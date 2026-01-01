你的 AI 有盲區嗎？業務工具孤立運作的隱患

正如我們先前探討 Microsoft Teams 不再綑綁銷售的貼文所述，各大組織現在可以重新審視所用工具，但面臨選擇時，一個需要慎重考慮的問題是：如果你的工具都孤立運作，AI 還能發揮全部潛能嗎？

如果缺少統一的平台來提供對話、檔案、應用程式和工作流程中的情境脈絡，AI 便只能提供片面資訊。關鍵的業務知識仍會獨立分散、決策速度變慢，機會也將白白流失。這就是工作工具孤立運作的隱患，也是為什麼在 Slack 這樣的平台上運作，企業不僅能大幅提升工作效率，還能徹底翻轉生產力。

現代化工作模式建立在互聯的基礎上

數十年來，我們仰賴各種孤立運作的應用程式來達到生產力。人們必須在電子郵件、文件、試算表和會議之間頻繁切換來串聯所有資訊，但 AI 沒有辦法像人類那樣隨機應變，要想成為真正稱職的數位團隊成員，它需要取得整合了人員、資料和工具的共用情境。

Slack 就是專為這個全新的智慧互聯工作時代而設。它是一個開放統一的平台，可讓人員即時溝通、協作並將工作自動化。而 Slack 最大的優勢在於，當有新的團隊、工具和 AI 智慧代理加入時，能隨著業務發展輕鬆擴展。每個對話、決策和文件資訊都能直接在工作的地方取用，讓所有情境脈絡一目瞭然、便於搜尋，並為行動提供依據。

與孤立運作的應用程式不同，Slack 讓人員和 AI 皆能打破壁壘，攜手合作。它將你從 Microsoft 365、Salesforce 到自訂內部工具的整個技術生態系統串聯起來，為整個組織取得更智慧的深入分析資料、加快決策以及工作更協調一致奠定基礎。

這就是智慧互聯的現代化工作模式。IBM、Target、Rivian 和 CapitalOne 等 AI 優先的創新企業都將 Slack 當成工作的核心基礎，他們選擇的平台能夠隨著人員思考、行動和構建方式的變化擴展。

Slack 到底有何不同

Slack 早已不是一般的協作工具，而是為了讓整個企業順利運作而建的代理作業系統。Slack 作為真正的開放式工作平台，即 Searchable Log of All Conversations and Knowledge (全部對話和知識庫的可搜尋記錄)，可即時匯整結構化和非結構化背景資料，讓 AI 和代理準確理解情境、採取行動並與人員順暢協作。

具體優勢如下：

工作一目瞭然

在 Slack 中協作不受組織架構限制。Slack 頻道以專案為中心有條理地運作，例如功能發布、銷售交易或事件回應。你可以從私訊開始，自然擴展到群組，然後將這種協作延伸到頻道中，這樣一來，先前有用處的情境資料都會完整保留。這一點不同於 Teams 僵化的頻道結構，Teams 往往會導致處理跨職能部門工作時，仍須仰賴電子郵件串和外部工具。

自動化功能簡單好用，人人都能輕鬆上手

每週有數百萬人使用工作流程建立工具來自動處理重複的工作，而且無需開發人員技能就能做到。這些自動化功能直接連結團隊最常使用的系統和資料，大幅提升團隊生產力。而在 Teams 中，就算使用簡單的自動化功能，也需具備 Power Automate 專業知識，導致只是基本的改進，也要仰賴 IT 部門來處理。原本幾分鐘可完成的工作，團隊卻可能要等上好幾週。

AI 原生整合到工作環節中

Slack 的 AI 深度內嵌於各個工作流程中，能根據對話、檔案和最新資訊等公司內部的背景資料，提供即時答覆和深入分析，而非參考籠統的網路資料。要求 Slackbot「產生昨天客戶通話的摘要，並重點整理後續步驟」，它就會分析通話文字轉出記錄及相關頻道討論內容。詢問專案進度時，AI 就會從多個頻道的工程更新、設計審查和利害關係人意見回饋中擷取資料。但如果要求 Copilot 將 Teams 通話深入分析與相關 SharePoint 文件和 Outlook 電子郵件串聯起來，你很快就會感受到資料分散的侷限性。

Slack 的所有付費方案都提供 AI 功能。

順暢連結整個技術堆疊

Slack 擁有超過 2,600 個整合，能連結整個技術生態系統，讓團隊和 AI 參照同一個可靠資料來源運作。而且，Slack 還能與你真正想要使用的 AI 工具搭配使用，無論是 ChatGPT、Claude 還是 Google Agentspace，都能順暢整合到 Slack 中。你能挑選最適合團隊的工具，並全部整合到團隊已在使用的協作平台上。

這就是單純的聊天工具和工作平台的區別。

所有組織的關鍵轉捩點

Teams 拆分銷售象徵捆綁式生產力的終結，也開啟了全新的篇章，代表市場正走向開放、互通和多元選擇的局面。瞭解領先企業如何運用 Slack 提高生產力並為 AI 優先的未來做好準備。

想要瞭解更多有關從 Teams 切換到 Slack 的資訊嗎？