachsende Produktivitätsgewinne nach sich. In Teams benötigt selbst einfache Automatisierung Power Automate-Fachwissen, was selbst bei grundlegenden Verbesserungen zu IT-Engpässen führt. Dein Team müsste so wochenlang auf das warten, was Minuten dauern sollte.

KI ist nativ in den Arbeitsablauf integriert

KI in Slack ist tief in alle Workflows eingebettet und liefert sofortige Antworten und Erkenntnisse, die im Kontext deines Unternehmens verankert sind und aus Unterhaltungen, Dateien und Updates stammen – nicht aus generischen Webdaten. Bitte den Slackbot, „das gestrige Kundengespräch zusammenzufassen und die nächsten Schritte hervorzuheben”, und er analysiert das Transkript des Calls und relevante Channel-Diskussionen. Frage nach einem Projektstatus-Update, und die KI zieht Informationen aus Entwicklungs-Updates, Design-Reviews und Feedback von Stakeholder:innen aus mehreren Channels. Versuche, Copilot zu bitten, Erkenntnisse aus einem Teams-Call mit verwandten SharePoint-Dokumenten und Outlook-E-Mails zu vernetzen – du wirst schnell an die Grenzen fragmentierter Daten stoßen.

KI-Funktionen sind in jedem kostenpflichtigen Slack-Plan enthalten.

Vernetze deinen gesamten Tech-Stack nahtlos

Mit über 2.600+ Integrationen verknüpft Slack dein gesamtes Tech-Ökosystem, sodass deine Teams und deine KI mit derselben gemeinsamen Datenquelle arbeiten können. Außerdem arbeitet Slack mit KI-Tools, die du tatsächlich nutzen möchtest. Ob ChatGPT, Claude oder Google Agentspace – sie alle lassen sich nahtlos in Slack integrieren. Du wählst die besten Tools für dein Team aus und nutzt sie alle in der Plattform, in der Teams bereits zusammenarbeiten.

Das unterscheidet ein Chat-Tool von einer Arbeitsplattform.

Ein Wendepunkt für jede Organisation

Die Entkoppelung von Teams markiert das Ende von Produktivität-Bundles und den Beginn von etwas Neuem. Sie ist ein Zeichen dafür, dass sich der Markt hin zu Offenheit, Interoperabilität und Wahlfreiheit entwickelt. Erfahre, wie führende Enterprises Produktivitätssteigerungen erzielen und sich mit Slack auf eine KI-orientierte Zukunft vorbereiten.

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