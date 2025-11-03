사용 중인 AI에 사각지대가 있나요? 단절된 비즈니스 도구들에 잠재된 위험

지난 Microsoft Teams 분리 판매에 대한 포스트에서 언급한 바와 같이, 조직들은 이제 사용 중인 도구들을 다시 생각해 볼 여지를 갖게 되었습니다. 하지만 여기에는 중요한 질문이 따라오죠. 도구들이 서로 단절되어 있다면, AI가 정말 최고의 성능을 발휘할 수 있을까요?

대화, 파일, 앱, 업무 흐름 전반에서 연결된 배경 정보를 제공하는 단일 플랫폼이 없다면, AI는 전체 상황을 온전히 파악할 수 없습니다. 그 결과 중요한 비즈니스 지식은 단절되고, 의사 결정은 지연되며, 기회는 어느 순간 놓치게 됩니다. 이러한 문제가 바로 단절된 업무 도구들로 초래될 수 있는 잠재적 위험이며, Slack처럼 플랫폼을 기반으로 구축되어야 조직이 단순한 효율 향상을 넘어 진정한 생산성 혁신을 이룰 수 있습니다.

하나로 연결된 기반이 필요해진 최근 업무 환경

수십 년 동안 생산성은 서로 단절된 앱들에 결정되어 왔습니다. 사람들은 이메일, 문서, 스프레드시트, 회의 사이를 끊임없이 오가며 앱 사이의 틈을 직접 메워야 했습니다. 하지만 AI는 인간처럼 즉흥적으로 대처할 수 없습니다. AI가 진정한 디지털 팀원 역할을 하려면, 사람, 데이터, 도구 간 공유된 배경 정보에 접근할 수 있어야 합니다.

Slack은 연결되고 지능화된 새로운 업무 시대를 위해 설계된 도구입니다. Slack은 커뮤니케이션, 협업, 자동화가 실시간으로 이루어지는 개방적이고 통합된 플랫폼입니다. Slack의 가장 좋은 점은 신규 팀, 도구, AI 에이전트가 추가되더라도 비즈니스와 함께 자연스럽게 확장된다는 것입니다. 모든 대화, 의사 결정 사항, 문서는 업무가 실제 진행되는 공간에 보관되기 때문에, 이 모든 배경 정보가 투명하고, 검색 가능하며, 실행 가능해집니다.

단절된 앱들과 달리 Slack에서는 사람도, AI도 단절된 상태에서 운영되지 않습니다. Slack은 Microsoft 365와 Salesforce는 물론, 맞춤형 내부 도구까지 조직의 전체 기술 생태계를 연결해 더 스마트한 인사이트, 더 빠른 의사 결정, 그리고 조직 전반의 더욱 조율된 실행을 위한 기반을 제공합니다.

이것이 바로 연결된 인텔리전스로 구동되는 최신식 업무 방식입니다. IBM, Target, Rivian, CapitalOne과 같은 혁신적인 AI 중심 기업들은 Slack을 업무 방식의 토대로 활용하고 있습니다. 이들은 사람들의 사고와 행동, 그리고 업무 구축 방식을 확장하는 플랫폼을 선택하고 있습니다.

Slack이 근본적으로 다른 점

Slack은 협업 도구를 넘어, 이제는 비즈니스 전체를 운영하도록 구축된 에이전트 운영 시스템이 되어 왔습니다. Slack은 Searchable(검색 가능한) Log(기록) of All Conversations(모든 대화) and Knowledge(지식)의 약자로, 진정한 개방형 업무 플랫폼으로서 정형 및 비정형화된 배경 정보를 실시간으로 통합하도록 설계되었습니다. 이를 통해 AI와 에이전트는 상황을 파악하고, 실행하며, 사람과 함께 협업합니다.

실제 업무에서는 다음과 같이 차별화됩니다.

투명해지는 업무

Slack에서의 협업은 조직도의 흐름을 따르지 않습니다. Slack 채널은 기능 출시, 영업 거래 또는 문제 대응과 같은 프로젝트 중심으로 구성됩니다. 다이렉트 메시지(DM)로 시작해 자연스럽게 그룹으로 확장한 다음, 그 협업을 그대로 채널로 전환해도 이전의 중요한 배경 정보가 그대로 보존됩니다. 반면, Teams의 경직된 채널 구조의 경우에는 부서 간 업무가 다시 이메일이나 외부 도구로 돌아가게 됩니다.

쉽고, 누구나 사용할 수 있는 자동화

매주 수백만 명이 워크플로 빌더를 사용해 반복적인 업무를 없애고 있습니다. 개발자의 기술이 전혀 필요하지 않죠. 이러한 자동화는 팀이 가장 자주 사용하는 시스템과 데이터에 직접 연결되어, 시간이 지날수록 생산성이 더욱 높아집니다. 반면 Teams에서는 단순한 자동화조차 Power Automate 전문 지식이 필요해, 기본적인 개선 작업에도 IT 병목 현상이 발생하곤 합니다. 몇 분이면 끝날 일을 팀이 몇 주씩 기다려야 하는 상황이 벌어질 수도 있죠.

업무 흐름에 기본적으로 내장된 AI

Slack의 AI는 업무 흐름 전반에 깊이 내장되어 있어, 회사의 배경 정보에 기반한 즉각적인 답변과 인사이트를 제공합니다. 이러한 답변과 인사이트는 일반적인 웹 데이터가 아니라 대화, 파일, 업데이트 등 실제 업무 흐름에서 얻은 정보를 바탕으로 생성됩니다. Slackbot에게 “어제 고객과의 통화를 요약하고, 다음 단계를 정리해 줘.”라고 요청하면, 통화 스크립트는 물론 관련 채널에서 논의된 내용까지 함께 분석해 줍니다. 프로젝트 상태 업데이트를 요청하면, AI는 여러 채널에 흩어져 있는 엔지니어링 업데이트, 설계 리뷰, 이해관계자의 피드백을 찾아 필요한 내용을 추출합니다. 반면 Copilot에게 Teams 통화에서 나온 인사이트를 관련 SharePoint 문서나 Outlook 이메일과 연결해 달라고 요청하면, 분산된 데이터의 한계에 곧바로 부딪히게 됩니다.

AI 기능은 모든 유료 Slack 플랜에 포함되어 있습니다.

사용 중인 기술 스택을 모두 원활하게 연결

2,600개 이상의 통합 앱을 갖춘 Slack은 전체 기술 생태계를 연결해, 팀과 AI가 공유된 동일한 정보 출처를 기반으로 업무를 진행할 수 있도록 합니다. 또한, 실제로 사용하고 싶은 AI 도구와도 Slack은 호환됩니다. ChatGPT, Claude 또는 Google Agentspace 등 어떤 도구든 Slack에 원활하게 통합됩니다. 팀에 가장 적합한 도구를 선택하고 팀이 이미 협업하고 있는 플랫폼 안에서 모두 활용하면 됩니다.

이것이 바로 채팅 도구와 업무용 플랫폼을 구분짓는 차이입니다.

모든 조직에게 찾아온 전환점

Teams의 분리 판매는 패키지화된 생산성 시대의 끝이자, 새로운 시대의 시작을 의미합니다. 그리고 시장이 개방성, 상호 운용성, 그리고 선택의 폭을 넓히는 방향으로 움직이고 있다는 신호이기도 합니다. 글로벌 선도 기업들이 Slack을 활용해 어떻게 생산성을 높이고, AI 중심의 미래를 대비하고 있는지 자세히 알아보세요.

Teams에서 Slack으로 전환하는 방법을 더 알아보고 싶으신가요?

