업무용 운영 체제
바로 재생할 수 있는 Slack 데모 영상을 시청하세요
- 에이전트, 앱, AI 지원 워크플로를 통해 업무 가속화
- 생성형 AI 검색으로 즉시 답변 얻기
- 내부 팀 및 외부 파트너와의 실시간 협업
- 대화에 바로 CRM 데이터 표시
Slack에서 팀이 더 많은 작업을 수행하는 방법 알아보기
조직의 잠재력을 십분 활용하세요
사람, 앱, 데이터를 하나로 모으세요.
AI 기반의 안전한 채널에서 필요한 모든 사람과 모든 것을 한데 모아 업무의 수고를 덜어보세요.
AI 기반 검색으로 더 빠르게 답변 찾기
조직의 모든 대화, 공유 파일, 데이터에서 검색하여 필요한 내용을 즉시 정확하게 찾아보세요.
앱과 에이전트 간의 작업을 조율하세요.
타사 에이전트, 사용자 지정 앱, AI 워크플로를 통합하여 시간을 절약하고 업무 맥락의 전환을 줄이세요.
Salesforce와의 통합
고객을 업무의 중심에 두세요.
이미 대화가 이루어지고 있는 곳인 Slack으로 CRM, Salesforce 레코드, Agentforce를 가져와서 팀이 조치를 취하고 고객 중심의 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하세요.
그 증거는 생산성에 있습니다.
97 분
Slack AI로 매주 절약1
36%
영업 성사율 증가2
32%
빨라진 오류 해결 시간2
1Slack AI 기능(채널 한 눈에 정리, 스레드 요약, AI 검색 답변)에 대한 시범 운영 동안의 내부 분석에 기반함
22024년 Salesforce 성공 지표 글로벌 하이라이트. 데이터는 9개국의 2,165명의 고객들로부터 집계되었습니다.
“업무 속도를 높이기 위해 저희 회사가 협업할 수 있는 주요 공간을 제공하는 Slack은 고객과의 관계 형성에 필수적인 요소입니다. 저희는 매일 Slack을 사용하죠.”
“Slack을 비즈니스에 활용하지 않는다면, 당신은 승리로 가는 분명한 방법을 놓치고 있는 겁니다. Slack은 Spotify의 광고 영업을 위한 생산성 플랫폼입니다.”