변환 새롭고 강력한 엔터프라이즈급 보안 계층 도입하기 Slack은 사이버 보안 위협보다 앞서 귀사를 지키기 위해 끊임없이 혁신하고 있습니다. Slack이 고객의 정보와 데이터를 안전하게 보호하도록 돕는 방법을 만나보세요.

변환 Slack Enterprise Grid에 도입된 Enterprise Key Management 최고 보안 책임자 Geoff Belknap이 팀 업무를 방해하지 않으면서 보안을 강화하는 Slack EKM에 대해 알려 드려요.