사람, 앱, 데이터를 하나로 모으세요. AI 기반의 안전한 채널에서 필요한 모든 사람과 모든 것을 한데 모아 업무의 수고를 덜어보세요.

AI 기반 검색으로 더 빠르게 답변 찾기 조직의 모든 대화, 공유 파일, 데이터에서 검색하여 필요한 내용을 즉시 정확하게 찾아보세요.