Why nearly 80% of Fortune 100 companies rely on Slack Connect to build their digital HQ
Nurture stronger relationships with customers and foster seamless communication with external partners using this award-winning product of choice
The Slack Spotlight Awards: The winning companies and people moving work forward
We want to recognize and celebrate the pioneering companies that rose to the challenge of 2020 to reimagine where the future works.
사용 중인 AI에 사각지대가 있나요? 단절된 비즈니스 도구들에 잠재된 위험
도구들이 연결되어 있지 않으면 AI는 제대로 작동할 수 없습니다. 파편화된 업무 흐름은 시간, 인사이트, 기회를 잃게 만듭니다.
분리 판매되는 Microsoft Teams: 업무 방식을 새롭게 구상할 기회
Slack은 개방적이고 연결성이 뛰어나며, 실제 팀의 협업 방식에 맞게 설계된 새로운 업무 방식을 Microsoft 365를 통해 제공합니다.
고객 지원을 위한 Slack: Slack 커뮤니티 뉴욕시의 전문가 팁
Slack 전문가들로부터 고객 지원을 위해 Slack을 최대한 활용하는 방법에 대해 들어보세요.
Slack이 엔터프라이즈 재무 팀의 생산성을 높이는 세 가지 방법
Salesforce 재무 팀은 Slack을 사용하여 보고 및 승인, 외부 파트너와의 협업 속도를 높입니다.
새롭고 강력한 엔터프라이즈급 보안 계층 도입하기
Slack은 사이버 보안 위협보다 앞서 귀사를 지키기 위해 끊임없이 혁신하고 있습니다. Slack이 고객의 정보와 데이터를 안전하게 보호하도록 돕는 방법을 만나보세요.
Slack Enterprise Grid에 도입된 Enterprise Key Management
최고 보안 책임자 Geoff Belknap이 팀 업무를 방해하지 않으면서 보안을 강화하는 Slack EKM에 대해 알려 드려요.
현실화된 S.L.A.C.K.: AI에 기반한 검색의 시대
검색을 모든 Slack 사용자의 생산성을 높이는 비밀 무기로 만드는 방법.
신뢰를 통해 직장에서 AI의 잠재력을 극대화하는 방법
Slack이 “AI 도입의 역설”을 해결하기 위해 AI 개발에 신뢰를 구축하는 방법을 알아보세요.